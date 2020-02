09 Febrero 2020 03:10:00

No se vende

FRANCISCO ORDUÑA, director de Comunicación de Altos Hornos de México, volvió a señalar que la empresa no se vende, pero están abiertos a negociaciones de inversión, total, que siguen sin pagar a los proveedores que confiaron en la liquides de la empresa.



EL TAMBIÉN DIRECTOR de Relaciones Públicas, reconoció una fuerte crisis y el peor enero en la historia de la empresa, al estar produciendo sólo el 50% de lo normal, pero para qué compras si no tienes para pagar.



DESTACÓ QUE ESTA crisis es resultado de una economía con cero crecimiento durante 2019, producto de una desconfianza en la política de la administración presidencial.



MÉXICO REQUIERE de certeza en las decisiones públicas de inversión para generar confianza y los capitales empiecen a fluir, pero si un día dices una cosa y al otro sales con otra cosa, pues no estamos jugando al bebe leche.



MIENTRAS SON PERAS o manzanas la economía en la Región Centro de Coahuila está grave, ya se ven afectados los trabajos indirectos de la acerera, las más afectadas son las empresas constructoras.



CARLOS ELIZONDO, empresario destacado en Monclova, señaló que un punto que favorecería sería es que en lugar de hacer una obra costosa, sería positivo hacer varias pequeñas y así dar alivio a varias constructoras que no pueden ni pagar salarios.



LOS SERVICIOS de Salud Pública en su peor momento, había crisis en el Sector Salud, pero esta se agrava cada día que pasa y el tema sigue siendo el avión.



PARA QUIENES pensaron que rifar el avión era una idea original del Peje, data desde 1974 cuando Hugo Chávez hizo lo mismo, parece que no sólo le robó los discursos al bolivariano, también las ideas, es un ABC izquierdista



EN MATERIA DE SEGURIDAD igualmente la situación nacional no mejora, afortunadamente en Coahuila se invirtió a tiempo y en forma y tenemos un blindaje. Aunque la secretaria de Seguridad Pública en Coahuila, Sonia Villarreal, señaló que existen grupos delincuenciales operando en el Estado.



ARDE EL CERRO DE LA GLORIA, un incendio que no se veía hace muchos años, la situación es que el combate a ese incendio corresponde a Conafor y Protección Civil Estatal, y estos no se han coordinado con autoridades locales, ojalá logren controlarlo antes de que se salga más de control.



SE RECIBIÓ EL MENSAJE de un brigadista, donde requerían apoyo de alimentos, pero las dependencias no se han coordinado, es un lugar muy inaccesible, se hacen como 8 horas a pie a esa zona y subir equipos contra incendio es complicado, no existen caminos.



ALFREDO PAREDES, alcalde en Monclova y Agustín Ramos, director de Protección Civil, externaron estar listos para brindar apoyo en cuanto sea solicitado.



LOS RETOS TURÍSTICOS para 2020 son varios. Es un año de mucha competencia turística que requiere de estrategias diferenciadas, el crecimiento cero en MÉXICO obliga a ser agresivos y creativos, para que no te coman el mandado.



TRABAJAR DURAMENTE en la vinculación del CLIENTE/PRODUCTO/DESTINO, sigue siendo el punto flaco, se enfocan más en eventos, que ya están así hace varios años, hace mucha falta ligar y enlazar, es un reto nacional, muy aprovechado en destinos maduros.



TRABAJAR EN EL TURISMO de proximidad, (regional) todo aquel que pueda llegar por carretera a una distancia de 300 kilómetros, sobre todo porque son turistas de planeación o toma de decisión a último momento.



AUMENTAR LA PROMOCIÓN estatal, regional, nacional e internacional para venta dura. Los paisajes son muy bonitos, pero lo importante es el dinero en el cajón.



PROVEER PUBLICIDAD gráfica informativa para el turista en destino es imprescindible, si bien son importantes las APPS, estas deben ser reforzadas, el papelito informativo siempre es importante.



BUSCAR POSICIONAR eventos nuevos, los de más de dos años ya deben ir creciendo solos y ver que tanto fortalecen al destino.



ESPECIALIZAR la cadena de valor al más alto nivel para estar en competencia con destinos maduros.



TRABAJAR en convenios de colaboración con otros destinos para cruce de estrategias, sobre todo el gastronómico, salud, deportivo y wellnes.



TRABAJAR con Tour Operadores emisores serios de otros destinos, aquellos que mueven y cuentan con equipo para desarrollo profesional de estrategias, actualmente existen muchos en la nube.



APOYAR A LAS UNIVERSIDADES con carreras turísticas así como al Instituto Estatal del Empleo y revisar si sus programas están acordes con las necesidades de la industria, hace falta factor humano especializado.



TAL VEZ APROVECHAR los programas federales para capacitar técnicamente meseros, camaristas, cocineros, ayudantes de cocina etc..etc...



IMPULSAR LOS VIAJES de familiarización de prensa con contenidos turísticos serios, los influencer son importantes y están de moda, pero no para todos los segmentos, se debe definir el perfil, muchos de ellos sólo buscan viajar gratis.