22 Febrero 2020 04:10:00

No llevan prisa

En el Partido Acción Nacional parecen no llevar prisa con la selección de candidatos a diputados locales y hasta el 29 de marzo dieron fecha para la elección interna. De acuerdo con Carlos Murillo, para más señas presidente del Comité Directivo Municipal en Saltillo, será una consulta abierta a los militantes previamente acreditados en cada uno de los 16 distritos electorales.



La cúpula panista en el estado, que según esto encabeza Jesús de León Tello, tampoco le hace gestos a la posibilidad de agotar el periodo de precampañas, aún y con los riesgos de división debido a lo encontrado que se encuentran los grupos internos, entre los cuales parece no existir un punto en común. Veremos qué resulta.





Son odiosas



Las comparaciones son odiosas, y en política resultan ser peor, y en el Partido Revolucionario Institucional de Rodrigo Fuentes Avila no tardaron en apuntar que mientras los de la acera de enfrente no tienen idea de con quiénes irán a la competencia del 7 de junio y la certeza de esto les llegará hasta finales de marzo, ellos prácticamente tienen definido el tema de las candidaturas y hasta trabajan en la estrategia.



De hecho, como lo hemos señalado aquí mismo, a los priístas sólo les resta definir el Distrito 1 de Acuña. Saben que será mujer y que la nominación estará entre la profesora María Eugenia Calderón Amezcua, coordinadora del Instituto de Capacitación para el Trabajo en la región Norte, y la ex diputada Georgina Cano Torralva.





Con las mujeres



El Gobierno de Coahuila se sumó a la campaña #UnDíaSinNosotras que el próximo 9 de marzo buscará paralizar las actividades productivas protagonizadas precisamente por ellas, en un intento por visibilizar la importancia que significan para la sociedad. La medida también será un llamado a lo largo y ancho del país para detener la violencia de género, que en semanas recientes se recrudeció.



El anuncio lo hizo el gobernador Miguel Angel Riquelme a través de redes sociales y la aceptación no se hizo esperar. La medida no es menor, pues implica que secretarias, doctoras, enfermeras, policías, profesoras y demás mujeres que se desempeñen en el servicio público estatal, si así lo deciden no acudirán a laborar, sin repercusiones de por medio.



En donde también se sumaron a la causa fue en el Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías. El 9 de marzo no se rebajará el día a las funcionarias y empleadas que no acudan a trabajar. Veremos quienes más se suman al esfuerzo.





En el Ribeye Fest



La exdiputada Lucía Azucena Ramos Ramos debutará este sábado como titular de la Secretaría de Turismo. Desde hace días asumió las riendas de las oficinas en el Centro de Gobierno, pero este fin de semana tiene su primer evento macro.



Ramos se dejará ver en la presentación del festival de la carne asada que en poco tiempo se volvió tradición en Sabinas y en su debut no estará sola; tendrá el espaldarazo del gobernador Miguel Angel Riquelme, quien la acompañará en el recorrido y degustación.





Cónclave cetemista



El gobernador Miguel Angel Riquelme dirá presente en el cónclave de la Confederación de Trabajadores de México en la Ciudad de México para festejar los 84 años de vida de la central obrera y ratificar a Carlos Aceves del Olmo al frente de la dirigencia nacional.



Nos comentan que el gobernador recibió la invitación del propio Aceves del Olmo y del secretario general de la CTM en Coahuila, Tereso Medina Ramírez, y no dudó en confirmar asistencia.



El evento será en la plaza de la República, justo al pie del Monumento a la Revolución y por parte de Coahuila, la porra para el dirigente nacional será de más de mil 500 cetemistas.





Cartera reservada



Por cierto, el evento de este domingo marca el fin del interinato que Aceves Mejía asumió desde 2016 con la partida de Joaquín Gamboa Pascoe, y en automático marca el arranque de su periodo ordinario como dirigente, lo cual implica que estará en condiciones de renovar, bajo su propio criterio, las distintas áreas del Comité Ejecutivo Nacional.



Y como Aceves del Olmo se mantiene cercano a Coahuila, no por nada estuvo hace días con el gobernador Riquelme en la firma del Pacto Coahuila, no descarte la posibilidad de que una de las principales carteras esté reservada para la CTM estatal. Veremos.





No se hace uno



Ni las intervenciones del superdelegado en Coahuila, Reyes Flores Hurtado; ni las del secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Javier Guerrero García, ni tampoco las del mexiquense Leopoldo Santillán Arreygue, recién desempacado como nuevo delegado en la entidad resuelven el desabasto de medicamentos.



El problema está generalizado y este viernes se hizo viral el video de una derechohabiente, asignada a la Clínica 71 de Torreón, que difundió en redes sociales la falta de medicinas controladas, indispensable para mantenerla con vida.



Son muchos los protagonistas de la ‘Cuatroté’ que según esto andan aplicados en mejorar las condiciones del Seguro Social, pero hasta ahora de todos no se hace uno.