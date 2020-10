No trae rating

23 Octubre 2020 04:10:00

Así como que muy buenas vibras, no trae el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos no entre habitantes de la Región Carbonífera. Primero, familiares de los mineros muertos, que por cierto estuvieron entre los primeros en congraciarse con el anuncio del rescate, se manifestaron en redes sociales y con un documento de por medio, porque resulta que, en la visita presidencial de este viernes por la tarde a Pasta de Conchos, no todo mundo está invitado, para empezar los hijos, madres y hasta viudas.



La inconformidad la dejaron ver a través de un documento que difundieron con la ayuda de la Diócesis de Saltillo, por lo que, se puede suponer, que se trata del grupo de familias cercanas al Obispo de Saltillo, Raúl Vera, el cual apoyó desde el principio el proyecto de la Cuatroté.



De por sí…



Quienes tampoco están contentos son habitantes de Santa María, el ejido donde se localizan las instalaciones de Pasta de Conchos, en San Juan de Sabinas. Los ejidatarios anticiparon que buscarán acercarse al Presidente de la República, para ponerlo al tanto de las afectaciones a sus tierras por parte de Minsa, minera propiedad del senador Armando Guadiana Tijerina y de su familia.



De por sí, desde hace meses las cosas no andan bien en la relación entre el legislador de Morena y Palacio Nacional. Imagínese ahora que los quejos están dispuestos incluso a echarle a perder el evento al Presidente.



No cree



El que se ríe, se lleva, y el que se lleva, se aguanta y el mensaje le deberá quedar claro a Florencio Siller Linaje, para más señas Alcalde de Frontera, quien asegura a quien lo quiera escuchar que le tiene sin cuidado la denuncia que se presentó contra él y otros funcionarios, ante el Congreso Estatal y la Auditoría Superior del Estado.



¿Será que el fronterense se siente con tamaños para presumir que tiene en la bolsa la candidatura para buscar repetir en la Alcaldía?



La historia se repite



¿Ubican a luz Natalia Virgil? Forma parte del panismo tradicional en Torreón y su nombre figura en las propuestas del Partido Acción Nacional, de Jesús de León Tello, para integrar la lista de plurinominales en la siguiente Legislatura.



Por ahora, tiene en la bolsa un asiento en la Cámara, a partir del 1 de enero próximo, pero al parecer la historia de hace tres años se repite.



Ya merito



Si el Partido Verde se hace de una de las nueve posiciones, Morena mantendría cinco, UDC una más, y el PAN, en lugar de tres, se quedaría con dos, y precisamente la eliminada sería Virgil.



Hace tres años pasó lo mismo, cuando en su lugar entró Juan Antonio García Villa, para lamento de muchos al interior del albiazul, pues el legislador estira solo para sus intereses personales, y no los de su partido.



Cambio de cancha



El tema de la posible doble reelección cambió de cancha. Como lo anticipó El Marqués, los magistrados del Tribunal Electoral del estado, que preside Sergio Díaz Rendón, regresaron el asunto al IEC, de Gabriela de León, y le pidieron definir si, a juicio de los consejeros, el intento de 22 alcaldes para permanecer en el cargo, tiene, o de plano no, alguna posibilidad jurídica.



El caso es que el asunto se mantiene en el limbo y seguirá dando de qué hablar en las siguientes semanas. Hasta el momento, nada para nadie.



Tuvo encargo



Muy activo anduvo el titular de la Secretaría de Gobierno en Coahuila, José María Fraustro Siller, en la inauguración del Outlet de Vivienda que organizó la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda, Canadevi, en Saltillo.



Los enterados nos comentan que el Gobernador le encargó la representación en el evento y el anuncio de estímulos de descuentos en el Certificado de Libertad de Gravamen para quienes se animaron a contratar vivienda.



El evento llamó la atención, pues además de Chema Fraustro, coincidieron el alcalde Manolo Jiménez Salinas y el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso.



Que investiguen



Tuvo éxito la propuesta de la diputada Zulmma Guerrero Cázares para que la Secretaría de Salud y la Cofepris investiguen la venta de medicamentos contra la influenza prohibidos en las instituciones públicas y privadas de la entidad.



La propuesta también lleva el sello de Emilio De Hoyos Montemayor, coordinador de la bancada de UDC y presidente de la Junta de Gobierno. El planteamiento, por cierto, se aprobó por unanimidad.



En la agenda…



En Ramos Arizpe sí hay vacunas contra la influenza y de eso se encargó el Gobierno municipal, que preside José María Morales Padilla.



Este viernes, Chema espera cerrar semana con el arranque del programa de vacunación contra la influenza estacional y para ello estará desde muy temprano en las instalaciones del DIF Municipal.