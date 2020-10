16 Octubre 2020 04:10:00

Nos sorprendieron 70 tumbas

Hace cuatro meses, cuando comenzó la crisis por el Covid en todo el país y que las autoridades municipales responsables del panteón de Villa de Fuente decidieron abrir 70 tumbas, muchos nos alarmamos y hasta creímos que era exagerado el que se prepararan de esa forma para la primera etapa crítica de la pandemia…



Hoy, cuando vemos que esas 70 tumbas ya se cubrieron, que el panteón de la Villa ha sido saturado y que de nueva cuenta crecen los contagios, nos damos cuenta que la situación, si no nos prevenimos, se pondrá difícil otra vez…



Ayer el alcalde Claudio Bres señaló que ya se preparan 30 mil metros cuadrados más de terreno para ampliar el panteón municipal, cambiando el destino de un predio donado el año pasado y que hoy por la necesidad altamente urgente se dispondrá de ese espacio para hacer crecer el panteón…



Bres ha insistido en que la población no puede confiarse, por eso no se puede bajar la guardia, abrir algunas actividades comerciales o de diversión que son de altísimo riesgo de contagio y deberán esperar a nuevos tiempos…



Por ello es que ahora el Cabildo debe ser consciente y atender esta necesidad y apoyar las propuestas del munícipe para que se tenga disponible más espacio porque, sin desearlo, seguramente la pandemia provocará más decesos…



Auge en clínicas y médicos particulares

De la misma forma que el IMSS ha visto rezagada la atención de cirugías hasta en 30 por ciento, hoy durante la pandemia los derechohabientes están en desamparo para atenderse otros padecimientos porque el Seguro Social es incapaz de reconvertirse y seguir atendiendo a quienes pagan sus cuotas…



Lo peor del caso, es que la población “protegida” por el Seguro Social ya no confía en las clínicas y hospitales por temor al contagio de coronavirus y lo que ha sucedido es que quienes pueden pagarlo o hacer el esfuerzo de pagar la consulta privada e incluso la cirugía, han debido atenderse en clínicas y hospitales privados…



Vemos pues que ante la incapacidad del Seguro Social para cumplir con su deber, el patrimonio de muchas familias se debe de destinar a atenderse por lo privado, y hay que decirlo, la mayoría de quienes laboran en esas clínicas son médicos del IMSS…



Así, vemos con una alta demanda de pacientes clínicas como La Lupita, México, Especialistas, Inglés, San José y otras que se me escapan en este momento que en parte cumplen con su objetivo en materia de salud, por culpa del Seguro Social…



Y viene la temporada de invierno con padecimientos que provocarán que esa demanda crezca y como en el Seguro Social y en el ISSSTE no ha llegado la vacuna de la influenza, seguramente la demanda de la medicina y atención médica privada aumentará. Mal por el delegado Leopoldo Santillán que desde ya debería trazar una estrategia para enfrentar lo que el invierno significa en mayor demanda de atención médica…



Agresión a enfermero en el Chavarría

Y cuando los oficiales de la Guardia Nacional se confían algo pasa, y es que esta semana en el Hospital Salvador Chavarría, que dirige la doctora Rosario Tello, un trabajador de ese nosocomio fue agredido por un paciente Covid...



Resulta que el interno exigía su alta médica voluntaria desde hacía varios días y su familia de la misma forma quería llevárselo, por lo que tras días internado ya se encontraba incómodo y desesperado…



Justo cuando firmó su alta voluntaria, luego de que en varias ocasiones en que se quitaba el catéter y forcejeaba con los enfermeros, el paciente se encontraba ya vistiéndose y agredió a puntapiés al enfermero que lo asistía…



Aunque otros trabajadores de la salud lograron controlar el incidente que no pasó a mayores, la realidad es que ellos arriesgan también su vida todos los días para atender a los pacientes Covid como para que sean tratados de esta manera…



Esperemos que la Guardia Nacional tenga una estrategia distinta para el futuro en la vigilancia del hospital Chavarría y el Hospital General 11 del IMSS, para que estos incidentes no se repitan o que no de pie a agresiones de consecuencias graves a los trabajadores médicos…



No confiarse con Zacatecas

Esta semana en los límites de Coahuila con Zacatecas, la Fiscalía del Estado y la Secretaría de Seguridad pusieron en alerta a un buen número de efectivos ante la situación grave y penosa que en materia de seguridad vive el vecino estado…



Tras balaceras, agresión a alcaldes, levantones a policías y una clara lucha entre grupos de delincuentes que en Zacatecas se han permitido, tanto el fiscal Gerardo Márquez Guevara como la secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal, han preferido blindar Coahuila y sus límites con este municipio para que esas barbaries no se trasladen a Coahuila y mucho menos esos grupos intenten sentar sus reales en territorio coahuilense…



Por ello es que desplegó una buena cantidad de efectivos y mostraron el músculo que en seguridad se tiene en Coahuila...