No te rindas, no se acabó el amor, solo es una crisis de pareja

Este caso es enviado por una amiga de Facebook. De unos meses a la fecha sientes que él ya no tiene interés en la relación, discuten por todo, cuando lo hacen la situación se sale de control, se ofenden, se gritan, luego duran días sin hablarse, cada vez que quieres hablar con él de algo importante se molesta.



Ya casi no hacen el amor (menos de dos veces por semana), en la cama todo es rutinario, las relaciones sexuales son con prisa, poco satisfactorias, realizan muchas actividades por separado, cada vez pasan menos tiempo a solas y el día de descanso invita a su familia o amigos: en resumen sientes que el amor se acabó, sin embargo todas las relaciones atraviesan una etapa de crisis cada 5 a 7 años, sientes que se acabó el amor pero solo es un periodo donde tienen que trabajar juntos para superar esta etapa, eso sí, de no resolverse puede llevar a una separación o infidelidad.



Antes los problemas se resolvían rápido porque tenían objetivos en común, las parejas no se separan por falta de amor, simplemente la relación cambia, es normal, lo que querías a los 20 años no es lo mismo que necesitas a los 30, al inicio de la relación querían tener un hogar e hijos, ahora ya los tienen pero sus necesidades y sueños cambiaron, la crisis de pareja refleja esto: la relación caducó, es necesario renovarla y para ello es necesario comunicarse, llegar a acuerdos donde ambos sientan que ganaron algo importante y recuperar la pasión. El primer paso es comprender que el amor se compone de dos piezas, 1. La pasión que sientes por tu pareja (70%) y 2. Qué tanto te conviene tu pareja para estar con él o ella los próximos 5 años (30 por ciento).



Cuando se conocieron comparaste a tu novio con el resto de tus pretendientes y reconocías que era el mejor de todos, luego te enamoraste, la relación avanzó, se casaron o tuvieron hijos y un día lo volviste a observar y dejó de ser el mejor: ahora es grosero, apático, distante sexual y emocionalmente sientes que siempre te lleva la contra, que las decisiones importantes las toma él solo y a su conveniencia, ya no es romántico, ni detallista, cambia de opinión en decisiones sobre el futuro de la familia después de hablar con sus padres o hermanos cuando ustedes ya tenían un plan, etc., Es decir dejó de ser el mejor, sí lo amas pero ya no sientes la confianza que tenías antes en él, ahora dudas si te equivocaste al elegir pareja y parece que te puedes conseguir algo mejor, esta es otra característica de la crisis: dudas si quedarte o intentarlo otra vez.



En realidad ya no deberías quedarte con un hombre así, no es el hombre del que te enamoraste, las relaciones se terminan porque ya no avanzan, aunque se amen mucho se estancan, ya no se sienten satisfechos, cada quien lucha a su modo, supone que está haciendo lo correcto, luego se sienten decepcionados al ver que su pareja no valora todo el esfuerzo que hacen, sin embargo, la relación no se rescata echándole ganas, hay que echarle conocimiento.



Como ambos están muy sensibles cualquier cosa que dice o hace mi pareja me pone a la defensiva, siento que está en mi contra, pero no estás discutiendo con él o ella, estas peleando con tus heridas de infancia no resueltas; si tu padre le gritaba a tu mamá de cierta manera, cuando tu esposo te habla parecido o hace cosas que tu padre hacía cuando se peleaba con tu mamá, te da miedo revivir esos recuerdos y reaccionas con agresión. La relación de pareja de tus padres marca tu infancia y cómo actuarás en las crisis durante tu matrimonio.



Durante la crisis, las conductas destructivas se agudizan: si antes no le revisabas el celular ahora cada vez que se va al baño o se duerme se lo checas; si antes gritabas, ahora gritas y lloras si él tomaba alcohol o trabajaba mucho ahora lo hace mucho más. Este es un momento difícil que todas las parejas tienen que vivir y superar, la crisis de pareja es inevitable, pero si ambos en el fondo sienten que se quedaron con el amor de su vida y quieren permanecer en la relación la crisis se puede superar.



