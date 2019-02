28 Febrero 2019 04:10:00

Nueva Ley en Congreso del Estado

EN EL CONGRESO DEL ESTADO que preside Marcelo Torres Cofiño, se aprobó el día de ayer Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y Municipios, la cual contempla la indemnización a los ciudadanos que sufran algún daño por una actividad administrativa irregular hecha por el Estado o el Municipio…



ESTO REPRESENTA QUE AHORA habrá tribunales que recibirán quejas o denuncias de los ciudadanos y empresas que consideren que una acción u omisión de la autoridad estatal o local haya tenido y que le afecte en su patrimonio…



NO SOLO SE TRATA de un bache mal tapado o de situaciones reportadas a la autoridad y que no lo atienda el nivel que corresponda de gobierno, sino también aquellos abusos policiacos, los cuales son queja recurrente y que puedan afectar patrimonialmente a los ciudadanos…



LA APROBACIÓN DE ESTA LEY es importante y esperemos que también la aplicación de la misma, las reglas, sea clara y entendible, además de ágil y que no duerman, como suele suceder, el sueño de los justos para que por el paso del tiempo las demandas o denuncias se olviden…



III

AYER EN SALTILLO EL GOBERNADOR Miguel Riquelme encabezó la ceremonia de graduación de la quinta generación de elementos de la Policía estatal…



AHÍ EL JEFE DEL EJECUTIVO estatal señalo que los policías de Coahuila son un orgullo, reconoció que siempre para una corporación de seguridad el hacer permanente del estado de derecho genera polémica, pero que al final del día lo que realmente cuenta son los resultados…



COmPARÓ LA INCIDENCIA DE homicidios, pues luego de alcanzar cifras preocupantes de más de mil 300 muertes violentas por año, hoy apenas se registran 252 homicidios dolosos al cierre del año pasado…



ESO SE REFLEJA, APUNTÓ EL gobernador al alcanzar Coahuila el cuarto lugar en materia de percepción de seguridad a nivel nacional y contar entre sus ciudades como Saltillo y Piedras Negras entre las que tienen mejor percepción de seguridad su población en todo el país…



DESTACÓ QUE GRACIAS A la seguridad y buenos resultados se tienen grandes avances en inversión, nuevas empresas y empleo, algo que queda claro y que es palpable en todas las regiones de Coahuila…



III

QUIEN RECIBIÓ EN LA CAPITAL del país a los alcaldes de Torreón y San Pedro de las Colonias fue el senador Armando Guadiana…



EL SENADOR POR COAHUILA ACOMPAÑÓ a los alcaldes de estos municipios de la Región Laguna, Jorge Zermeño y Oralia Grado Falcón, para dialogar con el titular de la Conagua sobre el abasto del vital líquido en esa región…



Y ES QUE EN Torreón la cultura del no pago del servicio del agua está tan arraigada que ni con descuentos del 80 por ciento ha podido triunfar campañas para la regularización de usuarios…



PEOR EL TEMA EN San Pedro de las Colonias, donde la presencia de arsénico en el vital líquido ya causa efectos en la salud de la población…



GUADIANA TIJERINA SE COMPROMETIÓ a gestionar que los municipios de la Laguna pero lado de Coahuila obtengan más derechos de extracción de agua del río Nazas para el abasto de San Pedro y Torreón, y de esta forma subsanar la problemática y alta demanda…



III

EN EAGLE PASS, LA CIUDAD que gobierna Ramsey English Cantú, está por vencer en unos días más el plazo para el registro del ciudadano del año, galardón que entrega la Cámara de Comercio…

LUEGO DE QUE SE ampliara le plazo para el registro de candidatos en base a propuestas de la comunidad, ya se ha tenido el interés de registro de al menos 20 personas, pero parece ser que no se ha completado el registro de manera completa de ninguno…



EL PLAZO VENCE EL 15 de marzo y la ceremonia será el 27 de ese mismo mes, donde se llevará a cabo la entrega de reconocimiento, pero sin duda que ha sido complicado el análisis de los candidatos…