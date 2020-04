09 Abril 2020 04:10:00

No se ponen de acuerdo

De la Dirección General del IMSS, donde manda el chiapaneco Zoé Robledo Aburto, enviaron a Coahuila, y en específico a Monclova, al médico Raúl Peña Viveros para hacerse cargo de la emergencia por el brote de coronavirus entre empleados del propio Seguro Social.



Viene de hacerse cargo de la División de Mejora a la Gestión de Servicios de Salud y también ha estado a cargo de la Coordinación de Unidades Médicas y lo primero que hizo al llegar fue cambiar la versión del “paciente cero”. Según él, no se trata del trailero, sino de un urgenciólogo que se infectó fuera del IMSS y contagió a todo mundo. ¿Por fin?



Por cierto, justo al llegar a Coahuila, Raúl Peña lanzó el siguiente tuit: “En crisis, los líderes se notan, los jefes solo de nombramiento suelen pensar que no está pasando nada”. ¿A quién se lo habrá dedicado?





Ya salió el peine



En la Comarca Lagunera nos comentan que ya salió el peine de por qué el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, le hizo fuchi, guácala, al uso de cubrebocas. Según esto la que realmente se opone a la medida es su esposa, para más señas Astrid Casale, quien así lo ha hecho ver a quien se le acerca y la quiere escuchar.



Según la “embajatriz”, como le gustaba que la llamaran cuando Zermeño estuvo al frente de la embajada de México en España, no hay manera de garantizar que “todo mundo” acate la medida, cuando en realidad se trata de una recomendación general para el bien propio de la población.



Y todavía hay quienes dudan que quien lleva las riendas en el ayuntamiento de la Perla de La Laguna no es propiamente el Alcalde.





Con cubrebocas



En la frontera norte del estado hay acuerdos para poner en marcha acciones conjuntas entre Coahuila y autoridades de Texas para contener el avance del coronavirus. Aprovechando que tuvo sesión del Subcomité de Salud para la zona norte del estado, el gobernador Miguel Ángel Riquelme se reunió con Paul del Rincón, quien se desempeña como jefe permanente de la Aduana en Eagle Pass.



La mayor preocupación es de este lado del río Bravo, por la rapidez con que la pandemia crece en los terrenos de Donald Trump.



Por lo pronto hay coordinación y mecanismos conjuntos de los dos lados de la frontera, en los que también trabaja directamente el Alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza… Por cierto, en Eagle Pass, Texas, las autoridades también señalaron como obligatorio para la población el uso de cubrebocas, tal y como está vigente en Coahuila.





Nuevo decreto



Entró en vigor el decreto para el manejo adecuado de los “cadáveres Covid” y ya está casi listo otro que se podría anunciar esta misma semana, pero ahora para darle armas legales a los ayuntamientos para bajar la movilidad interna de los ciudadanos.



Resulta que aun con las reiteradas de recomendaciones para hacer cuarentena y quedarse en casa, la instalación de filtros sanitarios y de vigilancia en carreteras y puntos de acceso de distintos municipios y con los recorridos de policías para invitar a la gente a ir a casa, hay quienes no entienden razones y se resisten a guardarse.



Por ejemplo, en Saltillo cerraron plazas públicas, como la Alameda y la Manuel Acuña, pero los ancianos que todas las tardes se reunían en esta última ahora cambiaron de sede y trataron de instalarse en Plaza de Armas. La Policía no se los permitió, pero eso no les quitó la insistencia.



Como lo han dicho el secretario de Gobierno, José María Fraustro, y el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez, no hay toque de queda, pero sí medidas más radicales a las de ahora para que la gente no salga.





Juegan a las escondidas



En el Instituto Electoral de Coahuila andan queriendo justificar el presupuesto de este año y también trabajo, y aun cuando el proceso electoral está en pausa, pues en el Instituto Nacional Electoral determinaron que primero se deberá resolver la pandemia, por acá dieron a conocer que ya está listo el material que se utilizará, cuando tengan permiso, en el simulacro de la jornada de elecciones, a manera de capacitar a los funcionarios de casilla.



La duda es si en el IEC, donde Gabriela de León Farías cobra -¡y vaya que bien!- como consejera presidenta, tienen a los representantes de los partidos políticos al tanto de lo que andan haciendo. ¿O a poco les gusta jugar a las escondidas?





No le va muy bien



¿Cómo le ha ido al presidente Andrés Manuel López Obrador en popularidad durante la pandemia? No muy bien: tiene 45.86% de aprobación y las ocurrencias y desplantes que ha tenido durante la contingencia se reflejan en la aceptación ciudadana a la baja, incluso en entidades con gobernador de su partido.



En la Ciudad de México y Puebla, por ejemplo, con los morenistas Claudia Sheinbaum y Miguel Barbosa Huerta, ni siquiera pasa de panzazo, pues no llega a 50 por ciento.



En Coahuila, López Obrador frente al Covid-19 tiene 43.1% de aprobación ciudadana, de acuerdo con el ranking nacional que se dio a conocer este miércoles.