18 Mayo 2020 03:10:00

Normalidad anormal

Día clave para saber qué tanto valora el ciudadano la salud y su vida, la reapertura de industrias y comercios volverá a darle movilidad y vida a la ciudad bajo ciertas condiciones, sana distancia, uso de cubrebocas y el constante lavado de manos.



La pandemia y el Covid-19 siguen presentes, acoplarse a las condiciones es la gran disyuntiva del mexicano común, medidas preventiva y horarios.



Paseo Monclova, el mall al norte de Monclova donde cada fin de semana era punto de concentración de familias anunció su reapertura, los supermercados con horario amplio, tiendas de ropa de 11 a 7 de la tarde.



El Ayuntamiento de Monclova creó desde hace días un grupo de inspectores para vigilar se cumplan las medidas en cada negocio, la Zona Centro fue sanitizada previamente.



En Frontera entregarían a los comercios un oficio firmado por el secretario del Ayuntamiento, Orlando Aguilera, dando a conocer las medidas sanitarias para los que están autorizados a reiniciar actividades.



Bares, cantinas, cabarets, centros nocturnos, salones de fiesta, teatros, cines, gimnasios, eventos deportivos, religiosos y comercio ambulante hasta nuevo aviso.



En Piedras Negras la autoridad municipal los hizo firmar una carta compromiso para reabrir obligados a cumplir las medidas preventivas.



REGLAS RELIGIOSAS



La Iglesia Católica elaboró sus lineamientos para la reapertura del culto católico en tiempos de pandemia, aunque no les han autorizado a celebrar misas al menos en Coahuila.



Tendrán equipo de revisión de medidas, menos gente en iglesias y a distancia una de otra confesiones en áreas abiertas, horario especial para personas vulnerables al Covid-19, sanitización del lugar entre misas y al terminas.



Medidas dictadas por la Conferencia del Episcopado Mexicano, porque al igual que a negocios, industria y sociedad, a la iglesia le urge retomar la celebraciones.



QUIEREN FERIA



Sufren alcaldes y la alcaldesas Gladys Ayala al cancelarse la fiesta del pueblo donde conocieron lo que es “bañote” sin importarles que siempre salga recurso del erario y nunca devuelven al esfumarlo junto con parte de las utilidades.



Con santo de cabeza para que les haga el milagrito, desaparezca la pandemia de Covid-19 y les dé chance del periodo.



La decisión del gobernador Miguel Ángel Riquelme, parece ser determinante, “pasarán muchos meses cuidando las medidas, este año no se celebrarán espectáculos masivos ni el 15 de septiembre”.



De ahí deduzcan, ¿Feria? ¿Quién gana con la fiesta del pueblo? ¿Quién se afecta?



Primero es la salud de los coahuilenses, así que no deben relajarse medidas de pretensión, habría dicho Riquelme.



Vivillos los pillos que dicen gobernar algunos municipios y quieren “Feria”... en bolsillos y cuentas personales.



VOLVER AL PASADO



Será cuestión del tiempo para que el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, defina su identidad política, con diferencias en el proyecto del Presidente de la República y sus candidatos priístas, otro futuro político le espera.



Los Morenistas casi se han puesto de acuerdo en la designación de candidatos a diputados locales en Coahuila, dicen los prospectos del Senador son puros priístas, su vieja identidad.



Armando Mata Valdez, uno de la lista de Guadiana, como candidato a diputado por el distrito 12, priísta de hueso colorado, para muestra circula foto con “El Chapo”, el secretario de Desarrollo Rural, José Luis Flores Méndez.



En Morena faltan los últimos agarrones previo al registro de candidatos a diputados locales.