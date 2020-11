10 Noviembre 2020 04:10:00

No la tienen fácil

Difícil la tienen los legisladores de Morena que representan a Coahuila. Le comentábamos sobre la duda vigente sobre la decisión que tomarán al momento de votar el Presupuesto de Egresos de la Federación. ¿Se irán a ciegas siguiendo instrucciones de Palacio Nacional o votarán por Coahuila?



Y decimos que no la tienen fácil, porque imagínese a un personaje como Armando Guadiana Tijerina, quien pretende dar el salto del Senado, a la candidatura por la Alcaldía de Saltillo. ¿Quién votaría por un candidato que, como senador, le dio la espalda a la ciudad y al estado al votar en contra del presupuesto?







Mucho ojo



Caso similar el del Hooligan o exNiño Azul, Luis Fernando Salazar Fernández. Todo mundo estará pendiente de su voto y si lo hace fuera de razonamiento, en caso de que en verdad se anime a ir por la Alcaldía de Torreón (la duda es porque al menos en la última contienda al PRI se le compusieron los escenarios), ¿quién votaría por él?



Y qué decir de Miroslava Sánchez Galván, de quien los propios morenistas no saben qué pretenda hacer.



Por lo pronto, habrá que estar atentos al sentido del voto de una legisladora que ha sido crítica de los distintos órdenes de Gobierno en Coahuila.



¿Y el diputado de tómbola?





No se sabe qué quiere hacer y por lo tanto veremos cómo juega el sampetrino Francisco Javier Borrego Adame, quien, por cierto, misteriosamente desapareció después de las elecciones del 18 de octubre y a últimas fechas nadie sabe dónde localizarlo, capaz de que en las sesiones legislativas ni por Zoom vota, porque no le sabe.



Y el otro suspirante de la Cuatroté a la alcaldía de Torreón es José Ángel Pérez Hernández, aunque no por Morena, sino por el PT. Será interesante verlos de aquí al 15 de noviembre, en el arranque de la discusión del PEF, y también enterarnos de si suben o no a la tribuna a defender a Coahuila.







Con el famoso ‘Tite’



Miguel Ángel Riquelme permanece entre los primeros cinco gobernadores mejor evaluados, junto a Mauricio Vila (PAN), de Yucatán; Quirino Ordaz (PRI), Sinaloa; Carlos Mendoza Davis (PAN) Baja California Sur y Claudia Sheinbaum (Morena), de la Ciudad de México.



De acuerdo con Consulta Mitofsky, después de Quirino, y por encima de Héctor Astudillo Flores, de Guerrero, es el segundo Mandatario del PRI mejor posicionado entre los habitantes de su respectiva entidad.



Riquelme tiene 60.2% de aprobación y mientras las evaluaciones continúan, este lunes se dejó ver por Sabinas y pasó a saludar a Alfonso Castillo, el famoso “Tite”.







Tema prioritario



La que arrancó semana en Coahuila fue Gisela Lara Saldaña, directora general del programa IMSS Bienestar, que promueve el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.



La funcionaria federal fue recibida en Saltillo por el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, a quien el gobernador Miguel Ángel Riquelme le encargó estar atento a los proyectos de los hospitales en San Buenaventura y Francisco I. Madero. De hecho, en el encuentro también participó la Alcaldesa de San Buenaventura, Gladys Ayala.



Para el Gobierno de Riquelme la salud es asunto de primera línea, de ahí que la reunión de este lunes en Palacio de Gobierno fue por demás productiva.







Reelección incómoda



Dentro del PAN y UDC hay grupos que no están de acuerdo y hasta les incomoda el tema de la eventual reelección de algunos alcaldes de las regiones Centro, Norte y Carbonífera, aun cuando para los propios militantes son sus mejores cuadros para ganar las elecciones en el 21.



Con decirles que la inconformidad se convirtió en presiones de la dirigencia estatal panista, de Jesús de León Tello, para que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, que preside Sergio Díaz Rendón, le den portazo a la posible doble reelección.



Queda claro que ni a Chuy de León ni al jefe político de su grupo, Guillermo Anaya, le conviene la continuidad de sus alcaldes en Monclova, Torreón y San Juan de Sabinas, porque simplemente no fueron ni serán sus gallos.







Son punto clave



Pero Alfredo Paredes, de Monclova (PAN); Cuauhtémoc Rodríguez (UDC), Sabinas; Roberto de los Santos (UDC), de Acuña, y Julio Long (PAN, de San Juan de Sabinas, según los enterados, tienen posibilidades de hallar luz verde en los tribunales para reelegirse y, aunque no fuera el caso, seguirán como punto clave para el triunfo de sus partidos en cada municipio.



Por eso no hay que perderlos de vista, pues en una de esas, ante tanto desaire en su respectivo partido, encuentran eco en otro lado.