06 Mayo 2020 04:07:00

No es tan peligroso

“El Gobierno británico ha degradado el coronavirus de ser una enfermedad infecciosa aguda con una alta tasa de letalidad. Después de revisar los datos, han vuelto a la sensatez. Además, un estudio publicado por Oxford encuentra que tal vez 50% de las personas en el Reino Unido tienen el virus y la gran mayoría lo experimenta como la gripe normal y tiene pocos síntomas.“El estudio sugiere que menos de uno de cada mil infectados con Covid-19 se enferman lo suficiente como para necesitar tratamiento hospitalario. Entonces, ¿por qué la histeria? ¡Hay alguna otra agenda aquí!“En Italia, están examinando cadáveres. Están tratando deliberadamente de atribuir la muerte solo al virus. Esto parece ser también una agenda política. Algunos sugieren discretamente, detrás de la cortina, que esto ha sido el resultado de los refugiados y la negativa de Europa de compensar a Italia por una política que nunca aprobaron.“Se sospecha que esto quizás está sentando las bases para un movimiento separatista. Esto plantea la pregunta de por qué el pánico en los Estados Unidos. ¿Por qué esta demanda de cerrar la economía? Esto huele más a un golpe político que a una grave amenaza para la salud. Esto se está convirtiendo en CoronaGate. ¿Se trata realmente de derrocar a los gobiernos?”. https://www.armstrongeconomics.com/international-news/politics/uk-government-downgrade-coronavirus-as-no-longer-highly-dangerous/ SurtidoHace rato Marián y yo fuimos al Superama de la colonia, con mascarillas y bien desinfectados antes y después. Estantes llenos. Había casi de todo (salvo sopas de pasta, por ejemplo). Menos gente que lo normal en las calles y comprando, la mayoría sin mascarillas.No había las personas usuales de la tercera edad llenando las bolsas (los llamados “cerillitos”) en las cajas, que funcionaban normalmente. Todos los negocios (farmacias, papelerías, ropa, abarrotes, zapaterías, restaurantes, cafeterías, lavanderías, maquillaje, panaderías, etcétera), abiertos. Ambiente general de normalidad.¿Cerrar?Me llega este “imeil”: “Retirarse de la vida y los riesgos que naturalmente enfrenta la vida es suicidio. Estamos dominados por gente aterrorizada que no está pensando, y el resultado será funesto, si no se corrige valientemente. Debemos restaurar la política de sentido común de que hay que enfrentar la vida con todos los riesgos que conlleva, para salir adelante.“Retirarse de la vida con cierre masivo de negocios, es suicida, ya que la población tendrá que recurrir a la violencia criminal para hacerse de víveres. La vida sobre todo, con todas sus incertidumbres, no el temor a la vida, que es la muerte.”Llegó para quedarseEl Erny nos ofrece esta visión tranquilizadora: “La realidad de esta crisis es que viene en oleadas. En China lograron detener la transmisión de contagio, pero no erradicaron el virus, y el virus va a regresar en una segunda oleada alrededor de octubre o noviembre. Mientras se van a construir una especie de rompeolas o escolleras para reducir el impacto de las oleadas venideras y que estas no impacten con un tremendo reventón.“Después el virus se volverá endémico, desarrollaremos inmunidad y acabará agregándose a la lista de enfermedades gripales que padecemos y el virus se quedará a vivir felizmente entre nosotros, pero dentro de largo tiempo”.Aquí y ahora“Lo importante por ahora es presentar la mejor información y aceptar que los más preocupados somos los supuestamente más enterados. Desde aquí, desde esta atalaya, veo a un regador de unos 60 años que desde las 6 de la mañana hace su labor en este gran jardín, perfecto, por cierto.“Don Ramón trabaja con una paciencia y laboriosidad asombrosa, planta por planta, palmera por palmera, es un artista. Le pregunté su opinión sobre el coronavirus y me respondió que no sabe qué es. Le dije que por lo pronto él es mi ídolo, mi modelo a seguir, desde este momento. Él vive feliz con su empleo y su trabajo, sin codicia alguna. Hace muy bien lo que tiene que hacer”. Juan Francisco González Íñigo.