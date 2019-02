18 Febrero 2019 04:10:00

No será Rubén Moreira

No será Rubén Moreira quien busque colarse a la dirigencia nacional del PRI, sino doña Carolina Viggiano.



Se vería mal que los dos, aunque vayan en diferentes fórmulas, peleen por el Comité Ejecutivo Nacional del tricolor.



La ex primera dama de Coahuila confirmó que buscará junto con Alejandro Moreno hacerse del liderazgo del Revolucionario Institucional.



Doña Carolina iría como secretaria general.



Así pues, el ex gobernador podría no participar en el proceso interno.



La pregunta de los 64 mil… ¿cederá el gobierno federal ante el amago de la industria acerera que despediría a más de 60 mil trabajadores si no reviven la salvaguarda al acero?



Hoy se vence el plazo que otorgaron los empresarios, entre ellos, Alonso Ancira Elizondo, de AHMSA, a la Secretaría de Economía.



Eliminar el impuesto al acero extranjero puso a la acerera más grande de América Latina en el precipicio, está en graves problemas.



Ancira tocó puertas ayudado por Armando Guadiana y sin obtener las respuestas que buscaban.



Se acabó el tiempo… ¿reajuste o arancel?



Mañana estará en Saltillo Andrés Manuel López Obrador y deberá traer buenas noticias para el Estado.



Y es precisamente en el tema del acero lo que tiene en vilo a la Región Centro.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme junto a diputados federales y senadores se han unido al mismo clamor para evitar miles de despidos.



Se decía, además, que el mandatario nacional pondría en marcha algunos programas sociales, sin embargo, para Coahuila y Monclova, la prioridad es el impuesto al acero extranjero.



Coahuila fue de los estados más castigados en el presupuesto del 2019.



Además de lo que ya se ha comentado de la rasurada que le dieron en el tema de turismo y en seguridad, hay otros rubros que fueron sacudidos.



No habrá más aportaciones para el campo y José Luis “El Chapo” Flores Méndez tendrá que ingeniárselas para hacer su chamba.



Le pegaron también a las personas con discapacidad.



En otros años eran considerados y llegaban recursos para la compra de vehículos en los que los transportaban a través del DIF.



El gobierno Federal eliminó los subsidios, sin embargo, el Estado sigue haciendo frente a las necesidades.



Nomás de pasadita se asomó por Monclova el senador Armando Guadiana.



El de Morena se fue hasta Piedras Negras para ver las condiciones en las que estaban los migrantes.



Ya llegó algo tarde, los días más complicados pasaron, cuando se manifestaron, se amotinaron pero fueron controlados.



Con las aguas más tranquilas, Guadiana hizo un recorrido junto con Claudio Bres, alcalde de Piedras Negras.



Dicen que no estuvo mucho tiempo allá en la frontera… ¿se habrá perdido la faena de Pablo Hermoso de Mendoza en Monterrey?