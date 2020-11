25 Noviembre 2020 04:10:00

Nueve muertos en un día en la región por COVID

La situación sí es para preocuparse, con hospitales en Piedras Negras casi a punto de saturarse, más los fallecidos que se registran por la pandemia del Covid-19, eso hace estar en alerta y reflexionar sobre la conveniencia de ciertas acciones y de la operación de algunas actividades comerciales…



Si a eso le agregamos que existe una posibilidad casi nula de cierre de la frontera, para evitar que los texanos visiten a sus familiares en Coahuila durante el período de festejo del Día de Acción de Gracias, entonces vemos que el riesgo de que el número de casos aumente y de que personas con enfermedades crónicas estén en riesgo de perder la vida si no acuden a atenderse a tiempo…



Aunque pocos lo señalan, la realidad es que en Texas la restricción de actividades es distinta a la de Coahuila. Allá sí hay clases presenciales, eventos deportivos y muchas actividades que acá no se permiten y eso viene al traste con las medidas y recomendaciones…



La mayor convivencia de esos miles, que podrían ser más de 30 mil personas que llegan de Texas, puede provocar que las bajas cifras en de contagios en nuestra región se eliminen y con ello es que se pondrá en riesgo la continuidad de muchas actividades…



Veremos qué dice el secretario de Inclusión, Francisco Saracho, también las autoridades de Salud locales, estatales y federales, pues al final es una decisión de todos…





Los ladrones de la mudanza



Una nueva modalidad de daño patrimonial ha comenzado a surgir en Piedras Negras, en donde parece que a ninguna corporación le extrañan las mudanzas durante la madrugada…



Y es que resulta que ahora los ladrones, en pandilla, se meten a robar a las viviendas o a los negocios y se llevan todo, como si se tratara de una mudanza y para ello utilizan la oscuridad de la noche…



Llegan, abren la vivienda o negocio y entre varios cargan con todo. Si algún vecino se percata, uno de los ladrones platica con él como si se tratara del dueño de la vivienda o un familiar y despeja dudas para evitar la denuncia…



Así han sido robadas en la última semana tres lugares: Una vivienda en colonia Los Olivos, donde no dejaron ni los focos; otra en la Campo Verde donde se llevaron todo y un negocio en la colonia Lázaro Cárdenas, de herrería, en el cual los ladrones se llevaron en camionetas hasta las puertas, barandales y ventanas que estaban ya emplayados o empaquetados para su entrega. Y nadie vio nada…



Tendrán mucho trabajo los policías municipales a cargo del comisario Luis Humberto García o los investigadores de la Fiscalía, pero sin duda que alguien debe alertar a la población de lo que sucede, para que al menos entre los vecinos, cuiden su patrimonio…





El sábado elección en SUTERM



Donde se han cerrado filas es en el SUTERM sección 154 que corresponde a la planta termoeléctrica José López Portillo, en torno a Pedro Maldonado Jr. de quien dicen va en caballo de hacienda y sobre todo, con el respaldo de la mayoría de los trabajadores…



Maldonado Jr. conoce lo que es la vida sindical, las necesidades y problemáticas de los trabajadores de CFE y sus familias y por ello es que hoy por hoy la mayoría de los sindicalizados de esta sección lo consideran el más viable para alzarse con el triunfo…



No se va a confiar, para nada, tampoco ha hecho compromisos que no pueda cumplir y sí, siempre, se ha confirmado como el que más simpatías tiene, pues en su plataforma de trabajo refleja que va en pro de fortalecer la base laboral y trabajar duro en la modernización de la CFE, como lo quiere el Presidente de la República y el propio director de la paraestatal…



Maldonado Jr. además ha logrado una experiencia muy positiva en su labor como representante de la población como regidor en el Cabildo de Piedras Negras y eso le da un factor adicional de ventaja ante la planilla contrincante…



En el Cabildo ha cobijado y apoyado propuestas y modificaciones para bien de la población y eso es bien visto por la población y por los trabajadores de CFE de la sección 154…





La seguridad y la salud: Riquelme



El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, estuvo ayer en Piedras Negras en donde habló del tema de la seguridad, luego de inaugurar la remodelación con importantes inversiones tecnológicas, del Centro de Control y Comando, C4….



La tecnología está al servicio de la población, con cámaras de la más alta tecnología como en las grandes urbes del mundo, también con policías más profesionales y capacitados y por ello destacó que la seguridad en Coahuila la seguridad contribuye al desarrollo…



De la salud, dijo, de nueva cuenta recomendará a los paisanos que en este diciembre no visiten Coahuila, no vengan a visitar a sus familiares por salud, por precaución y así darle tiempo a la vacuna del Covid para que llegue a México…



El gobernador ha recomendado a los paisanos que se esperen para Semana Santa y que sea entonces cuando, ahora sí, lleguen de visita a México y en particular a Coahuila…



Los más vulnerables son los adultos mayores y si llegan miles de Estados Unidos, mucha gente en edad productiva que viaja para pasar las vacaciones, a quienes pondrán en riesgo serán a los abuelos, a los papás y a mucha gente que es altamente vulnerable al virus…