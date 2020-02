23 Febrero 2020 04:10:00

No están contentos

A los alcaldes de Monclova y San Juan de Sabinas, para más señas Alfredo Paredes López y Julio Iván Long Hernández, no les cayó en gracia aquello de que el primer lugar en la lista de preferencias que la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional entregará al Instituto Electoral de Coahuila, tiene nombre y apellidos y está reservada para Guillermo Anaya Llamas.



No sería extraño que los dos alcaldes panistas de Coahuila con mejores cartas de presentación, y quienes por cierto son la piedra en el zapato de Jesús de León Tello, quien hace las veces de dirigente estatal, emprendan una campaña para tratar de revertirlo, sobre todo ante la racha de fracasos electorales que marcan la trayectoria de Anaya: dos consecutivos como candidato a Gobernador y el más reciente como aspirante al Senado, cuando quedó en tercer lugar.





Buen agarrón



En donde también va a estar bueno el agarrón es en Matamoros. Jesús Contreras Pacheco asegura tener en la bolsa la candidatura de Morena para el Distrito 7, en donde se enfrentaría a su eterno adversario, el priista Raúl Onofre Contreras, quien según esto fue el elegido porque si hoy fueran las elecciones del 7 de junio, nadie le gana.



Pero Contreras Pacheco no tiene todas las canicas en la mano; en los últimos días le hizo ruido la posibilidad de que el Alcalde de Matamoros, Horacio Piña Ávila, optara por animar a su padre, el exligamayorista Horacio “El Ejote” Piña García, para competir con la bandera de Morena por ese mismo distrito. De ser así, nos comentan, el profe Contreras no se quedaría de brazos cruzados y se registraría como abanderado del Partido del Trabajo.





Estirón de orejas



Para la semana que inicia está programado un encuentro entre Jesús Homero Flores Mier, para más señas titular de la Fiscalía Anticorrupción y alcaldes de las distintas regiones del estado. La idea, nos comentan, es hacer un llamado a los ediles para que se pongan las pilas en el cumplimiento de requisitos mínimos en materia de combate a la corrupción.



Por ejemplo, más allá de las denuncias penales vigentes por posibles casos de peculado en los gobiernos municipales, 22 de los 38 no cuentan con órgano de control interno, una de las principales peticiones que les hizo el Sistema Estatal Anticorrupción.



Y para que no se espanten, la idea de la reunión con los alcaldes, no comentan, no es echarles la caballería encima, pero sí pedirles que se pongan las pilas. A ver si no son como los llamados a misa.





Para no errarle



Que el pleito por la dirigencia nacional de Morena dividió a los representantes en el Senado de la República. Como se sabe, Armando Guadiana Tijerina no dudó en respaldar la postura de Yeidckol Polevnsky para ser ratificada en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, pero la otra senadora del partido de moda, Eva Galaz, le hizo “fuchi, guácala” a la mexiquense y respaldó las aspiraciones del zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, quien durante la semana fue validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el nuevo mero mero del partido de moda.



Hasta antes de esto, Guadiana y Galaz parecían estirar para el mismo lado y tal vez por ello los malpensados aseguren que lejos de una división, en realidad hay un pacto entre los senadores coahuilenses, pues si no gana uno, gana el otro y finalmente entre ellos no habrá perdedor.





En el festival



Con botas y sombrero, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, se apersonó el sábado en Sabinas durante el festival de la carne asada que, según nos reportan, tuvo tanto éxito como la edición del año anterior. El Gobernador hizo el recorrido y no desairó la degustación junto a la secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Azucena Ramos Ramos, los representantes del Comité Organizador y el alcalde anfitrión, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal.



El Gobernador saludó también al alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, quien estaba al frente de un stand para promocionar el Festival del Rodeo Saltillo 2020, que será en marzo. Total, que como suele ocurrir en aquella región, el ambiente fue de fiesta.





Hizo la tarea



Ahora que Azucena Ramos Ramos fue nombrada secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos del Gobierno del Estado, los priistas de Saltillo aseguran estar satisfechos con la labor que la también exdiputada local hizo a su paso como presidenta del Comité Municipal del PRI en Saltillo.



Y es que, nos comentan, Azucena Ramos le metió revoluciones al partido con recorridos por seccionales y presencia permanente en territorio, además del trabajo para las fuerzas del tricolor en torno a la misma causa. Los enterados apuntan a que el PRI Saltillo está más fortalecido en las bases, con mayor presencia en territorio y una mejor organización, de tal suerte que andan muy confiados en llevarse los cuatro distritos electorales que este año se van a disputar en la capital del sarape y el pan de pulque.