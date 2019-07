02 Julio 2019 03:10:00

No tienen vergüenza

BUEN DÍA NO TIENEN VERGÜENZA, dice la gente respecto a Alejandro Moreno y Carolina Viggiano Austria, de esta última su familia despedazó Coahuila desapareciendo hace ocho años 36 mil millones de pesos adquiridos en ilegal deuda donde desde entonces han sido abonados a los bancos alrededor de 22 mil millones de pesos de intereses, pero la deuda no baja ni un peso.



LA MANCUERNA QUE ASPIRA A la presidencia y secretaría general del PRI nacional, respectivamente, se aventó la dominguera anteayer al asegurar que Coahuila será clave en el resurgimiento del PRI del que actualmente en la entidad al igual que en el resto del país solo quedan cenizas que ojalá se las lleve un huracán lo más pronto posible.



ESA MUJER FUE PRESIDENTA ESTATAL del DIF Coahuila, pero ella solamente se rodea de gente de mucha lana del Jet Set del país, es totalmente insensible, la hipocresía es parte de su personalidad y en ese cargo jamás se le vio por las colonias marginadas ayudando a gente en precarias condiciones económicas, minusválidos, discapacitados, niños de la calle etc. Ni siquiera es de Coahuila, ni vive en Coahuila.



CON SU ESPOSO RUBÉN MOREIRA y su cuñado Humberto Moreira, Coahuila vivió la época más negra de su historia, la entidad se convirtió en la sucursal del infierno, y una banda de hampones saqueó miles de millones de pesos impunemente. Nadie está en la cárcel y a AMLO tampoco parece importarle mucho.



DICEN LOS COAHUILENSES QUE YA quisieran llegaran las elecciones de 2023 para renovar la gubernatura aunque todavía falta mucho tiempo y llegue un gobernador justo que encarcele a los bandidos que robaron miles de millones de pesos y que actualmente andan como si nada, muy campantes.



UN HIJO DE HUMBERTO MOREIRA obtuvo el registro de un nuevo partido político local y se lo regaló de juguetito el régimen político coahuilense aún regido por el Moreirato para que se entretenga y juegue en sus ratos de ocio que son muchos, a las elecciones, y todo ese esparcimiento.



AL MENOS 10 EMPLEADOS DE confianza causaron baja en HFI la empresa fabricante de cabeceras y descansabrazos para interiores de automóviles enclavada en Ciudad Frontera, y ojala no sea anticipo de una crisis que involucre a más personal.



LA ROTACIÓN DE PERSONAL ES constante por el salario miserable de 5 mil pesos mensuales equivalentes a 60 dólares semanales, pero muchos dicen que peor es nada, además los raquíticos ingresos se desinflan por gastos de transporte. En su página electrónica la empresa HFI presume el sueldazo de 5 mil 200 pesos mensuales a sus trabajadores



CON INVERSIÓN DE 25 MILLONES de pesos y generación de 600 empleos directos a través de compañías cntratistas Altos Hornos de México inició un período de mantenimiento programado en la Planta Peletizadora, unidad que prepara el mineral de fierro para su alimentación a las unidades de fundición.



LA EMPRESA MANIFESTÓ QUE CON inversión estimada en 25 millones de pesos las labores de mantenimiento tienen como objetivo garantizar la plena operatividad de la planta durante el segundo semestre del año.



CON DURACIÓN DE CINCO DÍAS, los trabajos principales comprenden rehabilitación del interior del Horno de Endurecido, reposición de tuberías de gas coque, mantenimiento de molinos de mineral y revisión general de los equipos.



CONSTRUIDA A FINES DEL SIGLO pasado, la Planta Peletizadora recibe el concentrado de mineral de fierro por un Ferroducto de 300 kilómetros de longitud desde la Unidad Hércules y lo procesa en pequeñas esferas llamadas pélets que son enviadas a los altos hornos.



PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO se firmaron 15 contratos con diferentes compañías como Emerson, Metso, Cahesa, BGH, Apall Servicios, Vesuvius de México, Válvulas y Tubos, entre otras, las que generarán 600 empleos directos.



HASTA MAÑANA