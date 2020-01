12 Enero 2020 03:10:00

No los quieren

LAS REDES SOCIALES se han inundado de comentarios, hacia las probables candidaturas a diputados locales.



EL PUEBLO QUIERE caras nuevas, no quieren ex alcaldes, no quieren ex diputados, tampoco a ex funcionarios que tienen años viviendo de la ubre política.



ESTA SITUACIÓN pone en serios problemas a los partidos, pues los que conocen de política, saben de la importancia de las estructuras y su movilización.



PONER A UN DESCONOCIDO es jugar a perder, pero también poner un cartucho quemado es lo mismo, si bien es cierto las redes sociales no ganan elecciones, sí generan un criterio en la sociedad.



DE AHÍ QUE el sacar un candidato ganador es complicado, sobre todo por los grupos de poder dentro de los políticos, sobre todo del PRI.



ES DEL DOMINIO público los nombres de quienes traicionaron a Jorge Williamson y a Lupita Oyervides, al igual que algunos diputados, que perdieron a pesar de la estructura. Algunos militantes todavía con la camisa puesta del PRI, andaban pidiendo abiertamente el voto por el candidato de otro partido.



LOS QUE se dedican a recaudar dinero para los gobiernos ya no saben cómo fregar al prójimo, y no es nada nuevo, ha existido toda la vida y dura hasta que el pueblo se agota. Los aumentos de impuestos se dan cuando un gobierno es corrupto, mal administrador, gasta de más, o regala de más a quienes no son productivos.



A PARTIR del día 1 de enero más cambios fiscales para 2020, no recuerdo un año en toda mi vida donde los cerebros fiscales en México no se les ocurra algo nuevo. En algunos casos son positivos como el aplicar que las plataformas digitales ya paguen impuestos, y aquí les apunto los cambios más relevantes para que se pongan al tiro.



ACTIVACIÓN DEL BUZÓN Tributario, a partir del primero de enero de este año es obligación de los contribuyentes darlo de alta, de no hacerlo, las notificaciones se podrán realizar por estrados e imponer sanciones económicas de hasta 9 mil pesos.



SUBCONTRATACIÓN LABORAL. Los contribuyentes (empresas) que adquieran servicios de personal, deberán retener y enterar el 6 por ciento de IVA.



ARRENDAMIENTO. Cuando un arrendador interponga juicio para pago de rentas vencidas, se requerirá la comprobación de la emisión de las facturas. Ojo con este tema, porque si usted no le da recibo fiscal a su arrendatario no podrá demandarlo o al menos se le complicará hacerlo.



UN PUNTO POSITIVO es el de la contratación de personas con discapacidad y adultos mayores. Después de ser contratadas, el contribuyente podrá deducir hasta el 25 por ciento de su salario pagado.



PLATAFORMAS DIGITALES. Empresas de este sector que operen deberán retener y enterar el ISR y el IVA que corresponda.



SECRETO FISCAL. Este año no se reservará el nombre de cualquier persona que reciba recursos públicos.



DELITO PENAL A contribuyentes que hayan utilizado facturas de operaciones inexistentes.



IMPUESTO ESPECIAL sobre Producción y Servicios, se actualizaron las cuotas del IEPS aplicables a cigarros, tabacos labrados y bebidas saborizadas



REDUCCIÓN DEL IMPUESTO Sobre la Renta a ejidatarios y comuneros. Se otorga una reducción del 30 por ciento del ISR a las personas cuyos ingresos sean derivados de actividades del sector privado.



RESTRICCIÓN DEL CERTIFICADO de Sello Digital. En este 2020 se estableció el derecho de audiencia para retirar la restricción temporal del Certificado de Sello Digital (CSD) efectuada por el SAT para que el contribuyente opere hasta que la autoridad emita sus conclusiones.



Y CUANDO PENSÁBAMOS que para los enfermos de cáncer no había algo peor, que el darles agua como si fuera medicina, acto llevado a cabo por el ex gobernador delincuente de Veracruz. López Obrador, pide paciencia a los enfermos de cáncer por el tema de los medicamentos.



TOTAL EL TALÓN de Aquiles del Gobierno Federal actual al igual que las administraciones pasadas es la inseguridad y los servicios médicos en general.



QUE NO ERA PRIORIDAD LA SALUD? Ese problema hubiera quedado sino resuelto, al menos sí mejorado con los recursos de la Refinería de Dos Bocas, el tren maya y el dinero tirado por la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México.



ALTOS HORNOS se cae a pedazos, el cierre parcial de algunos hornos, la falta de pago a proveedores y sus problemas sindicales, y por si fuera poco, su presidente del consejo de administración en la cárcel, son la antesala de un cambio de administración.



CADA SEMANA prometen que ya les va llegar un préstamo para pagar proveedores. Por favor a quién quieren verle la cara de tonto, si cuando andas bien batallas para conseguir préstamos, imagínate cuando estás en la lona.



LO QUE SÍ es cierto es que algunos empresarios están teniendo problemas serios con sus proveedores para que les den líneas de crédito, tienen ahogados a quienes le sirven a la acerera.