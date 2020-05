23 Mayo 2020 04:09:00

No son cazadores

“No andamos a la caza de gobernadores”, aseguró el coahuilense Miguel Ángel Riquelme para asegurar que no les corresponde lanzar convocatorias o hacer guiños para convencer a más colegas a incorporarse al bloque que inició su tercer mes de vigencia.



Cierto, no andan de tras de los mandatarios estatales pero el grupo que nació con los tres del noreste, ahora se integra por siete y el viernes todos cerraron semana en las instalaciones de la exhacienda Madero, en Parras, en donde ahora funciona la vinícola más antigua y famosa de América Latina.



Hubo vino, por supuesto; también cabrito, lechones y carne asada, y dulces y pasteles de la región, para que no digan que en Coahuila no hay buenos anfitriones.





Hizo su debut



El que debutó como integrante del bloque de gobernadores fue Enrique Alfaro. La semana pasada el Mandatario de Jalisco envió representante a la reunión de Morelia, pero ayer levantó la mano y dijo presente en el encuentro de Parras.



El grupo crece y, ahora sí, son siete: Riquelme, de Coahuila; “El Bronco”, de Nuevo León; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; “El Güero” José Rosas Aispuro, de Durango; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán y el colimense José Ignacio Peralta. ¿Quién más le entrará?





¿Quién le entiende?



Los gobernadores aprovecharon la reunión de Parras para quitar la cobija con la que el Gobierno federal se quiere tapar para recortar participaciones y retirar el dinero de los programas sobre las cuales no tiene control total.



“El Bronco” Jaime Rodríguez señaló que el presidente López Obrador como dice una cosa, dice otra y si bien es cierto primero habló sobre una supuesta recaudación extraordinaria, por el otro señala que debe echar mano de recortes para completar con el gasto para la emergencia sanitaria y económica. ¿Quién le entiende?



El gobernador de Nuevo León le recordó que si efectivamente la 4T no tiene con qué enfrentar la pandemia, puede cancelar el aeropuerto, la refinería Dos Bocas o algún tramo del Tren Maya.





El más callado



José Ignacio Peralta, para más señas gobernador de Colima, es el que menos habla, por lo menos durante cada encuentro con los reporteros, del grupo de mandatarios que desde hace ocho semanas se reúnen para definir acciones de combate al coronavirus definir estrategias para reabrir la economía y de paso hacer fuerza común para reclamar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador mejor trato presupuestal.



Por cierto, de acuerdo con el coahuilense Miguel Ángel Riquelme, está casi listo el documento legal para promover una controversia constitucional a fin de que las participaciones se emparejen más a lo que cada estado representa para la economía nacional.



Por lo pronto, durante la próxima semana tocarán la puerta en la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera y llegarán con las facturas y recibos de lo que han gastado de forma directa durante la contingencia, para la reposición correspondiente. A ver si tienen suerte.





Contacto en Texas



Y para que no digan que no se juntan a trabajar, los gobernadores arrancaron la jornada del viernes con un encuentro virtual con la secretaria de Estado en Texas, Ruth R. Hughs. Hubo tres temas principales: ver la manera de atender el fenómeno migratorio en esta “nueva normalidad” y con el riesgo permanente de brotes del virus, definir prioridades para reactivar la economía en la frontera y permanecer con los ojos bien abiertos e intercambiar información sobre el comportamiento que frente al riesgo de contagio tengan los obreros de la industria automotriz.



Los gobernadores coincidieron en que con la reactivación económica y la reapertura de las empresas, lejos de aplanarse, la famosa curva de contagios irá para arriba.





Recula Morena



Por cierto, justo cuando los gobernadores se pronunciaban en Parras para que el Gobierno de López Obrador no cancele los fideicomisos de los cuales se financian programas como el Fonden, en la Cámara de Diputados, la fracción parlamentaria de Morena, el partido del zacatecano Alfonso Ramírez Cuéllar, retiró la iniciativa que al respecto había llegado desde Palacio Nacional. Por ahora fue solo el amago.





Muy molesto



A ver en qué termina el pleito del obispo Raúl Vera López con los sacerdotes que insisten en abrir las puertas de las parroquias, pues aseguran que la feligresía tuvo suficiente con aguantar la cuarentena sin recibir la eucaristía.



Por lo pronto, el titular de la Diócesis de Saltillo ordenó el cierre, hasta nuevo aviso, del templo de la orden de San Francisco de Asís, en la zona centro, que sin decir agua empezó a recibir fieles desde el jueves.



Muy, per muy enojado anda el obispo con esa decisión, de la cual, por supuesto, no tuvo conocimiento previo.



“¿¡Le voy a responder a Dios de todas las muertes!?”, preguntó don Raúl, en el supuesto de que la apertura de los templos genere contagios fatales.