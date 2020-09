12 Septiembre 2020 04:10:00

No ha muerto

Para los que preguntan en qué va el tema de la eventual doble reelección de alcaldes, no crean que el caso fue echado al olvido. En el Instituto Electoral de Coahuila revisan con lupa la inquietud que manifestaron algunos alcaldes, sobre todo del Partido Acción Nacional, y la respuesta la darán a conocer el lunes.



Sea cual sea la opinión de los consejeros electorales, de seguro el caso se irá a los tribunales y, según los enterados, terminará en la Sala Superior de lo que era el Trife y ahora tiene el largo nombre de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que encabeza el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera.



Por cierto, hay que estar atentos de Palacio Rosa, porque mañana les daremos santo y seña sobre los alcaldes más interesados e insistentes con la doble reelección.







Echar un vistazo



El zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente nacional de Morena, amanece este sábado en Saltillo, como parte de una gira de dos días por Coahuila. Este viernes estuvo en San Pedro y Matamoros, y para la capital del sarape y el pan de pulque programó un encuentro con militantes.



Además de darle un empujón a las campañas electorales de sus candidatos a diputados locales, seguramente aprovechará para echar un vistazo y ver cómo andan las cosas en Morena Coahuila, frente a la elección de ayuntamientos que habrá el próximo año, al alimón de la de diputados federales.







Un guiño



Por cierto, Ramírez Cuéllar abrirá espacio en la agenda de Morena para visitar el estudio central de Tele Saltillo y atender la entrevista que le planteará Jesús Jiménez Álvarez.



Y una vez en territorio saltillense y el 2021, con la elección de alcaldes tocando a la puerta, en una de esas lanza un guiño para ver por quién late más fuerte el corazón morenista, ante la lista de tiradores que hay: el diputado federal Diego del Bosque, el senador Armando Guadiana, el empresario Óscar Mohamar Dainitín… y los que se acumulen.









Violencia de género



Buen punto para el Instituto Electoral de Coahuila. El organismo, que preside la consejera Gabriela de León Farías, está por arrancar un curso de capacitación en línea para que a los partidos políticos y candidatos se les facilite incorporar temas de prevención a la violencia política de género en sus propuestas de campaña y en el desarrollo de las campañas.



Entrados en gastos, los candidatos y los integrantes de sus equipos de campaña y los dirigentes partidistas van a poder aprender sobre métodos para desarrollar campañas exitosas y estrategias de comunicación política, así es que, si no se aplican y arrastran el lápiz, es porque no quieren.







El número de votantes



Por cierto, el Consejo General del INE, que preside Lorenzo Córdova Vianello, resolvió el pendiente del padrón y la lista nominal de electores que podrán acudir a las urnas el próximo 18 de octubre.

En el caso de Coahuila, porque también habrá comicios en Hidalgo, la lista de electores con derecho a voto suma 2 millones 220 mil 746.



Pero para las autoridades electorales, el problema no es la cantidad de votantes con ese derecho, sino el número de los que acudirán a las urnas, pues los pronósticos más alentadores hablan de 30% de participación, con lo cual habría poco más de 666 mil votos, a razón de 41 mil 600 por distrito.







286 días



Desde Villa Unión, el gobernador Miguel Ángel Riquelme reiteró la política de combate a la inseguridad y la delincuencia, y destacó que los resultados no habrían sido posibles sin la hombreada del Ejército Mexicano. De hecho, al entregar el recién remodelado edificio de la Presidencia Municipal, que fue atacado hace 286 días por sujetos armados que irrumpieron en ese municipio, agradeció la colaboración del general Enrique Covarrubias López, comandante de la Sexta Zona Militar. “Aquí estuvieron, desde el principio; no dejaron solos a Coahuila”, le dijo en referencia a los militares que acudieron en apoyo de policías estatales y municipales.