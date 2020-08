09 Agosto 2020 03:10:00

No vayan a México

FINALMENTE Estados Unidos hizo lo que siempre hace para proteger su economía; aventó una alerta general contra México y como pretexto puso el número de contagios por Covid-19.



LO QUE NO dicen es que para el día sábado, Estados Unidos ya contabilizaba casi 5 millones de casos confirmados y 162 mil muertes. Los Estados con mayor número de contagios son California con 548 mil contagios y 10,197 muertes, Texas 496 contagiado y 8675 muertos.



EN MÉXICO, 475 mil contagiados con 51,500 muertos. Como verán, Estados Unidos muestra 10 veces más contagios y 3 veces más muertes. Así que el tema es económico. El 80 % de los turistas extranjeros que llegan a México son estadounidenses, por lo que esta alerta busca no dejar salir capital y fortalece su turismo interno.



TAN SÓLO Quintana Roo recibió en 2019 la cantidad de 10 millones de turistas extranjeros, 75% de ellos estadounidenses y 3.3 nacionales, es decir, dependen prácticamente del turismo extranjero y aunque su salvavidas siempre ha sido el turismo nacional, no le es suficiente para subsistir.



CASO CONTRARIO Guerrero, que en 2019 recibieron 5.5 millones de turistas nacionales contra 215 mil internacionales. En el caso de Coahuila, 1.5 turistas nacionales contra 138 mil extranjeros. Quintana Roo y Baja California Sur, son los únicos estados que reciben mayor turismo extranjero que nacional, de ahí que esta alerta por parte de Estados Unidos les hace gran daño.



LOS ESTADOS tienen que tener muy claro sus porcentajes de llegadas en turismo, nacional, extranjero y de que región o zona predominan, de ahí nace una campaña promocional efectiva.



MÉXICO DEBE HACER algo parecido, no enviar alertas pero sí promover fuertemente el turismo interno, inclusive dentro de su propio estado, es momento de cerrar filas, de tal forma podremos proteger la subsistencia de nuestra industria.



ES UN HECHO que este año será imposible recuperar lo perdido y difícilmente será en 2021 el daño fue demasiado, vamos entrando al 6° mes de pandemia.



COMPLICADO el tema de la promoción en México, lo sucedido con Visit México, es un recordatorio claro de que la promoción requiere inversión, Sectur Federal concesionó la promoción de México a particulares por falta de recursos y ya vieron los resultados.



SECTUR CONCESIONÓ Visit México a Marcos Achar, de la empresa Braintivity y este a su vez a Tecnocen de Sergio Loreto, se vino la pandemia el negocio no salió como se pensaba. Tecnocen no pudo cobrar lo acordado y como él tiene en su poder las claves de acceso, pues ha estado jugando con la promoción de nuestro país que hoy por hoy es la comidilla mundial.



EN MI OPINIÓN, acabaron con la marca Visit México, al menos este año nada que recuperar, tendrán que hacer algo extraordinario para recuperar lo perdido y no será este año.



EMPRESAS, ESTADOS, aerolíneas, cadenas hoteleras, restauranteros deberán trabajar coordinados con los estados y/o de forma individual sin depender de Visit México al menos durante 2020, ya veremos como Miguel Torruco salva la marca.



ZOÉ ROBLEDO, el que manda en el IMSS, publicó como si fuera un héroe que había donado plasma, por Dios, después de ver cómo tenía y tiene los centros de salud, mejor calladito el peladito.



EL LUNES se reúnen en Torreón el bloque de Gobernadores que han estado pugnando por una mejor distribución de los recursos públicos y que pidieron la renuncia de López-Gatell.



DE AHÍ EL 11 de agosto la reunión será en San Luis Potosí con el presidente López Obrador, ojalá se lleguen a acuerdos positivos, porque al día de hoy, el Gobierno Federal no ha soltado ni salsa para los tacos.



LA SEMANA PRÓXIMA los partidos políticos definirán a sus candidatos a diputaciones, es claro que Lupita Oyervides va dos a uno contra su más cercano Rolando Valle, quien todavía no encuentra la brújula.



EMPIEZAN A VERSE las cabezas de algunos precandidatos que podrían ya irse preparando a la presidencia municipal, el PAN se la anda jugando con Agustín Ramos y Blackaller, ambos funcionarios cuentan con arraigo y capital político.



EL PRI PARECE ser la jugaría probablemente con Pablo González. El ex alcalde hizo buen papel, tiene mucho arraigo político con las bases, la sociedad y empresarios, tiene muchas posibilidades de recuperar el Ayuntamiento de Monclova, aunque Alfredo Paredes le deja el plato servido a quien llegue por Acción Nacional.



PAREDES HA llevado a cabo una excelente administración, lo que le allana el camino a su sucesor, al él seguramente lo veremos en una curul como diputado federal.