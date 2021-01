02 Enero 2021 03:10:00

Nueva Legislatura

El Congreso del Estado recibió nuevos inquilinos; la toma de protesta de la LXII Legislatura se dio apenas entre éstos y su familia cumpliendo el protocolo para instalar la Junta de Gobierno y primera mesa directiva.



Dicho estaba que Eduardo Olmos, lagunero él, sería el líder del Congreso que es mayoría priísta, el primero en ocupar la Mesa Directiva, estrenándose con una sesión de prueba, donde se aprobó licencia a una regidora.



La primera tarea que les encomendó el Gobernador Miguel Ángel Riquelme, luego de manifestarles respeto, fue la iniciativa a la nueva Ley de Educación y reformas a los Derechos Humanos.



Veremos cómo se desenvuelve esta legislatura de mayoría priísta, los anteriores pasaron de un gris al negro por su pobre desempeño y resultados.



Por cierto, dicen Juan Pueblo ahora sí no habrá necesidad de comprar conciencias de legisladores, ni entregarse la oposición a los priístas, finalmente con ellos y sin ellos sacarán los acuerdos.



Feo caso el de los panistas, hasta el ciudadano menos politizado reconocen a un par de panistas de haber sido la alfombra azul por donde paseaba el gobernador.



Es candidato



A estas alturas del partido blanquiazul, el dirigente estatal Chuy de León Tello, debe saber que la militancia de Monclova se cocina aparte, desde ahora dicen que de acuerdo a la distribución de regiones debe ser candidato a la alcaldía, no mujer.



El dirigente municipal, Erick Ramos, está decidido a jugar el papel de rebelde con causa, exigiendo se cumpla lo que es y no se haga lo que la cúpula acostumbra.



En ese sentido, nada más cuatro varones han dicho que quieren; el secretario del Ayuntamiento, Esteban Martín Blackaller Rosas; Agustin Ramos, director de Protección Civil; Theodoro Kalionchiz y Mario Dávila Delgado.



Volvemos a lo mismo, cuatro quieren ser, dos no son competencia, cero posibilidades de ganar, los otros dos son bien vistos, pero sólo uno es operador, tiene estructura y le invierte recurso a un proyecto político.



Y si Alfredo Paredes no llegara a la reelección, debe buscar quién le cubra la espalda, preferible tener un aliado amigo a uno que promete serlo.



Convocatoria



Los interesados en ser candidatos a la alcaldía tienen desde hoy hasta el 14 de enero para anotarse y esperar que el dedo mayor los señale como los abanderados del PAN.



La convocatoria se publicó antes de cerrar año, panistas y ciudadanos deben presentar su carta de intención, luego esperar que decida la cúpula.



Parece que la doble reelección quedará en un buen intento.



Desconfianza



De por sí que hay temor en la aplicación de la vacuna AntiCovid, con el caso de la doctora Karla Cecilia Pérez que 30 minutos después de recibirla tuvo convulsiones y de urgencia fue trasladada a un hospital de Monterrey.



Precisamente del Hospital Covid de Monclova, del primer grupo de personal médico que fue vacunado hace algunos días.



Con mucha madurez, familiares de la doctora pidieron la intervención de los altos directivos del IMSS para que recibiera atención especializada, y les fue concedida.



Lleno hospital



Sin que suene a oferta, ganga o publicidad, es necesario que se sepa que al Hospital Covid de la Clínica IMSS sólo le quedaba un 10 por ciento de cupo para pacientes graves, hasta antes de cerrar el año.



El pronóstico es que la próxima semana puede subir la incidencia de caso, por los que salieron a las compras, disfrutaron la posada o festejaron en familia, el reporte es que dos familias completas resultaron contagiadas.



En el vecino estado de Nuevo León hasta las tiendas de conveniencia cerraron.