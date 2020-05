10 Mayo 2020 04:10:00

No está a gusto en Morena

No está a gusto en Morena



Si Armando Guadiana Tijerina no se ha ido de las filas de Morena, no es porque al interior del partido de moda se hayan movido para retenerlo. Tampoco porque desde Palacio Nacional le hayan pedido aguantar. Hay versiones de que más bien el presidente de la comisión de Energía de la Cámara de Senadores y representante de Coahuila en la Cámara alta sigue en tres y dos y con la señal de aguante por intervención de su colega Ricardo Monreal Ávila.



El de Plateros, Zacatecas, está en plena tarea de contención para evitar que Guadiana y otros legisladores inconformes con la manera en que se conduce al país en la era de la “cuatroté”, propicien el desmoronamiento de la bancada, hasta ahora mayoritaria y aplastante. Pero de que Guadiana no está a gusto en la 4T, no lo está.







Hasta ‘Las Truchas’



La próxima reunión del bloque de gobernadores será en Michoacán, pero no en Morelia, como se dio a conocer originalmente, sino en el puerto de Lázaro Cárdenas. La idea del Gobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo, es revitalizar las actividades del principal bastión industrial de su entidad y pidió a sus colegas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango echarse la vuelta hasta allá. Prometió buenas truchas a las brazas y charanda.



Y después de Michoacán, la sede podría ser Coahuila. ¡Corren apuestas para la ciudad sede!







El daño está hecho



Claro, muy claro fue el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (Aiera) Mario Ricardo Hernández Saro, al advertir que la próxima apertura del sector industrial, especialmente del vinculado a la industria automotriz, no significa la solución de todos los problemas que desde hace poco menos de dos meses enfrenta la economía regional como consecuencia de la pandemia y de la emergencia sanitaria que llevó a ponerle pausa a las actividades en las empresas.



Por supuesto, se trata de un buen gesto para reactivar la economía, pero el daño ya está hecho y estimaciones del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste lo ubican del tamaño de cerca de 50 mil empleos que ya se perdieron, 20 mil de ellos en Saltillo y la zona conurbada.







Niños contagiados



Como dice el dicho, la verdad no peca, pero incomoda y en la Secretaría de Salud, de Roberto Bernal Gómez, tienen la certeza de que el reciente reporte de menores de edad con contagio por Covid-19 tiene relación directa con la exposición que tuvieron durante el pasado 30 de abril, cuando hubo familias completas que se resistieron a dejar de lado los festejos por el Día del Niño.



En tres días son casi 20 niños, de 4, 6 y 11 años confirmados como positivos al nuevo coronavirus y por eso en la dependencia que tiene a cargo la estrategia para combatir la pandemia en la entidad, cada día le encuentran más justificación a las restricciones para evitar la movilidad y el tránsito de personas. ¡Sin con prohibiciones la gente no se queda en casa, imagínese sin ellas!



Justo hoy es el Día de las Madres, de tal manera que si en la siguiente semana la famosa curva de contagios no se aplana, ya sabe cuál fue el motivo.





Líderes



En los primeros lugares de aprobación por su desempeño ante los efectos del Covid-19 aparecieron el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez.



Tanto la encuestadora Mitofsky, como Caudae ubicaron al Mandatario estatal y al Edil saltillense entre los políticos del país que mejor han trabajado frente al fenómeno de salud y económico más difícil en la historia mundial reciente.



De acuerdo con las mismas encuestas, el resultado no es obra de la casualidad, sino correspondiente al trabajo en equipo y coordinado con la sociedad civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y las instituciones de salud, acciones de las que los ciudadanos encuestados tomaron nota.





En el pueblo mágico



Quien se dejó ver por Cuatro Ciénegas fue la titular de la Secretaría de Turismo en Coahuila, Lucía Azucena Ramos Ramos, pero esta vez no fue para presumir los atractivos turísticos del pueblo mágico, sino para hacerle un guiño a empleados de pequeños hoteles y restaurantes afectados por la crisis económica como consecuencia de la emergencia sanitaria por el coronavirus.



Los empleados recibieron paquetes alimentarios como parte del programa de apoyo emergente que el Gobierno del Estado puso en marcha hace dos semanas para alivianar en lo posible a las empresas del sector turístico. La idea es que los hoteles y restaurantes no suspendan sus servicios, que se mantengan en funcionamiento y estén listos para la etapa de retorno a la normalidad.







Gastando suela



Muy activo y con mucho movimiento en colonias reportan al presidente del PRI Saltillo, Jaime Bueno Zertuche. Seguido se deja ver por los sectores vulnerables para brindar apoyo por la contingencia del Covid-19 y además se mantiene en contacto con la ciudadanía a través de vías electrónicas.



El líder del tricolor en la capital del estado aprovechó las redes sociales para un festejo virtual con motivo del Día de las Madres, con buena respuesta. En territorio, Bueno sigue gastando suela; un día sí y otro también se le ve en recorridos por colonias y barrios de Saltillo, eso sí, con todas las medidas sanitarias de por medio.