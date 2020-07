08 Julio 2020 04:10:00

No hay reversa

Para atrás ni para tomar vuelo…



La reactivación económica representaba un riesgo, que sería complicado e incrementaría los casos positivos.



Como ayer le adelantamos, regularán el comercio pero no está contemplado, por ahora, dar marcha atrás.



Miguel Ángel Riquelme adelantó que posiblemente, si no se puede romper la cadena de contagios, tendrán que ordenar el cierre los fines de semana, pero hasta ahí.



Ahora toca estar muy atentos en los próximos días para establecer las medidas de contención necesarias y que variarán de acuerdo a cada región.



ESFUERZO CONJUNTO



En Monclova pueden presumir de tener la mejor capacidad hospitalaria para hacer frente al Covid-19.



Miguel Ángel Riquelme y Alfredo Paredes pusieron en marcha el segundo Hospital Móvil, el “Moisés Itzkowich”, con un monto de inversión de 6 millones de pesos, gracias a la participación de los sectores empresarial, municipal y estatal.



El esfuerzo mancomunado entre Estado y Municipio sirve como ejemplo para hacer frente a la contingencia sanitaria.



Claudio Bres de Piedras Negras, Manolo Jiménez de Saltillo y Julio Long, de San Juan de Sabinas, fueron testigos de cómo se ha ido enfrentando la pandemia en la capital del acero.



PROTEGIDOS



Parece que los de Morena tienen las mismas estampas que protegen al señor Presidente López Obrador de contagiarse del nuevo coronavirus.



Allá en Saltillo, cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta.



Aprovechando que Manolo Jiménez andaba por Monclova, el regidor de Morena, Alberto Leyva armó una fiesta en la Presidencia Municipal.



Llevó mariachi e invitó al personal para la despedida de Laurita, su secretaria que estaba cumpliendo 40 años de servicio.



Leyva y sus compañeros se olvidaron de la sana distancia, con los integrantes del mariachi tenían para que aquello estuviera lleno de gente.



MÁS FESTEJADA



La otra protegida por las estampas del señor Presidente es doña Melba Farías.



También tuvo mariachi en su festejo que según pagaron sus compañeros, vaya usted a saber si se refiere a los comerciantes de las pulgas.



Los de Morena están protegidos, las estampas los hacen inmunes al contagio del Covid-19.



La misma diputada federal nos hizo llegar el video de su festejo que estuvo amenizado por el mariachi Arévalo.



AUTODESTAPE



Agustín Ramos quiere volver a ser alcalde de Monclova.



Y es que ya lo fue por una semana aunque en ese tiempo no pudo sentarse en el sillón principal.



El director de Protección Civil tiene varios días enviando mensajes de Whatsapp anunciando que en diciembre, o antes de ser necesario, renunciaría a su puesto.



En los pasillos de la Presidencia Municipal se dice que el cambio en la dependencia podría ser antes de lo que tiene planeado Agustín.



Los que saben del tema comentan que el funcionario se adelantó al autodestape.



De Martín Blackaller también se dice que buscará la candidatura, pero ha sido más mesurado que el director de Protección Civil.



El secretario del Ayuntamiento le llevaría un paso adelante a Ramos en el manejo político, además de la lealtad con quien podría llevar mano en la decisión, Alfredo Paredes.



HIJO CONSENTIDO



Carlos Siller es el empresario constructor de su señor padre, Florencio Siller, alcalde de Ciudad Frontera.



Quienes están enterados las obras que se llevan en el primer cuadro saben que el muchacho lleva jugosa ganancia con la obra.



Las tres calles que rodean la plaza principal están terminadas y que le tocaron a Gerardo Oyervides.



La obra de la calle que está frente a la presidencia municipal está abandonada.



Y Florencio no le apura mucho porque quien está a cargo es su hijo Carlos.