22 Agosto 2019 04:10:00

Nubarrones en la maquila de PN

DONDE SE VEN NUBARRONES ES en el sector maquilador que dirige Blanca Tabares a través del Index…



Y ES QUE VARIAS DE las maquiladoras de Piedras Negras han reflejado un mal verano ante la caída de contratos o la baja demanda de los productos que elaboran…



POR UN LADO LANCERMEX que tiene ya varios meses en problemas con la intención de reducir costos eliminará el turno de noche, despedirá a una parte de los empleados y otra la enviará al primer turno…



COMO NUNCA ANTES, HA dicho Leocadio Hernández, dirigente sindical de CTM que tiene el contrato colectivo de esta empresa, las cosas se han complicado en cuanto a contratos para Lancermex y no solo habrá recortes sino también paros técnicos que consistirán en parar una semana al mes en los próximos meses, a medio sueldo y con prestaciones al 100 por ciento…



PERO TAMBIéN LOS PROBLEMAS están en Lear, otra importante maquiladora local ubicada en la zona sur de la ciudad en donde ya los paros técnicos comenzaron a presentarse también…



VEREMOS COMO ES QUE se refleja en el IMSS en cuanto a empleos registrados y una vez así se podrá analizar el alcance de la situación…



III

UN BUEn RESULTADO SE TRAJERON de allá de la capital del país muy probablemente el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde Claudio Bres tras su visita al Administrador General de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, para plantarle la necesidad de reiniciar le proyecto de ampliación del puente internacional dos…



EN EL ENCUENTRO PARTICIPó también la senadora Verónica Martínez, en donde la propuesta de esta obra que requiere de 54 millones de pesos es que el estado aportará el 50 por ciento del dinero requerido y el resto lo aportaría la Aduana…



LA RESPUESTA SE TENDRá en unos días más, a más tardar la próxima semana en donde se darían las novedades sobre lo que aportará, tentativamente el otro 50%, la Aduana de México…

LA OBRA EN VIABLE, ES necesaria y en la medida que se realice se impulsará más el tráfico comercial y la generación de impuestos federales por esta frontera que actualmente realiza tres mil 700 operaciones diarias…



III

DONDE VAN A SEGUIR LOS roces y las broncas es en Pasta de Conchos pues mientras los expertos pretenden trabajar en la privacidad para analizar y discutir las estrategias a seguir, los familiares de los mineros fallecidos pretenden que se les informe a detalle de cada paso que avancen…



COMO LO FUE DE PROBLEMÁTICO en el 2006 será ahora e incluso podría ser mucho más complicado si consideramos que la rapidez de la comunicación es mucho mayor y eso les complicará cualquier análisis a los expertos cuando estos no lo comuniquen a las viudas sobre todo…



EL SEGUNDO DíA DE trabajo de estos cuatro días que estarán en la Mina 8 ya sucedió el primer roce en donde un grupo de viudas exigían ser tomadas en cuenta, ya sea para participar en las reuniones o para ingresar a la mina y enterarse de lo que pasa y qué decisiones se toman…



LOS PROBLEMAS CRECERáN CONFORME avancen las semanas y se acerque el día cero, es decir 19 de febrero para que los expertos bajen a buscar en donde presumen puedan estar los restos de algunos de los 63 mineros que faltan de recuperar…



PASTA DE CONCHOS CUMPLIRá 14 años en febrero próximo y ahí comenzará otro capitulo, no duden que las cosas se aceleren cuando al lugar se acerquen el delegado Reyes Flores Hurtado, el senador Armando Guadiana, el Senador Napoleón Gómez Urrutia y hasta el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador…



III

AUNQUE YA MUCHOS ANDAN animados con el tema de la regularización de los autos chuecos, chocolates o americanos metidos de contrabando a México, en Coahuila la cosa no es sencilla, las armadoras y los comerciantes de autos usados ya comenzaron a presionar para que la cosa no avance y no se haga nada en el tema de la regularización…



EN PIEDRAS NEGRAS Y EN muchas fronteras los comerciantes de autos están gestionando que no haya este tipo de situaciones que provocarían pérdidas a un sector que genera cientos de miles de empleos, pero por otro lado el regularizar esos autos le traería al Gobierno Estatal y Federal también importantes ingresos por concepto de impuestos…