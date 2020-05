24 Mayo 2020 04:10:00

Nueva normalidad aún por conocerse

Tras una semana de reactivación económica y de reapertura de comercios no esenciales, decenas de locales en renta ya se ven en plazas y conglomerados de distintos puntos de la ciudad…



Tiendas de regalos, papelerías, ventas al menudeo, restaurantes y tiendas de ropa son las más afectadas. Todos ellos pequeños negocios que no soportaron el cierre por la pandemia y que han preferido cerrar sus negocios para buscar oportunidades en otro momento, porque hay que reconocer que hasta hoy la nueva normalidad no se ha presentado, aún los comerciantes y dueños de negocios no conocen cuál será el nuevo comportamiento de los clientes, sus necesidades en estas condiciones aún de pandemia por el coronavirus y sobre todo el panorama de la economía regional…



Negocios como restaurantes que aunque hayan permitido ya su reapertura, ésta tiene muchos condicionantes y a ellos solo podrán entrar personas sanas, jóvenes y por supuesto que hayan mantenido su nivel de poder adquisitivo, pues la realidad es que más de 70 mil trabajadores y familias de la zona norte de Coahuila estuvieron en paro técnico por casi tres meses y otros aún siguen…



Sin duda que será interesante ver cómo semana a semana nuevos negocios sucumben y la reconversión de los que sobreviven seria importante para mantenerse en esta nueva realidad económica que aún no conocemos…



Vemos en la estadística del director de Desarrollo Económico y Turístico, Javier Beráin, que son más de siete mil los negocios que han firmado la carta compromiso, mismos que en su mayoría estuvieron cerrados por al menos ocho semanas, todos ellos harán el esfuerzo y ya lo hacen por entender esta nueva realidad…





Alcalde de pachanga y Bomberos en cuarentena en Sabinas



En Sabinas, los bomberos y en general las corporaciones de seguridad y auxilio andan a la buena de Dios.



Pues mientras Salud del estado detecta ya casos de coronavirus en Bomberos y Policía Municipal, el alcalde Cuauhtémoc Rodríguez simplemente no sale al paso para ofrecerles apoyo o solidaridad a sus colaboradores y sus familias…



Si el alcalde saliera al paso y fuese quien se enterara de la situación o incluso la previera, no se tendría ese aumento de casos de apenas dos el jueves, a 14 para ayer sábado…



En Sabinas ocurre lo mismo que en Torreón, si a nivel local no se asume la responsabilidad, poca o mucha, que le corresponde y se insta a la población a quedarse en casa y se aplican filtros, la enfermedad continuará en su cadena de contagios con muchos riesgos para las familias de ese municipio y del resto de la Región Carbonífera…



Sabemos que los bomberos son personas sanas, jóvenes muchos de ellos y de condición física excelente y eso les ayudará a salir adelante en este tema del padecimiento y el estado les brindará todo el apoyo, pero primero debería de haber salido al paso el alcalde…





Regresa Fujikura el lunes al 50%



Donde retornan a trabajar este próximo lunes es en la empresa Fujikura que cuenta con 5 mil empleados en Coahuila, la mayoría de ellos en Piedras Negras, pero también una cantidad importante en Múzquiz…



No retornarían todos, sino el 50% o un poco más, pero no los cinco mil trabajadores, pues el retorno será paulatino como lo ha comentado Blanca Tabares, funcionaria de dicha empresa y además presidenta del Consejo de la Industria Manufacturera de Exportación…



Esta también será la realidad para otras maquiladoras que comenzarán, pero de manera paulatina conforme sus clientes requieran de sus productos para sus procesos productivos…



Urge pues no sólo el que las maquiladoras retornen a trabajar, sino también la derrama económica en sueldos directos e indirectos para que la economía de la región pueda funcionar…





Desplome de sector inmobiliario



Los efectos de la pandemia por el coronavirus que ha dejado ya más de 22 mil sin empleo de todos los sectores de la economía en Coahuila, está pendiente por reflejar su saldo en el sector de la construcción, pero sobre todo en la suspensión de proyectos inmobiliarios y de edificación de vivienda nueva de nivel medio y superior…



Fraccionamientos en proceso y nuevas etapas seguramente se dejarán pendientes, ya que la emisión de créditos de Infonavit y los créditos bancarios para adquirir vivienda se frenarán de manera importante y eso representa que el sector de la construcción, donde laboran algo así como 5 mil personas o más, se verá frenado…



La CTM que dirige Leocadio Hernández, ya vislumbra también esos efectos a través de los sindicatos de choferes de camiones materialistas…