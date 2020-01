21 Enero 2020 04:10:00

No le tiembla la mano

La estrategia de seguridad y combate al crimen organizado en Coahuila está en curso y el diseño estuvo a cargo del gobernador Miguel Ángel Riquelme con el respaldo del alto mando del Ejército, pero la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Sonia Villarreal Pérez, abonará dosis particulares para garantizar la integridad de los coahuilenses, el desempeño y capacitación de los policías y fortalecer las relaciones con otras corporaciones y gobiernos.



La tarea que la exalcaldesa y exdiputada local tiene enfrente no es sencilla, pero en el servicio público ha cumplido y ha demostrado de qué está hecha. Solo varias cosas deben de quedar en claro: tiene mano izquierda, pero también, cuando es necesario esa misma mano no le tiembla. Por si fuera poco, la exsecretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, llega con respaldo absoluto del Gobernador y del Ejército.



Relación con el Ejército



Esclarecer la muerte del excandidato del PRI a diputado federal por el Distrito 1 de Piedras Negras era un compromiso del Gobernador y con la captura de Erik “N”, señalado como uno de los autores principales del crimen ocurrido el viernes 8 de junio de 2018, minutos antes de las 22:00 horas, el caso está por resolverse. Por lo menos, en la Fiscalía General del Estado, en donde manda el penalista Gerardo Márquez Guevara, hay confianza en que esto último ocurra pronto.



En tanto, la captura de quien anoche mismo ingresó al Cereso de Piedras Negras, estuvo a cargo de la Policía Militar, y precisamente algo que destacan los enterados es lo amarrado de la relación entre la Sedena y el Gobierno de Riquelme.



No se fue mal



José Luis Pliego, recurrió a las redes sociales y al WhatsApp para despedirse de Coahuila. Fueron varios los mensajes que envió a sus contactos a lo largo del lunes y en todos agradeció el respaldo del gobernador Riquelme Solís, durante los dos años de su encargo como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.



Pliego Corona, experto en el combate a delitos cibernéticos, entre otras cualidades de batalla contra el crimen organizado, tiene asiento seguro en la Guardia Nacional, a la cual se sumó el año pasado luego de pertenecer a la extinta Policía Federal.



De seguro, pronto habrá noticias de él fuera de Coahuila, pues el originario del Estado de México tiene buenas y variadas relaciones y la experiencia de Coahuila de seguro le abrirá puertas.



Calientan motores



A partir de esta semana se empezará a notar la presencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en Coahuila. Nos anticipan que la orden de Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, para sus fans, es clara y directa para otorgar todo el respaldo nacional a los priistas de Coahuila a partir de esta semana se deberá empezar a notar el cariño.



Por lo pronto este martes hay cónclave entre representantes de la dirigencia nacional y la estatal. Al frente de la reunión estará el presidente del Comité Directivo Estatal, Rodrigo Fuentes Ávila, quien recibe a Ricardo Aguilar Castillo, para más señas secretario de Organización de la dirigencia nacional tricolor.



También está confirmado Javier Cacique Zárate, secretario de Acción Electoral, es decir, la plana mayor en la materia.



Comparece el rector



Al que esperan este martes en el Palacio de Coss es al rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez. Lo invitaron y aceptó comparecer ante las comisiones unidas de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública y Presupuesto, que respectivamente coordinan los diputados Juan Antonio García Villa y Emilio de Hoyos Montemayor; el primero panista y el segundo de Unidad Democrática y presidente en turno de la Junta de Gobierno.



Los temas a tratar no son sencillos, pues consisten en los últimos reportes de la Auditoría Superior del Estado por casos como el de funcionarios universitarios y profesores con más de una plaza de tiempo completo.



Para el rector, nos comentan, será una buena oportunidad para poner en contexto problemas estructurales de la máxima casa de estudios en la entidad.



En la chamba



Pasó el fin de semana, las semifinales del futbol americano y el triunfo con pasaporte al Súper Tazón por parte de su equipo, los 49’s de San Francisco, pero como el trabajo apremia, el lunes Jericó Abramo Masso se reincorporó con visitas a distintas colonias de Saltillo para revisar los trámites de la entrega de escrituras.



El secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se dejó ver al sur de Saltillo, concretamente en la colonia Valle de Lourdes.



Pistola en mano



El que salió muy bueno para identificar nacionalidades a partir del tono de voz es Mario Ricardo Hernández del Bosque. El expresidente del Comité Técnico de Ciudades Hermanas de Saltillo y ahora aspirante de Morena a la alcaldía de Ramos Arizpe, denunció en redes sociales haber sido víctima de robo a mano armada en el estacionamiento de un centro comercial.



Según Hernández, su victimario es de origen centroamericano, y lo pudo constatar por el acento y la manera de vestir del pistolero. Los malpensados aseguran que si el neomorenista aprovecha tan aguda capacidad de deducción, podrá identificar con facilidad eventuales votantes y ni campaña tendría necesidad de hacer para ganar.