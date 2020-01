09 Enero 2020 03:10:00

No localizan a los testigos de peculado

Ahora resulta que no puede avanzar el proceso legal contra los ex funcionarios de Castaños acusados de peculado, porque no encuentran a los testigos...



¿Qué quiénes son los testigos?, pues nadamás y nadamenos que el ex alcalde José Isabel Sepúlveda y el ex tesorero de su administración...



Que no los han podido entrevistar para que digan si los presuntos responsables de peculado, los hermanos Miguel Ángel y César Villarreal, pues efectivamente trasladaron como 300 mil pesos del erario a sus cuentas personales...



Eso suena a que o no los quieren encontrar, o ni los han buscado o de plano, el ex alcalde y los otros testigos pues se están escondiendo, se les han hecho ojo de hormiga a las autoridades encargadas del caso...



El asunto es que ayer se les dio una prórroga de dos meses más a los implicados en este delito, quienes aunque están sujetos a proceso, solamente tienen que ir a firmar como medida cautelar, una vez a la semana...



En ese tiempo pues van a reunir las pruebas para demostrar su inocencia, pero todo en libertad...



Pero parece que este proceso, no parece importarle mucho al asesor legal del Ayuntamiento Roberto Ramírez, porque ni siquiera fue a la audiencia y pues en consecuencia, no hizo nada para evitar la prórroga, ni movió un dedo para que se localice a los famosos testigos, que nadie ha molestado, perdón no han localizado...



Van por la diputación...



Aunque todo se maneja con mucho hermetismo, ya circulan nombres de funcionarios municipales que quieren ser diputados locales...



Y entre ellos se escucha a la plana mayor de la Presidencia Municipal como el Secretario del Ayuntamiento Martín Blackaller Rosas, el Tesorero Carlos Terrazas y hasta el director de Protección Civil, Agustín Ramos Pérez...



Y con eso de que se pueden reelegir todos los diputados, pues ya alborotaron a Rosa Nilda González, quien no tiene que pedir licencia al Congreso para lanzarse otra vez por la candidatura a la diputación local...



otro que también quiere, aunque seguramente no gana, es Carlos Herrera, ex director de Protección Civil...



Por aspirantes no queda en Acción Nacional, aunque a todos les pueden dar la sorpresa con el mismo alcalde Alfredo Paredes...



Y es que el PAN no está para arriesgar curules en el Congreso, sobre todo cuando el PRI ha advertido el carro completo...



Ya andan en eso...



Y para que vean que va bien en serio eso de que quieren todas las diputaciones de Coahuila, el dirigente estatal del PRI Rodrigo Fuentes, anda de Juana La Piadosa en todas las colonias...



Hasta les toma las manos a los niños para que rompan las piñatas que les lleva, junto con dulces, juguetes y hasta Rosca de Reyes...



Ayer anduvo en Monclova donde fue acompañado por la diputada local Josefina Garza de Williamson...



¿No tendrá Doña Josefina trabajo en el Congreso?, pues quién sabe pero ayer andaba en la repartidera de rosca...



Por cierto será el sábado cuando sesione el Consejo Estatal del PRI y pues que ahí dirán el método de selección de candidatos a las diputaciones locales...



Aunque el líder estatal afirma que será el Consejo quien decida, seguramente el mentado consejo ya está maiciado, perdón ya trae línea para votar...



Pero sea como el PRI lo llame, la realidad es que siempre gana el “dedazo” en la elección de candidatos, por eso es casi un hecho que veremos a los mismos en las boletas electorales...



¿Y la Alcaldesa apá?...



A quien no le ven ni el polvo en Ocampo es a la alcaldesa priísta Laura Mara Silva...



La gente del pueblo, dicen que casi no asiste a la Presidencia Municipal, que casi casi tiene su despacho en su pueblo natal Químicas del Rey...



Aquí el problema es que Ocampo tiene una cabecera municipal, donde deben despachar las autoridades y si ahí le pagan, pues lo justo es que ahí trabaje...



Y es que la gente votó por ella, no por sus colaboradores, quienes toman muchas decisiones, cuando ella no está, es decir, casi siempre...