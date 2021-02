13 Febrero 2021 04:10:00

No llevan prisa

Según Miguel Ángel Rodríguez Calderón, para más señas, secretario general de la Universidad Autónoma de Coahuila, no hay prisa para que Salvador Hernández Vélez asuma funciones como rector, luego de la campaña y el proceso electoral del jueves, en el que resultó reelecto.



Según el funcionario, quien está en funciones provisionales al frente de la Rectoría, en el mejor de los casos, Chava levantará el brazo y dirá “sí” dentro de una semana; en el peor, pasarán 15 días para ese momento.



Por lo pronto, en la máxima casa de estudios se dan por bien servidos por el resultado electoral, no solo por la victoria de Hernández Vélez, sino porque votó más de 77% de la base universitaria, para una suma de 33 mil alumnos y profesores.





Son odiosas



Por cierto, las diferencias son odiosas, pero necesarias, y en el resultado de la elección en la Universidad Autónoma de Coahuila hay varias que se hacen notar, como el hecho de que Salvador Hernández Vélez no perdió una sola escuela o Facultad en la Unidad Laguna. Al interior de la máxima casa de estudios queda claro que se hizo notar la mano de Manuel Medina Elizondo, la mano que mece la cuna en aquella región, para temas universitarios, y amigo personal del recién reelecto.



Otro amigo del rector, pero que resultó mucho menos efectivo para términos de control político, es Julio Saucedo Zul, coordinador de la Unidad Saltillo y exdirector de la Facultad de Matemáticas.



Qué tanto desorden traerá, que no ganó ni en su Facultad.





Cambio de planes



Que no va por el 7, sino por el 2. Nos referimos a Alejandro Robledo, una de las apuestas fuertes de Morena y la Cuatroté para la elección de diputados federales por Coahuila.



En los últimos ajustes al listado nacional de candidaturas, la alianza de Morena y el Partido del Trabajo determinaron que por el Distrito 7, con cabecera en Saltillo, no fuera varón, sino mujer, quien los represente en la contienda del 6 de junio, de tal manera que Robledo, principal alfil por ese distrito, ahora aparece en el 2, con sede en San Pedro.



Con este movimiento, Robledo tiene enfrente la posibilidad de que Francisco Javier Borrego Adame busque la reelección, precisamente por ese distrito. Veremos en qué queda la pugna morenista.





Seis candidatos



Seis, serán seis los candidatos en la boleta para la elección de alcalde en Saltillo. El preregistro de Limbar Valdez como aspirante único por el Partido Verde Ecologista de México, confirma lo que desde hace dos semanas le anticipamos en Palacio Rosa, respecto al número de candidatos que se disputarán el Gobierno municipal en las elecciones de junio.



En el Partido Acción Nacional cerraron las precampañas con tres aspirantes registrados, pero de acuerdo con los que saben, la lleva de gane la regidora con licencia, Tere Romo Castillón.



Los otros nombres que aparecerán en la boleta usted los conoce: Chema Fraustro Siller, por el PRI; Alfonso Danao de la Peña o alguien afín, por Movimiento Ciudadano; Eduardo Pacheco, por la vía Independiente y Armando Guadiana Tijerina, por Morena.





Se registró por UDC



Ariel Maldonado Leza se registró como precandidato para la alcaldía de Ramos Arizpe por la coalición que integran Morena, el Partido del Trabajo y Unidad Democrática de Coahuila.



El registro lo facilitó este último partido y al parecer el consejero nacional de Morena será el único que conseguirá la postulación.



Maldonado Leza estuvo acompañado por su esposa, la diputada local Lizbeth Ogazón.



¿Y Mario Ricardo Hernández del Bosque?





Falta poco



Lo último que dijo Reyes Flores Hurtado respecto a la campaña para vacunar a los mayores de 60 años contra el Covid-19, es que arrancará este lunes 15 de febrero. Falta poco para ello, tan solo unas horas, y a estas alturas no se sabe cómo, ni cuántos, y mucho menos quiénes recibirán la inmunización.



No es la primera ocasión en que Flores Hurtado y la Cuatroté hacen anuncios sobre mecanismos del Gobierno federal que involucran a Coahuila y no pasa nada, es decir, el asunto queda en promesas.



La desconfianza está latente en la Cuatroté, o al menos que las vacunas vayan a llegar en domingo y efectivamente, como lo prometió el representante del Gobierno federal en el estado, la vacunación inicie este lunes 15. ¿Usted qué dice?