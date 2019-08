19 Agosto 2019 04:10:00

No te acabes UAdeC

No te acabes UAdeC

Que no fue una, ni dos, sino tres fiestas las del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila para celebrar el Día del Trabajador Universitario y en todas, nos comentan, la dirigencia a cargo de María de la Luz López Saucedo echó la casa por la ventana.



Hubo festejos en Saltillo, Torreón y Monclova y, ante el gesto, no faltó el espontáneo que alzara la mano a favor de oootro periodo de reelección de la dirigente… La duda que ronda a más de cuatro es de dónde salieron los recursos para financiar las fiestas, pues en teoría el STUAC está en crisis… ¡No te acabes UAdeC!



‘Re-aparecidos’

Se acerca el proceso electoral para renovar las diputaciones en el Palacio de Coss y el ambiente político local lo sabe, así es que no le extrañe ver de nuevo a personajes que más de uno creía en extinción, o por lo menos en el retiro.



Por cierto, después de larga ausencia, el que se dejó ver de nuevo en una que otra colonia popular de Saltillo fue Enrique Martínez y Morales. El exlegislador, ahora metido de lleno en el sector privado, no trae muchos bonos en el PRI y al verlo hacer la ronda en sectores populosos, los malpensados anticipan que en una de esas aparece como carta fuerte de algún otro partido. ¿Qué tal Morena? Por ejemplo.



¿Quién miente?

El presidente López Obrador podrá decir misa, pero Napoleón Gómez Urrutia anunció que él y su sindicato participarán en las investigaciones sobre la tragedia en Pasta de Conchos y serán parte de los grupos de trabajo para recuperar los restos de los trabajadores atrapados bajo tierra.



El 1 de mayo el Presidente de México aseguró que el rescate va y, a petición de las familias de las víctimas, aseguró que ni el Sindicato Minero Nacional ni su dirigente Gómez Urrutia, ni representantes de Grupo México tendrían vela en el entierro.



Peero, una cosa es lo que diga el Presidente y otra la verdad, y en un video que circula en redes, ”Napito” aseguró que el sindicato que heredó está metido hasta la cocina en el tema. Ni a cuál hacerle caso.



El ‘top ten’

Este domingo le contamos que los priistas de Saltillo y Torreón andan contentos porque estos dos municipios fueron los que más votos aportaron al cantado triunfo de Alejandro Moreno Cárdenas por la dirigencia nacional del tricolor. Ahora se sabe que, efectivamente, la capital del sarape y el pan de pulque y la Perla de La Laguna hicieron el uno dos, pero además trascendió la lista completa de las ciudades más priistas.



Aquí va: Monterrey, Culiacán, Ciudad del Carmen, Campeche, Toluca, Ecatepec, Ahome y Apodaca. Como resulta evidente, Alito consiguió más votos por acá que en su natal Campeche y eso que acaba de dejar la Gubernatura. ¡Vaya paradoja!



El desaire de las

consejeras

El jueves estuvo en Saltillo el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, y el que notó la ausencia de Karla Verónica Félix Neira y Beatriz Eugenia Rodríguez Villanueva fue el vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto, José Luis Vázquez

López.



Desde sus nuevas oficinas salió la versión de que las consejeras del Instituto Electoral de Coahuila prefirieron viajar a Boca del Río, Veracruz, para participar en la conferencia La democracia se construye desde lo local, que organizó la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales.



El desaire trae molesto al vocal ejecutivo, pues sus compañeras del IEC prefirieron la grilla a decir presente, en lo que quizás sea la reunión institucional más importante que en materia electoral habrá en Coahuila este año. Cada quien.



¡Aguas!

¿Realmente es indispensable un nuevo comisionado en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública en Coahuila? El cargo está acéfalo desde el pasado 6 de diciembre, con la salida de Alfonso Villarreal Barrera, y si bien desde el 27 de noviembre de 2018 el ICAI envió al Palacio de Coss la solicitud para que se haga el proceso de selección y designación, a los diputados locales les entró por una y salió por otra, de acuerdo con el presidente del ICAI, Luis González Briseño.



¡Aguas! Porque en una de esas los de la Cuarta Transformación voltean la vista al ICAI, se dan cuenta de que con ocho meses acéfala, dicha posición no es necesaria y, en abono a la austeridad republicana, le meten ruido y la cancelan.



Echarse la vuelta

En la Fiscalía General del Estado los empleados reconocen que a su llegada al cargo, el penalista Gerardo Márquez Guevara mejoró el trato y le echa ganas a la chamba, pero aun así no todo está resuelto en infraestructura y condiciones mínimas de trabajo. Para que no le digan y que no le cuenten le piden echarse una vuelta a las oficinas de la Fiscalía Especializada para Desaparecidos en Torreón, en donde un día sí y otro también batallan hasta para conseguir papel sanitario.



Además, nos comentan, las oficinas del Ministerio Público y otras áreas no tienen aire acondicionado, lo cual no es artículo de lujo considerando el intenso calor que por estas fechas hace en la Comarca Lagunera.