Nuestros impuestos al extranjero…

CON LA PENA, PERO NO creo que ningún mexicano estará contento con que luego de llevarse una tremenda friega trabajando jornadas de hasta 12 horas o más y obligado a pagar sus impuestos; su dinero vaya a parar a sabrá Dios qué manos extranjeras...



Y ES QUE LA ÚLTIMA de nuestro Presidente es que su gobierno destinará 100 millones de dólares para el llamado programa Sembrando Vida en países centroamericanos como El Salvador, Guatemala y Honduras, la primer aportación será de 30 millones de dólares...



ESTE PROGRAMA CONSISTE EN SEMBRAR miles de hectáreas con árboles frutales y maderables, pero en su campaña dijo que con éste pretendía reactivar el campo y la economía de los estados del sur del país, para que se acabara esa desigualdad de ricos y pobres en territorio mexicano, ya que iba a generar muchos empleos...



PERO AHORA RESULTA QUE ESOS recursos se van a un país ajeno, dejando pendientes, en México, rubros básicos como salud, educación, infraestructura, empleo, y pobres, muchos pobres, entre otros...



ASÍ ES QUE NUESTROS IMPUESTOS ahora van a resolver problemas de desempleo en otros países, mientras nosotros seguimos sufriendo la gota gorda para sacar el alimento diario de nuestras familias...



PARTE DE LOS CAMBIOS EN el gobierno federal está eso de que sean los padres de familia quienes manejen, adiminstren y controlen los recursos destinados a las escuelas...



PERO SEGURAMENTE ESE PLAN NO dará resultados por lo menos en la Región Centro-Desierto del Estado, donde no una, sino muchas madres de familia se han visto involucradas en el robo del dinero de las cuotas escolares...



NINGUNA HA ESTADO TRAS LAS rejas, pero hay quienes se han gastado hasta 200 mil pesos que no les pertenecían y no ha pasado nada...



ESO HACEN SÓLO CON LAS cuotas, ni cómo imaginar qué vayan a hacer si dejan en sus manos sumas mayores, así es que si el dinero para las escuelas queda en manos de los políticos se lo transean, pero tampoco los padres son garantía de honradez...



Y MIENTRAS VEMOS QUE EL PARTIDO Unido que dirige el hijo del ex gobernador HUMBERTO MOREIRA anunció el inicio de actividades políticas con miras a la elección del próximo año, el ilegal líder del PAN JESÚS DE LEÓN TELLO, anda de inoportuno con el tema de la megadeuda que dejó a Coahuila...



Y ES QUE CON ESO de que un juzgado de distrito ordenó a la Fiscalía Anticorrupción reabir la investigación de este tema, CHUY DE LEÓN y demás líderes panistas se han unido para exigir, por fin que paguen los responsables, pero sobre todo que aparezcan o se regresen los 36 mil millones de pesos...



VAMOS A VER SI TODO esto no es mera llamarada de petate para quedar bien con los panistas que lo traen banqueado...



