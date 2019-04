21 Abril 2019 04:10:00

No le creen

Que al obispo Raúl Vera López no le creen la versión de que una vez jubilado, para lo cual no falta poco y podría ocurrir dentro de uno o dos años, se retira de la vida pública sacerdotal y se internará en un convento, seguramente de la oren Dominica, a la cual pertenece, como trascendió hace unos días en este mismo espacio.



Sus fans están convencidos de que el fraile de 73 años –el 21 de junio cumplirá 74– tiene mucho por darle a la Iglesia católica y a la comunidad, y no lo ven oficiando misa o confesando sólo a los integrantes de un monasterio. De hecho, no les convence la idea de que deje de radicar en Saltillo.



Por lo pronto, 43 años después de su ordenación como sacerdote –los 44 los cumplirá el 29 de junio– y 31 de ejercer como obispo, que los alcanzó el pasado 6 de enero, el titular de la Diócesis de Saltillo se mantiene vigente y combativo.



La gira de AMLO



Más que confirmado lo que le anticipamos hace días en esta columna. La tercera gira presidencial de Andrés Manuel López Obrador por Coahuila será durante la primera semana de mayo. Falta muy poco y los preparativos de la gira, que se limitará a Piedras Negras y Acuña, los revisan, eso sí, cada quien por su lado, la representación del Gobierno federal en el estado, a cargo del superdelegado Reyes Flores Hurtado, y el Gobierno estatal.



El presidente podría hablar, nos adelantan, de los 642 millones de pesos que a partes iguales aplicará la Cuarta Transformación en los dos municipios fronterizos a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), a cargo de Román Meyer Falcón.



Hablan mucho, hacen poco



Por cierto, luego de la masacre ocurrida en Minatitlán, en donde sujetos armados dispararon y mataron, de acuerdo con cifras oficiales, a 14 asistentes a una fiesta de cumpleaños, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, alzó la voz y llamó a todas las fuerzas políticas y a los tres órdenes de gobierno, a cerrar filas en torno a la seguridad, pues según él, las diferencias, descalificaciones y regateos no llevan a ningún lado.



Lo anterior suena muy bien, sin duda, peeero el llamado del funcionario federal sonó hueco, pues al mismo tiempo vino la metralla de consignas por parte de su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en contra de quienes le reclamaron soluciones inmediatas a la inseguridad y violencia desatada en distintas regiones del país, como Veracruz. Total, que hasta ahora la 4T habla mucho y hace poco.



Incineran al ‘Bronco’



La popularidad del ex priista Jaime Rodríguez Calderón anda por los suelos. En este Sábado de Gloria y por segundo año consecutivo, vecinos de la populosa colonia Obrerista, en el centro de Monterrey, quemaron una piñata hecha a imagen del Gobernador de Nuevo León que llegó al cargo por la vía “independiente”.

Pretextos no faltan para “enjuiciarlo” y esta vez los colonos lo acusaron de pretender incrementar las tarifas del transporte público, incluyendo el Metro, al que muchos recurren precisamente por ser económico.

¿En dónde quedaron aquellos tiempos, no muy lejanos por cierto, en los que el ex priísta que derrotó al sistema en Nuevo León presumía de arraigo popular?



¿De dónde?



Que Lenin Flores Lucio ya no camina por las calles de Sabinas, de donde fue alcalde, con la incómoda sensación del dispositivo electrónico que un juez le instaló en el tobillo, para evitar la huída y hacer frente a las acusaciones por desvío de recursos y peculado, entre otros delitos.

El exalcalde del partido Unidad Democrática de Coahuila, cuya esposa Zulmma Guerrero es diputada local por el mismo partido que controla el diputado federal Lenin Pérez Rivera, pagó 7 millones de pesos como garantía económica a cambio de que le quitaran el monitor. Hasta ahí todo bien, pero la duda es de dónde, pues no cualquiera desembolsa 7 millones y los deja como promesa judicial de que no se irá más allá de donde las restricciones legales se lo permitan.



Ahí va diciendo



El Ayuntamiento de Saltillo, que encabeza el alcalde Manolo Jiménez y la empresa Met Mex Peñoles, con sede en Torreón, que desde 2013 dirige Sergio Fernando Alanís Ortega, le van a entrar a la campaña de edificios cardioprotegidos, tal y como hace unas semanas lo hizo el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que preside la magistrada Miriam Cárdenas Cantú.



Se notan las gestiones a cargo del médico Roberto Bernal Gómez para que no sólo dependencias públicas, también empresas privadas, se sumen a las acciones para evitar fallecimientos por padecimientos cardiacos… la idea es generalizar la campaña, que entre otras cosas consiste en instalar equipo médico de emergencias y capacitar al personal de las dependencias y compañías para utilizarlo.