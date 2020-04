18 Abril 2020 04:10:00

Nuevo delegado del IMSS

El tamaulipeco Fernando López Gómez llegó a Coahuila para hacerse cargo de la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, en relevo momentáneo del mexiquense Leopoldo Santillán, quien dio positivo a la prueba de Covid-19. López estará por acá mientras Santillán se recupera y sale de la situación de aislamiento domiciliario en que se encuentra desde hace tres días.



Fernando López Gómez tiene dos décadas en el IMSS; fue médico en el Hospital General de Zona número 15 en Reynosa y en las clínicas de Ciudad Mante y Miguel Alemán. También fungió como subdelegado regional en aquella ciudad de Tamaulipas, hasta que en febrero de 2019 lo designaron delegado en esa entidad… Por cierto, López Gómez es morenista de hueso colorado.







Rebelión en el noreste



Los gobernadores de la Alianza del Noreste no se van a quedar de brazos cruzados en espera de que la “cuatroté” voltee la mirada y mande los apoyos que se necesitan para hacer frente a la contingencia por el coronavirus.



El asunto no es menor: en tres o cuatro semanas Coahuila aplicó 450 millones de pesos en medidas para enfrentar la emergencia; Tamaulipas lleva otro tanto y según “El Bronco” Jaime Rodríguez Calderón, en Nuevo León llevan más de mil millones. Son recursos directos en los que la 4T no aportó un solo peso.



Los gobernadores Miguel Ángel Riquelme, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y “El Bronco” tienen planteamientos concretos, como el de apoyo a pequeñas y medianas empresas, hoteles, restaurantes, comercios de todos los tamaños y ahora también subsidios a las tarifas de la CFE, pero mientras son peras o manzanas, este viernes definieron en Saltillo hacer frente común y definir la estrategia de apoyo a la industria, de la mano con 560 empresarios. Están organizados y por lo visto así lo harán notar.







Uno que otro



Riquelme recibió a sus colegas en las instalaciones del Museo del Desierto; a propósito, la reunión fue oxígeno puro para las agonizantes finanzas de la institución, una de las más grandes y complejas del país por el número de especies de fauna y flora.



Previo al encuentro hubo un breve recorrido y ya en la reunión, a la que esta vez se sumaron los secretarios de Economía, Finanzas y Trabajo de cada Administración, Jaime Rodríguez bromeó al señalar que si bien un fenómeno natural, como el Big Ben, acabó con los dinosaurios, todavía quedan por ahí algunas especies, en las cuales se incluyó.



La siguiente escala en la estrategia de los gobernadores para enfrentar la crisis, será el próximo viernes en Monterrey. Estarán también 60, de los 560 empresarios convocados.







Con esos amigos…



Muy amigo, muy amigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hasta ahora no ha podido o querido aprovechar esa relación tan cercana que presume, para ablandar el corazón del tabasqueño y acercar beneficios económicos concretos para hacer frente a la pandemia.



Nos referimos al senador Armando Guadiana Tijerina, quien por lo visto anda desesperado por la cuarentena y le dio por grabar un video en el que presumió su cercanía con el Mandatario, desde que los dos andaban (¿ya no?) en campaña electoral.



En prácticamente un mes, desde que arrancó la emergencia, el Gobierno de Coahuila invirtió más de 450 millones de pesos en medidas relacionadas con la contingencia. Se trata de recursos directos del Estado, es decir, no hay ni un peso de la Federación. Ah, ¿pero qué tal los amigos?







Como roble



Fuerte, como un roble, reapareció el secretario del Ayuntamiento, Carlos Robles Loustaunau, quien fuera dado de alta hace unos días. El jueves se vio al funcionario en la segunda sesión virtual del Cabildo de Saltillo con excelente semblante, sonriente y muy activo.



Don Carlos Robles, nos dicen, atendió todas las recomendaciones médicas y sanitarias durante los días anteriores y hoy goza de excelente estado de salud.







Ven la tempestad…





En el Issste Coahuila, donde Álvaro Obregón cobra como delegado, ven la tempestad y no se hincan. Tardaron una semana en darse cuenta del contagio por Covid-19 de un médico que durante ese tiempo estuvo en contacto con pacientes y compañeros de trabajo, tanto del Hospital de Especialidades de Saltillo, como de la Clínica del Magisterio en esta misma ciudad.



El neurólogo en cuestión habría adquirido el coronavirus durante un viaje personal los días 2, 3 y 4 de de abril; los síntomas se presentaron entre el 7 y 8, cuando dejó de laborar debido a su estado de salud. Aún y cuando tenía cuadro de enfermedad respiratoria aguda, no fue sometido a la prueba correspondiente, sino hasta el día 14, y el resultado positivo estuvo listo al día siguiente, es decir, el pasado miércoles.



Oficialmente, en ese tiempo el neurólogo estuvo en contacto con 11 pacientes y ocho trabajadores, pero solo en el Issste; falta ver lo de la Clínica del Magisterio. Luego de lo que pasó en el IMSS de Monclova, en el Issste de plano no quieren aprender en cabeza ajena.