08 Enero 2020 04:10:00

No solo por Javier

Según el lagunero Jesús de León Tello, para más señas dirigente del Partido Acción Nacional en Coahuila, no se requiere de mucha ciencia, ni de extraordinaria astucia pericial para encontrar que los exgobernadores Humberto y Rubén Moreira estaban al tanto de las travesuras de Javier Villarreal Hernández.



Por lo mismo, el dirigente panista es de la idea de que la Fiscalía General del Estado, en donde manda el penalista Gerardo Márquez Guevara, debe de ir por ellos, no solamente por quien estuvo a cargo de la Tesorería y de los servicios de administración tributaria.



Chuy de León, quien si por algo destaca es por estar en contra de todo y a favor de nada, por fin, al parecer, le puso palomita a la Fiscalía estatal al conseguir la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra del tamaulipeco.



Estirón de orejas



Vaya travesura se quisieron aventar en Unidad Democrática de Coahuila. De repente, la diputada del PRI, Verónica Boreque Martínez González, apareció en su padrón de militantes, aun cuando la originaria de Múzquiz presume ser priista de hueso colorado.



El caso es que la legisladora puso la queja correspondiente y en el Instituto Electoral de Coahuila, en donde Gabriela de León Farías hace las veces de consejera presidenta, acaban de resolver con una amonestación, o lo que es lo mismo, un estirón de orejas, para la dirigencia udecista que supuestamente está a cargo del diputado local Emilio de Hoyos Montemayor, pero en donde quien realmente toma las decisiones es el diputado federal Evaristo Lenin Pérez Rivera, quien por cierto, llega a San Lázaro con la playera del PAN.



¿Será que los udecistas andan tan urgidos de cuadros políticos que se quieren piratear a la mala a más de un priista?



Algo quiere



El proceso electoral está en marcha en Coahuila y el senador Armando Guadiana Tijerina lo sabe. Por ello llamó la atención la convocatoria que lanzó para este día al invitar a reporteros y comunicadores en general, no a una conferencia de prensa, tampoco a un informe legislativo, sino a una reunión de convivencia.



¿De cuándo acá?, preguntan los malpensados de la prensa. Quién sabe, pero a lo mejor al legislador, empresario minero, ganadero y -por aquello que se pueda ofrecer- hasta presidente de la Comisión de Energía en el Senado de la República, tal vez se le despertó, aunque tarde, el espíritu navideño y decidió empezar el año lanzando una que otra bomba mediática. Veremos, por lo pronto, hoy hay desayuno con Guadiana.



Lo replican



En Monclova están implementando la política de mayor éxito del Gobierno municipal de Saltillo, al replicar las redes ciudadanas de seguridad bajo el nombre de “Vecino Vigilante”, en donde ciudadanos pueden reportar cualquier tipo de incidencias a través de grupos de WhatsApp.



Además, otro modelo que implementa el Gobierno municipal de la ciudad del acero es la distribución de bolsas ecológicas para inhibir el uso de las bolsas de plástico que tanto dañan al medio ambiente.



Se augura que los dos programas, que han sido todo un éxito en Saltillo, serán también un acierto para el Gobierno monclovense. Al parecer la buena relación que han ido construyendo los alcaldes Manolo Jiménez y Alfredo Paredes rinde frutos.



A la chamba



El que se reportó al 100% para reincorporarse de lleno a la chamba como secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, luego del periodo de vacaciones por Navidad y fin de año, fue Jericó Abramo Masso.



El exalcalde pudo medir afectos este martes al correr la noticia del accidente automovilístico que protagonizó el lunes por la noche cuando, por sacarle la vuelta a un vehículo que se desplazaba a toda velocidad y fuera de control, impactó su camioneta en contra de un poste.



Ni en estado de ebriedad, ni lesionado. Jericó, quien para empezar no es aficionado al alcohol, permaneció en el lugar hasta el arribo de las autoridades de Tránsito y la aseguradora correspondiente, y nada más por no dejar acudió al hospital para una valoración médica de la cual tardó más en llegar, que en salir.



Otros datos



No son pocas las ocasiones en que desde la cúpula del PRI Coahuila vaticinan carro completo en las elecciones de diputados locales que habrá el próximo 7 de junio. Por estos días lo hizo el dirigente estatal, Rodrigo Fuentes Ávila, durante un encuentro con vecinos de las colonias Santa Teresa, La Minita, Tanquesito y Patria Nueva, todas del sector oriente de Saltillo, acompañado por Arturo Yáñez Cuéllar, representante de la dirigencia nacional; la secretaria general del tricolor en el estado; Martha Loera Arámbula, Álvaro Moreira, Adrián Herrera y la diputada Azucena Ramos, dirigente del PRI en esta capital.



En la oposición hay quienes aseguran que el resultado de los comicios será a tercios entre PRI, PAN y sus aliados, Morena, pero por lo visto los dirigentes pristas tienen otros datos.