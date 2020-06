06 Junio 2020 04:09:00

No quieren a López Gatell

El bloque de gobernadores crece tanto como el número de contagios por coronavirus. El viernes la reunión semanal fue en Tequila, Jalisco y debutó como integrante el panisata Diego Shinue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato, quien aseguró que representa a los mandatarios de la región del Bajío.



Antes dijeron presente los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme; de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón; de Durango, José Rosas Aispuro; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca; de Colima, José Peralta; de Michoacán, Silvano Aureoles y el anfitrión Enrique Alfaro.



Entre los acuerdos, los gobernadores pidieron que el manejo de la pandemia lo lleve directamente el Centro Nacional de Salud, ante los hierros, protagonismo y cifras encontradas del epidemiólogo Hugo López Gatell.





Más el ruido, que las nueces



Está bien que en tiempos de emergencia económica todos cooperemos y demostremos la magnitud de la solidaridad de la que estamos hechos, pero una cosa es ayudar a quienes más lo necesitan y otra, cacaraquearlo; se ve mal, forzado y como si en realidad buscaran algún beneficio político en concreto.



En esto último cayó el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado. Según su presidente, Sergio Díaz Rendón, magistrados, alto mando y colaboradores hicieron coperacha y juntaron para comprar 100 despensas que irán a las manos de empacadores de centros comerciales que por tener más de 60 años deben permanecer en casa.



¡Bravo! Ojalá hubiera más acciones como esta, pero en el caso de una autoridad judicial, de qué sirve darla a conocer con bombo y platillo. Además, ¡solo fueron 100 despensas!



Con acciones como estas, hay quienes aseguran que urge el inicio del proceso electoral, para que los funcionarios electorales se pongan a trabajar.





Merma



Y por si no tuvieran suficiente, los magistrados el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado involucraron en la donación a Maleni López Valdez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; Irene Spigño, directora de la Academia Interamericana de Derechos Humanos (Aidh); Hugo Morales Valdés, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado; Ricardo Martínez Loyola, coordinador de la Comisión Estatal de Búsqueda y hasta al magistrado Luis Efrén Ríos Vega, quien forma parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado.



A ver si con el donativo no les merma mucho la quincena.





De luto



A los 89 años, falleció en Torreón José Antonio Márquez Pérez, padre del penalista Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado, quien suspendió agenda para trasladarse y cumplir con las honras fúnebres.



Discreto, como lo es, el funcionario recibió condolencias y buena vibra de compañeros de trabajo y de sus amistades.





No es descabellado



El viernes corrió la versión de que al profesor José Guadalupe Céspedes Casas le dieron las gracias como secretario general, en funciones de presidente del Movimiento Regeneración Nacional en Coahuila.



De hecho se aseguró que el monclovense fue relevado por Hortensia Sánchez Galván, cuya hermana Miroslava es diputada federal y no salió con buenas cuentas precisamente de la dirigencia estatal del partido de moda.



Según esto la decisión para cambiar de dirigente en Morena Coahuila llegó del despacho del dirigente nacional, Alfonso Ramírez Cuéllar, y aunque la información se limitó a la rumorología, como se las gastan al interior del partido del poder, no sería descabellado creerlo.





Conferencia nacional



El alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, participó en una conferencia virtual organizada por el Consejo Coordinador Empresarial, que dirige Carlos Salazar. El foro congregó de manera electrónica a los presidentes municipales de las ciudades consideradas como las más importantes del país, así como a líderes empresariales.



Entre los temas está la elaboración de estrategias para hacer entender al Gobierno federal que la mejor manera de superar la crisis económica ocasionada por el coronavirus es en equipo, sociedad y Gobierno, como se hace en Saltillo, bajo el liderazgo del gobernador Miguel Riquelme.



En su intervención, el alcalde Jiménez Salinas, soltó la idea de pedir a los representantes de los partidos políticos, incluyendo a Morena, la firma de un documento en el que le hagan ver al presidente Andrés Manuel López Obrador que el único camino para superar la pandemia es el trabajo conjunto.





Menos contaminantes



Una buena noticia para los propietarios de vehículos eléctricos o híbridos en Coahuila. A partir del próximo año la Administración Fiscal General, a cargo de Javier Díaz González, podría autorizar incentivos económicos al momento de cubrir el costo de los derechos de control vehicular.



Lo anterior, a iniciativa del diputado Emilio de Hoyos Montemayor, presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss, cuya iniciativa para que en la Secretaría de Finanzas se considere la aplicación de este esquema, se aprobó por unanimidad.



La idea del también coordinador del grupo parlamentario del Partido Unidad Democrática de Coahuila es hacer atractivo el acceso a ese tipo de vehículos, pues frente a los que funcionan con motor a gasolina o diesel, por mucho resultan menos contaminantes.