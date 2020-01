25 Enero 2020 04:10:00

No hubo emboscada



Dentro de la gira electoral, perdón, perdón, del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo el viernes por Ramos Arizpe y Saltillo, a los que les fue muy bien, nos aseguran, fue al gobernador Miguel Ángel Riquelme y al alcalde de esta capital, Manolo Jiménez Salinas.



Para sorpresa de los organizadores, el Alcalde hasta flores se llevó de parte de los estudiantes y si se trataba de una nueva emboscada para los funcionarios priistas, no le resultó a la cuarta transformación.



Además, de acuerdo con los iniciados en temas electorales, se observa la tendencia en la capital del estado, en donde, si bien es cierto, el público dio buen trato al Presidente, no se ve cómo pudiera permear el desdén que desde la 4T provocan.



Anda en campaña



El presidente Andrés Manuel López Obrador había hecho la promesa de no venir a Coahuila en tiempos electorales, según él para evitar malas interpretaciones, pero a lo mejor lo olvidó y en la gira del viernes hasta anunció que pronto estará de regreso.



De ser así, la séptima visita presidencial del tabasqueño tomaría forma en plenas campañas electorales y antes de los comicios del 7 de junio, por lo pronto con agenda específica para Ocampo, Monclova y otros municipios.



En Ramos Arizpe, aprovechó la escala en la planta procesadora de zinc de Grupo Peñoles, para anunciar el incremento de 148 pesos mensuales al apoyo del Gobierno federal que reciben jóvenes becarios que se capacitan en la industria, lo cual no tendría nada de malo, a no ser por el detalle de que hizo el anuncio en un estado con proceso electoral en marcha.



Sin regateo



Por cierto, quienes siguieron de cerca los eventos encabezados por el Presidente de México, tomaron nota del buen ánimo entre el Gobernador y el Alcalde de Saltillo; se les vio de buen talante y de muy buen humor.



A Riquelme también se le observó en plática cerrada y constante con López Obrador y hay confianza en que se hayan tocado los temas importantes para Coahuila. Por lo pronto, el titular del Ejecutivo estatal no regateó en el agradecimiento para el Ejército por su intervención en Villa Unión el 30 de noviembre.



La teoría del pato



Por cierto, el que no quita el dedo del renglón en aquello de descobijar al Gobierno federal ante las ocurrencias y anuncios, es Marcelo Torres Cofiño, para más señas coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional en el Palacio de Coss.



Para el legislador panista, si lo que se tiene enfrente camina y nada como pato, grazna como pato y come como pato, pues es un pato y no tiene duda en que el líder de la 4T sigue en campaña electoral a favor de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional y de sus futuros candidatos. Lo peor, asegura el panista de moda, es que AMLO promete “cosas que no puede cumplir”.



Hubo protestas



En la visita de Andrés Manuel López Obrador al parque Las Maravillas, hubo manifestaciones, pero ojo, ninguna fue en su contra. Primero, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, disidentes del sindicato oficial, se le acercaron para ponerlo al tanto de presuntos actos de corrupción entre los dirigentes y funcionarios. También se quejaron de que no tienen las herramientas indispensables para trabajar y pues así nada más no se puede dar buena atención a los derechohabientes.



Por separado, concesionarios de distintas rutas del transporte urbano también le hicieron corralito para quejarse del director del Instituto Municipal del Transporte, Sigfrido Macías Pérez, quien según esto ni los ve, ni los oye. En los dos casos, el Presidente se limitó a escucharlos.



Habrá candidatos



Este fin de semana se harán los últimos ajustes a la lista definitiva de priistas que irán a la elección del 7 de junio para buscar un asiento en la siguiente Legislatura estatal. Este sábado el pleno del Comité Directivo Estatal del PRI, que preside Rodrigo Fuentes Ávila, se reúne con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y seguramente después del encuentro habrá decisiones y anuncios importantes.



El cónclave tricolor con el Gobernador es en Torreón y que la sede sea allá mismo lleva mensaje de por medio, pues los priistas buscan recuperar terreno en el principal bastión del PAN.



Con esto, muy posiblemente el lunes habrá candidatos y delegados electorales para cada uno de los distritos.



Sin abanderado



En donde andan en busca de candidato para diputado federal por el distrito 14 de Saltillo es en el Partido Acción Nacional, pues Juan Carlos Guerra cumplió la promesa de no buscar la reelección y al parecer ya hizo la notificación correspondiente a la dirigencia municipal, a cargo de Carlos Murillo Ávalos.



La decisión de Guerra López Negrete no es cosa menor y cayó como agua helada en la cúpula panista, pues en las pasadas elecciones locales fue el único abanderado albiazul que se alzó con la victoria.



Al parecer el coordinador de la Comisión de Seguridad Pública quiere seguir con agenda familiar y de negocios particulares, de ahí su decisión para no volver a competir, por lo menos no este año.