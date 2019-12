08 Diciembre 2019 04:10:00

No lo ven en Morena

Vaya sorpresa que causó la noticia difundida por El Marqués sobre el acercamiento del empresario Mario Ricardo Hernández del Bosque con la cúpula de Movimiento Regeneración Nacional, con miras a su eventual llamado en 2021 como candidato a la alcaldía de Ramos Arizpe.



Y la sorpresa es en dos vías: no les pasó por la vista la posibilidad de ver al expresidente del Patronato de Bomberos Coahuila Sureste en las filas de Morena, pero además tampoco lo ven con posibilidades de conseguir el triunfo en una contienda electoral.



El caso es que el acercamiento es cierto, las pláticas con la dirigente nacional de Morena van viento en popa y hasta fotografía hay del último encuentro que tuvieron en la Ciudad de México.



No les avisaron

Por cierto, no solo en círculos empresariales se extrañaron por la posible candidatura de Mario Ricardo Hernández. Según los enterados, los más sorprendidos fueron los profesores José Guadalupe Céspedes Casas y Raúl Mario Yeverino García, el primero originario de Monclova y el segundo de Saltillo, quienes se asumen como los dueños del partido de moda en el estado.



Según esto, los ingenuos dirigentes morenistas se enteraron de la situación al leer Palacio Rosa y si Polevnsky o algún otro dirigente nacional no los puso al tanto de las pláticas con el también expresidente del Patronato Internacional de Ciudades Hermanas de Saltillo, fue por su debilidad por rechazar y hasta boicotear cualquier decisión que no los involucre.



Cumplió 45

El que tuvo casa llena con motivo de su cumpleaños 45 fue Jaime bueno Zertuche. El expresidente de la Junta de Gobierno y actual presidente de la Mesa Directiva del Congreso local se dejó apapachar por familiares, amigos, compañeros de trabajo y lides políticas.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme llegó a media tarde, pero quienes estaban desde temprano fueron el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller; Rodrigo Fuentes Ávila, dirigente del PRI Coahuila, y buen número de legisladores.



Al también exdirector general del DIF Coahuila le queda un año como inquilino del Palacio de Coss, pero los enterados apuestan doble a sencillo a que tiene asiento reservado en el Gabinete estatal. Su disposición y destreza para conciliar lo respaldan.



Para que no digan

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, Salvador Hernández Vélez, anduvo en la Ciudad de México y se dejó ver por las instalaciones de la Cámara de Diputados. El originario de Viesca formó parte del representativo de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior (Anuies) que se entrevistó con legisladores federales para entregar los estados financieros auditados y los avances académicos de cada institución a integrantes de las comisiones de Educación y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.



Ahí mismo estuvo David Colmenares Páramo, para más señas titular de la Auditoría Superior de la Federación.



Piedra en el zapato

El que se colgó la medalla por la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que echó abajo el dictamen en el cual se amplió de 2 a 5 años del periodo de Gobierno de Jaime Bonilla Valdez en Baja California, fue Jaime Martínez Veloz.



El paisano, quien desde hace años radica en aquella entidad y contendió para gobernador con las siglas del Partido de la Revolución Democrática, se convirtió en el principal promotor de la campaña para revertir la autorización del Poder Legislativo.



Por lo visto, el “Jimmy Martínez Veloz”, quien le sabe a las leyes y mantiene buenas relaciones políticas, no dejará ni a sol ni a sombra a quien le arrebató la candidatura de Morena. Y no es para menos.



Se quejó

Ahora que anduvo por Saltillo, Francisco Javier Acuña Llamas, quien hace las veces de presidente del Instituto Nacional de Acceso a la Información, se refirió a lo que todo mundo da por hecho, es decir, el pleito del presidente Andrés Manuel López Obrador y de su partido, Movimiento Regeneración Nacional (Morena), con organismos autónomos, como el propio organismo que encabeza.



Pero eso no es lo novedoso, sino el reconocimiento del propio Acuña Llamas respecto a los disparos del Gobierno federal a instituciones autónomas. Y sorprende porque al inicio del actual régimen, el zacatecano prácticamente se entregó a los brazos de la cuarta transformación. Por lo visto, el entreguismo no le funcionó para evitar los embates de AMLO, especialmente en materia de presupuesto.



En la agenda

Retos y perspectivas de los derechos humanos para la paz y la justicia es el nombre del encuentro de este lunes en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. Lo coordina la Comisión de Derechos Humanos del Estado, a cargo de Hugo Morales Valdés, y la inauguración estará a cargo del gobernador Riquelme.



Entre los conferencistas estarán Miguel Ontiveros Alonso, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas; el magistrado Luis Efrén Ríos; Francisco Enrique Varela, director académico del Instituto Nacional de Formación en Seguridad; Germán Guillén, especialista en criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales; la antropóloga social Verónica Caporal y Leonor Gómez Barreiro, coordinadora del Centro de Investigación y Estudios de la CDHEC.