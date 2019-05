12 Mayo 2019 03:10:00

No es su función

COPARMEX SE LE FUE A la yugular a Andrés Manuel López Obrador; su presidente nacional, Gustavo de Hoyos, le reclamó que la función del gobierno no es andar de constructores, Pemex hará la refinería y el Ejército el aeropuerto.



SON CLARAS LAS LECCIONES EN México, el gobierno no debe construir directamente, señaló el líder empresarial.



EN COAHUILA LAS INVERSIONES EN materia turística siguen llegando. Lupita Oyervides trae en el guante 12 proyectos turísticos importantes, entre ellos 3 hoteles, uno en Saltillo, otro en Torreón y Parras de la Fuente, respectivamente.



EL QUE PARRAS DE LA FUENTE apareciera en el Top Ten de los 121 pueblos mágicos, no es casualidad, las autoridades, los restauranteros, hoteleros y prestadores de servicio, se han aplicado perfectamente bien.



EL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME a través de Lupita Oyervides, secretaria de Turismo, ha puesto especial atención en los pueblos mágicos, los resultados palpables.



A NIVEL NACIONAL LAS ESTADÍSTICAS de ocupación hotelera son a la baja, así lo han publicado Grupo Posadas y City Express, sin embargo estas mismas cadenas en Coahuila están presentando estadísticas al alza.



QUÉ FACTORES INTERVIENEN?: SEGURIDAD, INVERSIÓN, nivel de vida, atractivos y servicios, Coahuila en lo general presenta todos estos aspectos de forma positiva.



ALFREDO PAREDES DIO UN MERECIDO reconocimiento al Grupo Máster, por 30 años de trayectoria, 3 décadas de llevar con orgullo el nombre de Monclova, se reunieron 3500 mamás en la plaza principal, cantando y festejando a las reinas del hogar.



PAREDES DIO INSTRUCCIONES PARA QUE los panteones estuvieran limpios y con todos los servicios, los funcionarios de la administración estuvieron al pendiente.



LA CIUDAD CADA DÍA LUCE mejor, el tema de siempre, baches, alumbrado público y recolección de basura, prácticamente solucionados.



LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN la Capital del Acero cada día crece más, las quejas y denuncias por corrupción policiaca son cosas del pasado, Olivas Jurado, director de Seguridad Pública, le sabe bien y muestra resultados.



MONCLOVA SE APUNTALA CADA DÍA más como el lugar ideal para vivir e invertir, la ciudad sigue creciendo de forma positiva, buena administración y excelentes resultados.



A QUIENES NO LES FUE mal es a los restauranteros, como cada año se vieron llenos y en cifras de la Canaco Monclova, la derrama anduvo sobre los 4.5 millones de pesos.



LAS PASTELERÍAS, VENTA DE GLOBOS y flores tampoco les fue mal, 10 de mayo es la segunda mejor fecha para estos segmentos comerciales, después del 14 de febrero.



PABLO MONTERO SE PRESENTÓ EN Cuatro Ciénegas, les cantó a más de 2 mil mamás que se dieron cita en la plaza principal, algunos medios publicaron ciertas desavenencias del cantante, pero Yola les dio gusto a las que mandan en casa.



EL DE TORREÓN, ES CARITA y se acompaña de mariachis de primer nivel, Yolanda Cantú lleva buen trote, excelente su forma de llevar la administración del Pueblo Mágico, que va a la alza.



CUATRO CIÉNEGAS TRAE UN PORTAFOLIO de inversión a corto y mediano plazo muy favorable, que obligará a mejorar los servicios municipales, beneficiando al pueblo en general; Yolanda Cantú, ya se aplica en ello.



SIN MAÑANITAS, ALGO ESTÁ PASANDO con las nuevas generaciones, muy escasas las Mañanitas a las mamás, la tradición de las Mañanitas, se va perdiendo.



HACE AÑOS, NO SE PODÍA dormir el 9 de mayo, inclusive se topaban en una misma cuadra 2 mariachis o tríos y tenían que intercalarse.



MUY COMÚN LOS GRUPOS DE jóvenes que se organizaban para llevarle serenata a la mamá, terminando la tocada le seguían con quien pagara algo, que saliera para sacar lo del ramo de flores.



EL COMPAÑERO DE CLASES QUE le hacía a la cantada, apoyando a las serenatas de los amigos, las estudiantinas escolares se veían por todos lados, hoy lucen ausentes.



LAS MAÑANITAS A LA MADRE, parece que van perdiendo tradición, será por el costo de una serenata, que fluctúa entre los 3 mil quinientos a 5 mil pesos y es la entrada, 3 canciones y la salida o porque a las nuevas generaciones ya no le van esas tradiciones. SEGÚN LOS GRUPOS de mariachis, la tradición ha bajado mucho, ya no es lo de antes y que quienes más contratan es la clase popular.