18 Junio 2020 04:09:00

No tiene coronavirus

Corrió fuerte el rumor de que varios funcionarios del Gobierno de Coahuila son portadores de Covid-19, entre ellos el titular de la Fiscalía General del Estado, Gerardo Márquez Guevara. Nada de eso, el propio penalista apagó el fuego y este miércoles acompañó al gobernador Miguel Ángel Riquelme en el informe de resultados del renovado Registro Público de la Propiedad.



También estuvieron el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller; el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, y dijo presente el titular de la Auditoría Superior del Estado, Armando Plata Sandoval. Hubo casa llena.





Sigue en Morena



El que se mantiene en Morena, al menos hasta la noche de este miércoles así lo hizo notar, es Armando Guadiana Tijerina. Desde la oficina del senador y presidente de la Comisión de Energía en la Cámara Alta, se convocó a la conferencia de prensa que este jueves van a encabezar José Guadalupe Céspedes Casas y Raúl Yeverino García, quienes se resisten a dejar la secretaría general con funciones de presidencia y el consejo de ese partido en Coahuila.



Ni a Guadiana, ni a Céspedes, y tampoco a Yeverino les conviene que el CEN de Alfonso Ramírez tome el control.





Dos exgobernadores



Dos exgobernadores en problemas. Uno por asuntos legales que lo mantienen preso en Estados Unidos; el otro, por cuestiones de salud. Se trata de Jorge Torres López, de 66 años, quien por declararse culpable de lavado de dinero y admitir que durante su función pública en Coahuila recibió “moches” para extender contratos de construcción de carreteras, de seguro recibirá beneficios, como la reducción de penas.



Quienes lo conocen, aseguran que pecó de ingenuo, pues mandó, primero a Texas y luego a las Bermudas, más de 2.7 millones y creyó que en EU lo iban a perdonar.





Se recupera



El otro exgobernador del que hablamos es Eliseo Mendoza Berrueto. El pasado 13 de abril, en los momentos más críticos de la pandemia, celebró su cumpleaños 89. Si en Coahuila hay una figura pública cuidadosa con su salud, es el exgobernador y exdiputado local y federal.



Está descartado el rumor de que llegó al hospital con síntomas de coronavirus; nada de eso, el originario de San Pedro tiene problemas en la vesícula biliar, de lo cual se recupera, aunque sigue en el hospital.





No es competencia, pero…



Tampoco se trata de competir para ver quién tiene más o menos contagios, pero la mención vale, pues da una idea de quiénes se aplicaron y a quienes les valió hacer frente a la pandemia.



Tome nota: Saltillo es el municipio más poblado de Coahuila, pero no lidera en el número de contagios.



A la cabeza está Torreón, cuyo alcalde Jorge Zermeño hasta hace días se convenció del uso de cubrebocas y de la sana distancia. El segundo en la tabla es Monclova; el alcalde Alfredo Paredes hace la tarea, pero el daño estaba hecho cuando la bomba de contagios explotó en la Clínica 7 del IMSS.





Hay diferencias



Como en Monclova, en San Pedro ocurrió una particularidad. Al frente del Ayuntamiento está la doctora Patricia Grado, quien por más empeño por evitar el brote, el problema la rebasó al infectarse el batallón de la Policía Militar o Guardia Nacional asentado en su municipio.



En el cuarto sitio está Saltillo y no es gratuito, pues en el combate de la pandemia, el alcalde Manolo Jiménez incluso de repente se apersona en los filtros sanitarios instalados en bulevares.





Que regresen



¿Se imagina tener que trasladarse casi 500 kilómetros para presentar una queja por algún comercio abusón? Pues eso mismo es el peregrinar de los habitantes de Ciudad Acuña al recurrir a la Procuraduría Federal del Consumidor con algún asunto.



En el arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador dejó de funcionar la oficina de Profeco en aquella frontera y sus trámites se ventilan desde entonces en la capital de Nuevo León.



De ahí el interés del diputado Emilio de Hoyos Montemayor por presentar un punto de acuerdo que finalmente se aprobó, a fin de exhortar a la 4T a la reapertura de las oficinas locales. Veremos.