09 Julio 2020 03:10:00

No se corrigen

Buen día .Muchos motociclistas y peatones han muerto y otros están inválidos, pero los cafres responsables nunca enfrentan la acción de la justicia por la corrupción de las autoridades correspondientes, en ocasiones en Tránsito Municipal, y en otras del Ministerio Público de Asuntos Viales. El dinero cambia de manos y todo termina con la mofa y burla de los infractores.



A casi un mes de que Ernesto Alonso Montelongo Zavala, que tenía 24 años fue embestido en calle Juárez de la localidad y que luego falleció en un hospital al no resistir las graves lesiones, las autoridades ni esperanzas ofrecen de detectar al responsable de los hechos. A través de los años otros han quedado minusválidos, les despedazaron la vida.



Hay coyotaje donde sedicentes abogados sobornan a las autoridades para que tuerzan los hechos, y a partir de ahí fingen demencia, y finalmente con el paso del tiempo los expedientes pasan a la bóveda del olvido-



Al igual que todos los miércoles en los recientes meses, las cámaras empresariales locales sostuvieron ayer encuentro virtual con representantes de Altos Hornos de México para abordar el tema de la deuda vencida.



Buenas nuevas



Se dice que hace un par de meses alcanzaba los 300 millones de pesos, pero los abonos han sido desde 12 millones a 18 millones de pesos por semana, el encuentro más importante fue cuando les adelantaron desde España el proyecto de fusión con Grupo Villacero cuyo presidente Julio César Villarreal se reunió ayer con el gobernador Miguel Riquelme.



En junio en la siderúrgica local se produjeron casi 135 mil toneladas de acero pero en el encuentro se informó que el aumento será escalonado hasta posicionarse el próximo año en 230 mil toneladas anuales, lo más probable es que de ser así sea reanudada la producción en el BOF 1 y Alto Horno 6 inactivos desde enero pasado.



Para que AHMSA alcance su máxima capacidad instalada, es decir, al 100 por ciento sería equivalente a 450 mil toneladas mensuales tomando en cuenta que el tope es de 5.4 millones de toneladas anuales.



Se confirma también que Comisión Federal de Electricidad reanudará los contratos de compra de carbón térmico, pero con Julio César Villarreal como interpósita persona, y por eso la señal de que la Unidad MICARE continúa sin tocar a su personal sindicalizado y les sigue pagando salario y prestaciones-.



Sin finiquitos



Pero los que están ya en el plano de angustia y desesperación son los ex trabajadores de ambas plantas siderúrgicas adheridos a las secciones 147 y 288, y es que a casi dos años de que causaron baja bajo el esquema de retiro voluntario, no hay señales que les cubran los finiquitos, no obstante varias décadas de trabajo mañana, tarde y noche, ellos dicen que jamás pensaron que se llegara a tales extremos.



El pasado 3 de julio el analista financiera Darío Celis sacudió a Monclova con una noticia falsa al afirmar que Grupo Villacero ya era el nuevo dueño de Altos Hornos de México, pero no se trata de venta, sino de asociación, que por lo visto avanza por buen camino.



Extremar precauciones



Se sabe que en la compañía HFI varios empleados dieron positivo al examen Covid-19, y se dice que tal vez se contagiaron afuera porque se implementaron estrictas medidas de prevención con caretas, cubreboca, sana distancia y guantes, además de aplicarse gel antibacterial, habrá que extremar más precauciones.



Embarazadas por el centro de Monclova y sin cubreboca, o sea que les vale y si bien es cierto que hay gente que deambula sola, nunca falta alguien que le hable cerca, y entonces ahí hay riesgo de contagio, pero eso de andar en la calle con embarazo y sin cubreboca es realmente increíble precisamente en el pico de contagios, y no debe dar pena pedir a la gente que guarde distancia, es por todos.



Hasta mañana