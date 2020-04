24 Abril 2020 04:10:00

No los dejan salir

En plena contingencia se reanudaron los trabajos presenciales en el Palacio de Coss y de los 25 diputados, 23 dijeron presente. No estuvo el diputado “Chambitas”, como sus colegas conocen a Juan Antonio García Villa, y tampoco Jesús Berino Granados. Sus compañeros no se resistieron a la broma y comentaron que los dos prefirieron permanecer en casa, al estar en el segmento poblacional de alta vulnerabilidad.



Lo cierto es que aún en esta situación hubo diferencias. Berino no acudió personalmente, pero mandó propuestas de punto de acuerdo y “Chambitas” ni siquiera hizo la tarea. De hecho, en las vísperas de la sesión presionó para que los trabajos se desarrollaran a la distancia, por videoconferencia; tal vez sabía que no lo iban a dejar salir.





No más lo que es



Fuerte, muy fuerte será el llamado del los gobernadores de la Alianza del Noreste e invitados que este viernes se reúnen en Monterrey. Habrá dos grandes temas sobre la mesa: definir los apoyos para empresas y comercios más vulnerables y darle forma a los planteamientos que han venido deslizando para modificar o ajustar el Pacto Fiscal con la Federación.



Por lo pronto, el gobernador Miguel Ángel Riquelme dejó ver que el trato del Gobierno federal durante la actual crisis no es el esperado, ni el más conveniente. Primero, se enteraron de la entrada de la Fase 3 de la contingencia a través de “la Mañanera” y no de vías oficiales o formales y tampoco les hace gracia que con el famoso decreto para atender la emergencia, les hayan aventado la bolita de la responsabilidad, pero no les mandaron con qué pegarle.





Serán cinco



Hasta anoche estaba confirmada la participación de cinco gobernadores en el encuentro de este viernes en Monterrey. A los integrantes de la Alianza del Norte, el anfitrión Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”; el tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca y Miguel Ángel Riquelme, de Coahuila, se sumarán, como lo anticipamos, Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán y “el Güero” José Rosas Aispuro Torres, de Durango.



¿Habrá más mandatarios interesados en formar parte de este bloque? Este jueves se dejó correr la versión de que por lo menos otros dos podrían participar en la reunión de este viernes a las 12 en el Parque Fundidora. Veremos, mientras tanto este grupo está muy variado.





Preliberación a distancia



A propósito de la Ley de Amnistía que esta semana votó el Senado de la República a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Coahuila la medida está vigente desde hace años y sólo en este jueves hubo 10 preliberaciones con juicio abreviado, con el valor adicional de que los casos se desarrollaron y resolvieron a través de teleconferencias.



De acuerdo con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup, la práctica de preliberaciones es recurrente en Coahuila y se aplica en base a varios criterios: que el interno no esté procesado por delitos graves, haya pasado 70 por ciento de su pena y no tenga pendientes en la reparación del daño.



Si en lo federal pretenden aprenderle al tema, no estaría mal que le echaran un vistazo a Coahuila.





No entiende de rezos



La crisis no perdona, ni entiende de rezos y le pegó duro a la Diócesis de Saltillo, en donde todavía manda el obispo Raúl Vera López. No hay misas presenciales, por aquello de estar prohibidas las aglomeraciones y si no hay fieles, tampoco limosnas y las consecuencias ya se dejaron sentir en las distintas parroquias.



La falta de dinero en los templos llevó a la diócesis a lanzar la campaña “Adopta una Parroquia”, es decir, se buscan padrinos para cubrir los servicios de luz, agua, gas, teléfono, internet y lo que se vaya ofreciendo a los sacerdotes. ¿Quién dijo yo?





Desactivar agresiones



En el Palacio de Coss dieron entrada a la iniciativa del diputado Jaime Bueno Zertuche para incorporar al Código Penal del Estado agravantes a los delitos de lesiones y homicidio calificados cuando las víctimas se desempeñen en los servicios de salud, como médicos, enfermeras, camilleros, por citar algunos.



La propuesta del presidente de la Mesa Directiva del Congreso y coordinador de la bancada del PRI tiene consenso en los distintos grupos parlamentarios y, aprovechando la vigencia del tema, nos aseguran que es cuestión de días para que la aprueben.



La idea de Bueno y de los legisladores es desactivar cualquier intento de agresión al personal médico, y más en momentos difíciles como la actual contingencia por el Covid-19. Así, habría pena de cárcel de 9 a 21 años por lesiones graves y de 25 a 45 años por homicidio. Además se considera un apartado por daños a instalaciones de los servicios de salud; de ser el caso la pena sería de 6 a 12 años de prisión.





Justicia electoral ‘online’



Por fin se pusieron las pilas en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, cuyos magistrados en esta semana van a aprobar un sistema de justicia en línea para evitar que ante los casos por atender, los interesados deban acudir de manera física a las instalaciones del propio organismo.



En el Tribunal, que preside Sergio Díaz Rendón, andan presumidos y aseguran que se trata del primer ejercicio de juicio en línea, pues será la primera vez que no sólo una audiencia, sino todo el proceso se lleve a distancia.



En el Poder Judicial del Estado la idea poner en marcha ese tipo de prácticas; en el pleno del Tribunal Superior de Justicia, en los juzgados penales y en el Tribunal de Justicia Administrativa hay avances al respecto.