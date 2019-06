08 Junio 2019 03:10:00

No habrá aranceles

BUEN DÍA …NO HABRÁ ARANCELES, ¿pero a cambio de qué?, dicen que si bien es cierto que Donald Trump abortó el porcentaje de 5 por ciento de aranceles contra los productos mexicanos que estaba previsto para ser aplicado desde el 10 de junio, el escenario no deja de preocupar a los mexicanos



Y ES QUE HAY TEMOR de que Donald Trump se haya salido con la suya porque proponía a cambio de cancelar los aranceles, que México se convierta en un “tercer país seguro” o sea que nuestro país reciba con bombo y platillo a todos los migrantes indocumentados del mundo mientras hacen solicitud de asilo o apoyo humanitario al gobierno gringo y esperan la respuesta.



AGREGAN LOS CRÍTICOS QUE SERÍA una catástrofe porque simple y sencillamente a mediano plazo se acabaría México. Se sabe que tan solo de enero de 2019 a la fecha o sea en este año, más de 400 mil africanos y hondureños han ingresado al territorio nacional porque López Obrador les abrió las fronteras, “donde come uno, comen dos”, dice el tipo.



AÑADEN QUE DENTRO DE TRES o cuatro años serán millones de migrantes diseminados por todo el país y entonces acabarán con la cultura, la mexicanidad, y las tradiciones de México, además de insalubridad, inseguridad, etc, así las cosas si el vendepatrias de López Obrador acepta que México sea un tercer país seguro, esto será de pronóstico reservado.



HAY PRONUNCIAMIENTOS, DICEN MÁS ADELANTE,, que lo correcto es que saquen a todos los indocumentados de nuestro país porque México lindo, chido y querido no es propiedad de AMLO, por eso se dice que desaparecería México y su cultura, y no de un día para otro, sino dentro de escasos años.



CARTA A ESTE ESPACIO; “SOMOS del departamento Línea de Normalizado” de AHMSA 1, ya tenemos cuatro semanas que no se nos pagan dobletes, hora de comida, ni alturas, hemos hablado con personas del sindicato y no dan solución, lo mismo con Relaciones Laborales y su única respuesta es “lo estamos viendo”.



“HAY COMPAÑEROS QUE TIENEN 6, 5, 3, etc dobletes y no dan respuesta, como le comento ya son 4 semanas y no hay pago, además ya el departamento tiene tres años de inaugurado y no hay plantas ni categorías”, añaden los quejosos.



ASÍ QUE LOS TRABAJADORES DE esa área esperan información del cuadro directivo de la Sección 147 porque la inquietud se justifica con tres años laborando en ese departamento desde su creación, y sin definitividad ni categoría eso ya huele mal, de acuerdo a la versión de los sindicalizados.



HAY SEÑALES DE QUE LA ex presidenta estatal de Morena, la torreonense Miroslava Sánchez Galván emigrará al Partido del Trabajo luego de ser forzada a dejar la dirigencia a la cual se aferraba pese a que renunció en marzo de 2018.



EL COMISIONADO LOCAL JOSÉ RIVERA Silva, indicó que aunque cambie de partido la perseguirá el largo brazo de la justicia interna por el probable desfalco a las finanzas a razón de 1.2 millones de pesos mensuales y donde jamás rindió informes.



RIVERA, MANIFESTÓ QUE LA COMISIÓN Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, ya tiene en su poder las quejas interpuestas por la militancia contra esa persona que llegó por la vía plurinominal a la Cámara de Diputados.



LAS BOLSAS DE PLÁSTICO PARA envolver mercancía en las tiendas ya están siendo eliminadas debido a la legislación local de nueva creación, esto en apoyo a la ecología y reducir la contaminación porque nos estamos acabando el planeta.



PERO LA REAL CONTAMINACIÓN ESTÁ en el aparato digestivo de los coahuilenses ante la falta de alimentación donde el Gobierno de Coahuila a cargo de Miguel Riquelme ha resultado una nulidad para atraer inversiones a Monclova-Frontera, al igual como en su momento la mancuerna infernal de los hermanitos Moreira.



A CIUDAD FRONTERA NO LLEGA una sola maquiladora desde 2003 mientras que a Monclova en toda su historia únicamente tres o cuatro maquiladoras y en 2010 se instalaron Speco y Golden Dragón si es que acaso se les puede llamar centros laborales a eso changarros de mala muerte.



HASTA MAÑANA