26 Noviembre 2020 04:10:00

No temen a Guadiana

Que frente a los comicios del próximo año, en el PRI Coahuila no le temen a la posible postulación de Armando Guadiana Tijerina para la Alcaldía de Saltillo. Es más, nos comentan que hay hasta quienes cruzan los dedos para que el senador de sombrero y mostacho le haga caso a quienes le hablan sobre las bondades de ser candidato, primero, y alcalde, después.



Lo anterior indica varias posibilidades: o los priistas van a echar mano de un gallo que difícilmente perdería la elección, o saben de los puntos ciegos y de los pasivos electorales del senador de Morena, o las dos cosas. El caso es que, en el PRI, lo quieren como el candidato a vencer. Algo le saben.









La última en definirse



Confirmado, la nominación del PRI para competir por la Alcaldía de Saltillo será la última en definirse y en una de esas hasta el 2 o 3 de enero, es decir, justo antes de que venza el plazo permitido, habrá luz verde sobre quién tratará de retener a la capital del sarape y el pan de pulque, como el principal, bastión priista en el país.

¿De qué depende? Simple y sencillamente de la resolución que dará luz verde o roja a la posible doble reelección, pues si los magistrados electorales le dan el sí, no hay duda de que la nominación sería para el actual Edil, Manolo Jiménez Salinas.









No pasa desapercibido



El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer no pasó desapercibido en el Poder Judicial del Estado. A lo largo de la semana hubo actividades con este motivo y en pleno 25, día de la conmemoración, el magistrado presidente Miguel Felipe Mery Ayup presentó los juzgados especializados en Violencia Familiar, con la idea, explicó, de que los casos se resuelvan lo más pronto posible.



En el Palacio de Coss, los diputados aprovecharon la sesión para hacer pronunciamientos al respecto y, desde Ramos Arizpe, el gobernador Miguel Ángel Riquelme recordó que junto a organismos internacionales, como la ONU Mujeres, en Coahuila se aplican acciones para prevenir y castigar la violencia en casa.









¿Andará en campaña?



Al que no se le vio ni el polvo este miércoles, fue al secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller. Temprano pisó base en terrenos que conoce, como el Congreso del Estado, para entregar en mano la glosa del Tercer Informe de Actividades del gobernador Riquelme. El diputado Emilio de Hoyos firmó de recibido.



En el evento del Poder Judicial del Estado, con el magistrado Mery Ayup, Chema Fraustro acudió en representación del Gobernador y, por la noche, para cerrar la jornada, se reunió de manera virtual con integrantes de la agrupación Imaginemos Coahuila Sureste. ¡Hasta parece que anda en campaña!







Unas clasecitas



No les vendrían mal unas buenas clases de ortografía básica a los integrantes del comité ejecutivo de la Sección 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que encabeza Omar Pereyra Pérez.



Los representantes sindicales serán muy profesores, con toda la vida en el magisterio, pero son prófugos del arte de la buena escritura, o, ya por lo menos, de redactar los boletines de prensa sin faltas de ortografía.



No es nuevo que a los de la Quinta se les vaya la falta de puntuación, y uno que otro acento, pero los encargados del área correspondiente cobran lo suficiente como para dejar de lado detalles que finalmente le pegan al gremio de los profes.







Informe responsable



Este miércoles comenzó la ruta previa al Tercer Informe del gobernador Miguel Ángel Riquelme, con la entrega al Congreso del Estado del documento que presenta los pormenores de cada una de las acciones desarrolladas durante este año.



El encargado de entregar el documento fue el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, y quien lo recibió fue el presidente de la Junta de Gobierno del Legislativo local, Emilio de Hoyos.



Como se sabe, el informe que ofrecerá el gobernador Riquelme a los coahuilenses será el 30 de noviembre en el Pleno del Congreso local y como habrá muy pocos invitados, se transmitirá por redes sociales y medios de comunicación.