01 Mayo 2019 03:54:00

¡No se vende!

Todo mundo se pregunta por qué no se venden los autos, ya que en el primer trimestre de 2017 se colocaron 378 mil 869 unidades y en el primer trimestre de este año se vendieron 117 mil 122. ¡No se vende! Nos preguntamos: ¿qué pasa? ¿por qué no se vende si veníamos bien? Primero, porque nuestro Presidente no está dando certidumbre y la gente requiere certidumbre para obtener un crédito automotriz. México tiene todavía el grado de inversión, si lo pierde se va a ir todavía más para abajo la venta de automóviles, ya que va a subir el costo financiero y dejen ustedes eso, que aquellos que estén pagando automóviles y no tengan tasa fija, pues también les va a pegar más, por eso invitamos a todos aquellos que tengan un automóvil y lo estén pagando, a que se vayan a una tasa fija, que lo amarren, porque, si no, les va a salir más caro, y todo porque no tenemos certidumbre.



Para que se den una idea, en México se llegan a vender al año un millón 200 mil o un millón 100 mil unidades, mientras que en Estados Unidos se comercializan de 14 millones a 15 millones, pero en China se colocan de 23 millones a 24 millones de unidades, pero aquí, mientras no tengamos esa certidumbre, solamente se vende un millón 200 mil, pese a que el mercado está para colocar 2 millones de automóviles. De todos estos autos que se vendieron, 72.3% fue a crédito y solamente 27.7% de contado, esto quiere decir que si las financieras no existieran el mercado se contraería aún más. Cosa insólita, el mercado de autos usados se incrementó 11.7% en el primer trimestre, ya que nuestro Presidente volvió a dar facilidades para importar automóviles con menos de 10 años de antigüedad, las cuales se vencen el 1 de enero de 2020.



Parece que no, pero venimos recordando desde hace tiempo que si no existe certidumbre, si no existe un plan, una estrategia, una directriz, andamos pegándole a la piñata con los ojos vendados. Este país no tiene rumbo y se dirige por ocurrencias. ¡No puede ser! Es un país de 123 millones de habitantes, la decimocuarta economía mundial y a tres meses de Gobierno pareciera que tenemos más de cuatro años.



Estamos en abril y no se ha firmado el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá; ya vamos a cumplir seis meses y nadie ha sacado “yo lo firmo”, todavía lo tienen en el cajón los congresistas de Estados Unidos, Canadá y México, pero mientras tanto han crecido las exportaciones de automóviles. En 2018 a estas fechas habíamos exportado 817 mil 714 unidades y hoy hemos exportado 837 mil, o sea 2.1% más, y no es porque quieran exportar más, es que están aprovechando la ventana que están dando los congresistas de los tres países antes de que la modifiquen o la cierren. Como dijo Pancho Villa, “tú produce, y después averiguamos”. De estas exportaciones, 85.4% se va para Estados Unidos, 6.8% para Canadá, 3.6% para Alemania, y el restante 3.7% va para Sudamérica, Centroamérica, y algo para Europa. Nuestro mercado natural sigue siendo Estados Unidos. Si ellos -como lo dijimos- consumen 14 millones de autos al año, quiere decir que de su consumo de un millón 160 mil autos por mes, nosotros les mandamos 715 mil.



No perdamos el punto de que NO SE VENDEN los autos en México, tenemos que ser un poco más agresivos en la venta, ya que este modelo de combustión interna tiene pocos años de vida, pues para 2025 -en seis años- ya tendremos más de la mitad de autos eléctricos, y un auto está para que su vida útil en funciones estándares sea de 5 a 6 años. Mis queridos amigos, antes los hacían para que duraran toda la vida, después para 20 años, luego para 10 años y ahora… solo 6 años. ¿Ustedes qué opinan?