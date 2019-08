12 Agosto 2019 04:10:00

‘No soy barbero’

El público a modo de la cuarta transformación ni a los de casa perdona, y este domingo, mientras Andrés Manuel López Obrador reconocía el apoyo del gobernador Miguel Riquelme a su Administración, desde el fondo le gritaron, y de inmediato respondió: “No soy barbero, nobleza obliga”, les dijo.



El Presidente de la República hizo “un reconocimiento muy especial” al Gobernador, pues “se ha portado a la altura de las circunstancias”, y destacó que Coahuila hace la tarea en generar empleos y mantener la seguridad pública.



AMLO tuvo este domingo su cuarta visita a Coahuila desde que hace ocho meses llegó a Palacio Nacional, y como se siente tan a gusto, cada dos meses andará por acá, por lo menos eso dijo. Uno nunca sabe y en una de esas hasta pide que se le otorgue la ciudadanía.







Con la chequera abierta



Por cierto, el gobernador Riquelme aprovechó la visita presidencial para amarrar con el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, un recorrido por la construcción del hospital de especialidades en Ciudad Acuña, el cual nada más no queda listo y tiene atorados varios millones que, al parecer, ahora sí se van a liberar.



Se trata de más de 400 millones autorizados por la Cámara de Diputados para este año, pero por alguna razón no llegan y ya casi inicia la discusión para el nuevo presupuesto. El caso es que Robledo regresará el miércoles a Coahuila y al parecer lo hará con la chequera abierta. A ver si es cierto.



En la visita presidencial a Ramos Arizpe también se dejaron ver el secretario de Salud en la 4T, Jorge Alcocer Varela; Gisela Lara Saldaña, titular del Programa IMSS-Bienestar; Juan Antonio Ferrer, director del Instituto de Salud para el Bienestar, y hasta Luis Antonio Ramírez Pineda, director general del ISSSTE.







Sigue en campaña



Pero como la felicidad no es completa, el que de plano no le encontró lado bueno a la cuarta visita presidencial fue el diputado panista Marcelo Torres Cofiño. El también presidente de la Junta de Gobierno en el Palacio de Coss no tuvo asiento en el evento del Hospital Ixtlero, o Unidad de Medicina Familiar número 3 del IMSS, en Ramos Arizpe, pero eso no impidió que no pusiera atención al discurso de AMLO.



El panista de moda no encontró diferencias entre las palabras de este domingo, por parte de López Obrador, a las de hace un año, cuando se encontraba en plena campaña, y asegura que con ocho meses al frente de la Presidencia de México, el tabasqueño anda tan escaso de resultados que no suelta temas como el del ‘huachicoleo’. ¿Y las obras, apá? Parece preguntar el legislador.







Quedaron contentos



Los priistas, sobre todo los coahuilenses, quedaron muy contentos con el resultado de la elección interna para renovar la dirigencia nacional. Hubo observadores electorales de otros estados y pudieron ver por qué Coahuila se mantiene como el más priista, presumió el dirigente estatal, Rodrigo Fuentes Ávila.



Votó 56% del padrón de militantes, es decir, más de 161 mil, hasta el cómputo a 90%, y con ello la entidad se perfilaba anoche como la de mayor participación y sin contratiempos o revires de los representantes de los candidatos.







Se notó la mano



Por cierto, Alejandro Moreno Cárdenas ganó 7 a 1 la contienda frente a su más cercana competidora, la yucateca Ivonne Ortega Pacheco, y Coahuila fue uno de los estados en donde arrasó: 156 mil 289 votos contra 5 mil 238.



Además del estado más priista, Coahuila es el más próximo al virtual dirigente nacional electo. El gobernador Miguel Riquelme y “Alito” son amigos, y el cariño y cercanía se notaron en los resultados de la contienda de este domingo, nos aseguran.



MARS votó temprano en la casilla del ejido La Paz, en Torreón, y dividió el domingo entre las tareas de su partido, durante la mañana, y recibir por la tarde al presidente Andrés Manuel López Obrador.







Otro revés



A quien no le fue bien este domingo fue a Jesús de León Tello. El grupo político que encabeza el Alcalde de Monclova, Alfredo Paredes López, le repitió el revés de hace una semana en las elecciones por los comités municipales. Chuy de León y Guillermo Anaya ahora perdieron 2 a 1 en Monclova, a razón de 239 a 74 votos, y también les arrebataron Sabinas, Cuatro Ciénegas, San Buenaventura, Nadadores, Castaños y Candela.



Si Chuy de León y su grupo buscaban sumisión, ahora están obligados a tocar la puerta de quien tiene mayoría en los comités locales del PAN y el arraigo entre los alcaldes de las regiones Centro

y Carbonífera.



Por cierto, Paredes trae buen rating. Este domingo festejó su cumpleaños 33 y el sábado juntó 500 cabalgantes como parte de las fiestas por el 330 aniversario de la fundación de la capital del acero.







Ya no más



Según los propios panistas, Jesús de León ya no quiere queso, sino salir de la ratonera, pero para su tranquilidad, como ya no habrá más elecciones de comités municipales, desapareció el riesgo de que vuelva a perder.



El cuadro panista está completo en el estado con David Puente, en Acuña; Mario García, Allende; Sergio González, Frontera; Luciano Chávez, Matamoros; Valeriano Vega, Morelos; Susana Urbina, Parras; Felipe Soto, Piedras Negras; Jesús Buendía, San Juan de Sabinas, y Carlos Murillo, Saltillo.



También, Juan Antonio Gómez, en Zaragoza; Fernando Oyervides, Arteaga; Ramona Rivera, Candela; José Luis del Abra, Castaños; Jesús Ramos, Cuatro Ciénegas; Erik Ramos, Monclova; Leticia Hernández, Nadadores; José González, Nava; Paula Herrera, Ramos Arizpe; Leonel Gutiérrez, San Buenaventura; Gerardo Arizpe, Sabinas; Ernesto de la Cruz, San Pedro y José Ignacio García, Torreón