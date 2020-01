10 Enero 2020 03:10:00

No hay intocables en Morena…

Pues ayer el presidente López Obrador, se aventó un discurso bien bonito, como muchos que ha pronunciado, lo que pasa es que luego se le hace bolas el engrudo y no cumple lo que dice...



Se dirigió a los morenistas corruptos, a los ladrones que han abusado del partido, a los delincuentes que amparados en Morena han saqueado lo que han podido y a todos aquellos que se dicen fundadores del partido y se creen intocables, persiguiendo intereses personales, manipulando y engañando a la gente...



Algunos dicen que ese saco le queda a la medida a Claudia Garza del Toro, al diputado Franscisco Javier Borrego, al mismo Reyes Flores Hurtado, y a otros que no se han portado muy bien con la gente dentro y fuera de su partido y por eso han sido denunciados en varias ocasiones...



Pues “El Peje”, les dijo que están muy equivocados si piensan que no van a ser castigados si andan de corruptos...



Que no se les debe olvidar por qué ganaron, y que eso se lo deben a la gente y que más les vale que no piensen que por ser amigos de Andrés Manuel, se les van a perdonar sus fechorías...



Pues sabrá Dios a quien le haya lanzado esa muy directa, pero a varios morenistas de Coahuila, les queda como trompo a la uña...



Pero ojalá que el Presidente lleve a la práctica ese discursazo, porque no se vale que algunos morenistas se queden con las becas, hagan fraude en la elección interna, manipulen a la gente o se emborrachen en Ciénegas y amenacen a los alcaldes y se queden como si nada...



Que se dejen de dádivas



Es una triste realidad que por todos los medios, las asociaciones de ayuda a niños con cáncer, lancen llamados de auxilio en redes sociales, porque el IMSS no tiene medicamentos para su padecimiento...



En otros casos, los niños no tienen servicios de salud y pues también están en el desamparo y padeciendo el cáncer, ante la mirada impotente de los padres, porque hay medicamentos que cuestan 25 mil pesos...



Aquí es donde los ciudadanos queremos que los senadores, diputados, alcaldes, gobernadores, regidores y hasta líderes de partidos políticos, se dejen de simulaciones y se pongan a trabajar por la seguridad social de los ciudadanos...



Está bien que lleven roscas de reyes, bolsitas de dulces baratos, piñatas y a lo mejor algunos juguetes; pero eso no alivia de fondo las necesidades de las familias...



Pero sin duda el más beneficiado es el político que entrega esos apoyos, porque los presume en todas las redes sociales, grita a los cuatro vientos que tienen muy buen corazón y para colmo se va de candidato por otro puesto mejor pagado...



Además, lo que no dice es que todo eso lo compra con el dinero de nuestros impuestos, jamás de su bolsa...



Así es que en lugar de andar dando llamaradas de petate, que se pongan a trabajar para que al IMSS y al ISSSTE no les falte nada y para que todos los niños enfermos, tengan la seguridad de que serán atendidos...



Los calefactos



Expectativa hay en todos los distritos por los candidatos a diputados locales, la gente no quiere la reelección, quieren caras nuevas...



En ningún distrito quieren a las “Lupitas” por el PRI ni a Murguía ni a Oyervides, que ellas no ganan dicen...



Pero tampoco quieren la reelección de Josefina Garza, ni a Ricardo López Valdés, sobrino de Ricardo López Campos...



Hay quienes dicen que si el PAN lanza a Mario Dávila por el 05 o el 06, les complica a cualquiera del PRI...



Por el 04, que el tesorero Antonio Cantú, ya fue invitado, pero se anda haciendo de la boca chiquita, conforme pase el tiempo, brotan más nombres y los que faltan.