29 Noviembre 2019 04:10:00

No me ayudes, compadre

Los diputados federales de Morena se aumentaron 50% el pago de aguinaldo, pero se pusieron rigurosos con Coahuila al aprobar recursos para Proyectos de Inversión y Programas de Subsidios. En suma, redujeron lo equivalente a casi tres veces la propuesta de la Secretaría de Hacienda, que de por sí llegó tijereteada a San Lázaro.



Los datos forman parte del análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la propia Cámara de Diputados, elaborado con base en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación que llegó a San Lázaro desde las oficinas centrales de Hacienda, en donde despacha Arturo Herrera, y lo que finalmente aprobaron los legisladores. Con esa ayuda, para qué se necesitan los estorbos.





Los verdugos



En el caso de Coahuila, son seis verdugos a los que se les puede pedir cuentas de forma directa, pero también a otros cinco, por pecar de omisos y ausentarse de la sesión. Los morenistas son Luis Fernando Salazar, “el Hooligan” o el “Niño Azul”, como todavía lo recuerdan en Acción Nacional; el saltillense Diego del Bosque, la lagunera Miroslava Sánchez Galván, quien preside la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados; Francisco Borrego Adame, famoso en La Laguna como agitador y líder de porros, y la monclovense Melba Farías Zambrano, así como José Angel Pérez, del partido Encuentro Social.



Todos ellos votaron a favor del tijeretazo adicional para Coahuila, y los que no defendieron el punto fueron los priístas Martha Garay, Fernando de las Fuentes y Rubén Moreira Valdez; Lenin Pérez y Silvia Garza Galván, del PAN.





A la búsqueda



Karla Quintana Osuna, para más señas presidenta de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas a lo largo y ancho del país, estará en Coahuila el próximo 9 de diciembre. Tiene programado un encuentro con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, en Saltillo, y después se trasladará a Torreón, en donde integrantes del colectivo Víctimas por sus Derechos en Acción, Grupo Vida, la van a esperar con picos y palas para una de sus frecuentes búsquedas en campo.



Según esto, Quintana Osuna está al tanto de la tarea de Grupo Vida y de sus recorridos por ejidos y rancherías de la Comarca Lagunera en un intento por hallar vestigios de desaparecidos, lo que les llevó en los últimos años a encontrar restos humanos y centros de exterminio durante la etapa crítica de violencia.





Que sí se va



Volvió a tomar fuerza el rumor de que Armando Guadiana Tijerina dejará su asiento en la Cámara de Senadores, en donde preside la Comisión de Energía, y prepara capote y muleta para la faena que según esto le espera como embajador de México en España… “Háganme la buena”, ha dicho el legislador coahuilense sobre la teoría, que en buena medida viene desde las filas morenistas.



Guadiana se reunió hace días en Palacio Nacional con el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo y según esto hablaron sobre la agenda energética, lo cual sería natural si se considera que el de sombrero preside la comisión legislativa correspondiente, pero los malpensados apuestan doble a sencillo a que el encuentro en realidad fue para definir la fecha y forma de su salida.





Aprovechó para invitarlos



Nada mal se lleva el gobernador Miguel Ángel Riquelme con los alcaldes de oposición. Por estos días recibió en Palacio de Gobierno a Alfredo Paredes López, quien además de ser Alcalde de Monclova tiene el control panista en la Región Centro, y después tuvo agenda de trabajo en Piedras Negras, con el morenista Claudio Bres Garza.



Este jueves se dejó ver por la Comarca Lagunera, primero en Matamoros, con el alcalde Horacio Piña, también de Morena y después en Torreón, con el panista Jorge Zermeño. En todos los casos aprovechó para invitarlos al evento de su informe de Gobierno, el próximo lunes.





Quieren a Santa Claus



En donde esperan ansiosos la llegada de las fiestas de Navidad y el correspondiente pago de aguinaldo es en la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en donde José Luis Ponce Grimaldo hace las veces de secretario general.



Resulta que los profesores están a punto de irse de vacaciones y todavía buen número no recibe, por lo menos por completo, el pago correspondiente al Fondo de Ahorro, el cual fue producto de un fraude y lo detectaron al regresar del asueto de verano.



La idea de Ponce, nos comentan, es que con el aguinaldo, las posadas y la llegada de Santa, el tema del incumplimiento del ahorro se olvide, por lo menos hasta después del Día de Reyes, cuando estarán de regreso.





A ver qué dice



Los priístas de Coahuila, que comanda el lagunero Rodrigo Fuentes Ávila, andan contentos con el nombramiento que este jueves recibió su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito” para sus fans, como presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, la Coppal, que se fundó hace 40 años en México, concretamente en Oaxaca, y que actualmente tiene sede en la República Dominicana.



Por cierto, la Coppal ha sido ruda en las críticas al régimen que Evo Morales se resiste a dejar ir en Bolivia y en ese sentido el exgobernador de Campeche no ha dejado ver una postura clara, ni siquiera por el asilo de la Cuarta Transformación al también exdirigente indígena, de ahí el morbo por ver la postura que tomará.