11 Marzo 2020 03:10:00

No hay mañana

Buen día . Portafolio en mano, la sociedad civil toca apresuradamente las puertas de Palacio Nacional al tiempo que aúllan las sirenas de alarma de la economía en las regiones Centro y Carbonífera de Coahuila, donde el hilo está a punto de reventarse, ya no se puede resistir más y las jornadas de movilización debe arrojar dividendos.



Ayer Alonso Ancira, principal accionista de AHMSA compareció ante la justicia española en el proceso que se le instruye para la probable extradición a México, y señaló lo que ya todos hemos percibido y olfateado; que la empresa está frente al precipicio, ante el abismo, eso sería el apocalipsis.



Sentado en el banquillos de los acusados, reiteró su postura de rechazar la extradición a México donde como ya es del dominio generalizado enfrenta una orden de aprehensión porque presuntamente vendió a sobreprecio Agro Nitrogenados a Pemex en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.



Ases bajo la manga



Dicen que al presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México no le preocupa esa orden de aprehensión porque ni siquiera ameritaría prisión preventiva oficiosa, es decir, no es delito grave, sino que la preocupación es que si llega a ser extraditado a México ya estando encerrado le sacarían bajo la manga, otra orden de aprehensión, otra, otra, y otra más.



Desde su detención el pasado 28 de mayo el vasto historial ya lo sabemos; miles de trabajadores de compañías constructoras sin empleo, suspensión de pagos no judicializada, la producción a mínimos históricos, tres departamentos cerrados, futuro sombrío e incertidumbre absoluta y ayer Ismael Leija reiteró que no hay absolutamente nada de nuevos socios o venta.



Marcha sin incidentes



Miles participaron ayer en la marcha y se ha dicho hasta el cansancio que no fue a favor de los dueños de AHMSA, ni para que le apliquen financiamiento público, sino para que el Gobierno Federal contribuya a resucitar la economía.- Dicen que el gobernador Miguel Riquelme hace gestiones, no hay partidos, ni colores, todo a bordo del mismo barco, igual los senadores priistas y morenistas.



Unidad del FC y UCD



El Frente Cardenista y una fracción de la UCD afirmaron que la corrupción en agencias aduanales impide la importación de vehículos americanos porque alteran el tabulador de impuestos hasta por 300 dólares.



Mario Garza Pérez, presidente en Coahuila del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y José Alanís Rivera dirigente de una de las fracciones de la UCD anunciaron ayer un pacto de unidad para desenmascarar a otras organizaciones que en apariencia se dedican a la defensa de propietarios de automóviles de procedencia extranjera, cuando lo único que son es vendedores de ese tipo de vehículos.



Diputado sinvergüenza



Que sinvergüenza el actual diputado independiente del Congreso del Estado, José Benito Ramírez y es que pese a que el pasado 19 de agosto abandonó al partido Morena que lo llevó a cobrar más de 100 mil pesos mensuales por hacer nada declarándose independiente, ahora solicitó su registro de precandidato otra vez por Morena, como hay gente sinvergüenza no únicamente en el PRI.



Suman cinco los aspirantes que acreditaron su solicitud al interior de Morena para ser tomados en cuenta para la candidatura a diputado local de mayoría relativa por el V Distrito Electoral con cabecera en Monclova, y se trata de Daniel González Méndez, Antonio Ballesteros Verduzco, Sergio Elizondo Narváez, José Luis Ponce, y Fidencio Salas de la Torre.



