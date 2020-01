30 Enero 2020 04:10:00

No la tiene fácil

Si algo quedó claro en la firma del Pacto Coahuila 2020 es que ni el Gobierno, ni los empresarios, ni tampoco el sector obrero dejará fácil las cosas para el senador Napoleón Gómez Urrutia, en su intento por incursionar en Coahuila, primero a través del Sindicato Nacional de Mineros, en donde de plano no ha podido, y después a través de organismos gremiales de la industria maquiladora instalada en la frontera.



Primero fue el dirigente nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo; luego el dirigente nacional de Canacintra, Enoch Castellanos y después el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quienes en sus respectivos mensajes advirtieron a “Napito: que no le darán cuartel.



“Nunca seremos rehenes de quienes solo pretenden el voto laboral como medida de presión”, aseguró Riquelme. La duda es si con todo esto, habrá o no reacción de la 4T para defender a quien sus protagonistas consideran paladín del sindicalismo.





Casa llena



En la firma del Pacto Coahuila 2020 dijeron presente los 38 alcaldes; capitanes de empresas y de cámaras empresariales como Enoch Castellanos, dirigente nacional de Canacintra; Sergio Fernando Alanís Ortega, mandamás de Industrias Peñoles; el monclovense Alonso Villarreal de los Santos, de Secopsa; Eduardo Murra Marcos, de Grupo Cimaco y el saltillense Luis Arizpe Jiménez, como presidente de Arca Continental.



También estuvieron César Cantú García, de Grupo Alianza; Enrique Hernández Escobedo, director del complejo Manufacturas Chrysler; Alberto Allegre, presidente de Fomento Económico Laguna; Seo Jeong Yong , director general de Yura Corporation México; Pablo Moreno Cadena, mandamás en el Corporativo MABE y Manuel Rivera Garza, de Grupo Industrial Saltillo.





Contrapesos de ‘Napito’



Y como la firma del acuerdo busca mantener la estabilidad laboral en las distintas regiones del estado, también participaron dirigentes sindicales. En el Palacio Rosa de este miércoles le anticipamos que estaría el dirigente nacional de la CTM, Carlos Aceves del Olmo, quien participó como orador.



También dijo presente Hugo Díaz Covarrubias, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz Integrada, Similares y Conexos de la República Mexicana; de casa, Tereso Medina, de la CTM estatal; Ana Belén Sánchez, especialista regional en Empleo Verde, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como Ismael Leija Escalante y Carlos Pavón Campos, del Sindicato Minero Nacional y principales contrapesos de Napoleón Gómez Urrutia.





Cuenta regresiva



Empezó la cuenta regresiva para los servidores públicos a los que les late el corazón por un asiento en la próxima Legislatura estatal. La ley establece el 15 de febrero como fecha límite para que renuncien a su cargo o se retiren con licencia y estén en condiciones de competir en los comicios del 7 de junio.



La regla solo aplica para los calefactos que por ahora tienen cargos ejecutivos, o de representación popular en el caso de los ayuntamientos, pero no para los diputados locales que buscarán la reelección. Por lo pronto apunte a la nigropetense Esperanza Chapa y la matamorense Graciela Fernández, diputadas priistas que irán por la reelección.





Muy activos



En donde este jueves andarán muy activos, por lo menos más de lo común, es en el Centro de Justicia Penal de Saltillo. De entrada, el juez de la causa se reporta listo para deliberar sobre el futuro de Juan Manuel Riojas, mejor conocido como el padre Meño, preso desde el año anterior bajo cargos de abuso sexual en que habría incurrido cuando estuvo al frente del Seminario de la Diócesis de Piedras Negras.



También está programado un recorrido por las instalaciones, al frente del cual irá el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el lagunero Miguel Felipe Mery Ayup.



Todo esto será a media mañana.





En la agenda…



Desde temprano andará en Ramos Arizpe el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Lo recibe el alcalde José María Morales Padilla para entregar la obra de pavimentación en la calle Pino Edulis, en la cual se impondrá el nombre de don Manuel Gil Vara, historiador, cronista y exalcalde.



También está programado que Alcalde y Gobernador inauguren el Centro de Idiomas Municipal y entreguen vehículos a distintas dependencias municipales. Esto último será en la colonia Jardín.





Los Oples se mueven



Coahuila cerrará semana con abono a la agenda nacional. Luego de la presencia de dirigentes empresariales y sindicales, con motivo del Pacto Coahuila 2020, toca el turno a protagonistas del tema electoral.



Los Oples u Organismos Público Autónomos se niegan a morir y este jueves tienen cónclave en Coahuila. Los secretarios ejecutivos de los institutos electorales del país tienen sesión de trabajo a partir de este jueves y hasta el próximo sábado en Saltillo.



A la cabeza de las distintas mesas de trabajo estarán el consejero electoral Marco Antonio Baños Martínez y otros funcionarios del INE, como su secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina; Gabriel Mendoza Elvira, director Jurídico; María del Carmen Colín, directora ejecutiva de Organización Electoral y Miguel Ángel Patiño Arroyo, director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Oples.