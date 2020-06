14 Junio 2020 03:10:00

No hay otra

Buen día .De pronto la gente seguramente pensó; ìlo que tenga que tronar, que trueneîy por eso sale a la calle a intentar vender algo, conseguir algunas monedas, y no son pocos los que dicen que si permanecen en casa entonces morirán de hambre, por eso optan por desafiar el Covid-19, no hay más alternativa.



Pero el circulante es el mismo, algo así como una rotación donde el papel moneda solamente cambia de manos está dando vueltas, pero no tiene oxigenación porque no hay economía, y aunque se estimaba que la economía caería hasta 8.5 por ciento bajo cero, un pronóstico de eruditos en economía y finanzas prevén que será hasta 12 por ciento bajo cero.



Los cientos de trabajadores de Altos Hornos de México que permanecen en resguardo domiciliario desde la primera semana de abril anterior, por eso desean reingresar a laborar porque con las retenciones que registran cada semana los dejan sin presupuesto familiar, y en caso de retornar tendrán oportunidad de jornadas extras y acceso al incentivo por producción.



Riesgoso pero …



Saben del riesgo de contagio por ser mayores de 60 años de edad, hipertensos diabéticos u otros padecimientos crónico degenerativos, pero también saben que las familias están sufriendo por falta de presupuesto, la pandemia no cede, constantemente políticos, autoridades, etc, hablan de días de pico y luego descenso, pero eso se dice desde mayo pasado, en realidad nadie sabe cuál es el futuro, se creía que en junio empezaría a desinflarse-.



El consumo de acero se prevé que se desplome entre un 15 y 20 por ciento este año, y tan solo en este 2020 ya hay caídas de un 40 por ciento en el volumen de demanda por lo que se está a espera de que la economía vuelva a recuperarse, pero el mercado de la construcción está totalmente ponchado.



Lámina michoacana



Las acereras buscan opciones de cómo exportar, y al momento solamente hay buenos deseos de recuperar los niveles económicos para poder salir adelante y volver a tener más gente laborando, dicen los expertos y en Lázaro Cárdenas, Michoacán, se estima que en 2021 ya estarán operando los talleres de laminación, lo que sería entonces competencia de Arcelor Mittal con AHMSA.



Los directivos de Arcelor Mittal en Michoacán, dicen; dar valor agregado al planchón que se produce en este municipio ayudará a la economía de Lázaro Cárdenas y del país, esperemos que esté listo en mayo o junio del año que entra y con eso poder transformar 2.5 millones de toneladas de planchón que ahora van a ser de rollo e irán a la industria automotriz, manufacturera general, construcción, en fin, vamos a estar más diversificados”.



Dicen que afortunadamente Arcelor Mittal México ha salido a exportar planchón de acero lo que está manteniendo a la industria minero siderúrgica tanto en lo local como en el país, donde este producto se dejó sin la salvaguarda comercial del 15 por ciento contra productos similares que vienen de otros países como Brasil y China.



Así las cosas, y frente a los desafíos, Altos Hornos de México tendrá que estar entonces en buena posición para continuar invirtiendo y con recursos propios porque obviamente los bancos no están nada contentos con la suspensión de pagos en Minera del Norte S.A. ahora conocida como Concurso Mercantil, y lo más probable es que la siderúrgica local se acoja también a esa legislación para una tregua en las obligaciones financieras.



Cuarenta y dos puestos de base fueron adjudicados a igual cantidad de trabajadores eventuales en la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México y los beneficiarios firmaron la basificación que les permite obtener certidumbre en su centro de trabajo.



Dicen ahí en esa Sección 288 que no obstante que no se trató de una revisión general del Contrato Colectivo de Trabajo sino únicamente del Tabulador de Salarios, la empresa acerera concedió las 42 definitividades a igual suma de trabajadores que con la asignación dejaron de ser temporales.



