Nuevo director en hospital 11 de IMSS

TOMáS SOLíS SERá A PARTIR de la próxima semana el nuevo director del hospital general de zona 11 del Seguro Social, una responsabilidad enorme si consideramos que es el hospital más importante y que más pacientes atiende de todo el norte de Coahuila…



SOLíS CORTEZ SE DESEMPEÑA HASTA que termine el mes como jefe de medicina interna, donde ha colaborado por más de una década en el mismo nosocomio y que seguramente deberá de tener mucho tacto, mucha paciencia y sobre todo mucho interés en escuchar, atender, conseguir y canalizar las miles y miles de peticiones que seguramente comenzarán a surgirle una vez que asuma el cargo el próximo 1 de julio…



LA TAREA NO ES SENCILLA, es una enorme responsabilidad y deberá de contar con el apoyo del resto de los médicos, algunos más interesados en la consulta privada que en acudir a atender a sus pacientes en el Seguro Social y para tal cosa Solís Cortez deberá estar atento para que no le generen más problemas de los muchos, muchísimos que tendrá…



AYER, TRASCENDIó EN SALTILLO, la capital del estado y en las oficinas de la delegación que él es el bueno, de la terna propuesta, para sustituir al catedrático y actual director del IMSS en este hospital, Roberto Longino Reyes…



VEREMOS Y DIREMOS, PORQUE el compromiso es desde ya enorme y requiere de mucha paciencia y de 48 horas al día de atención…



III

ALGUNOS MANDOS POLICIACOS NO han entendido que los muchachos de la prensa, los reporteros, facebookeros o bloggeros no somos enemigos de la autoridad y mucho menos interesa obstruir sus labores de investigación o atención de casos…



LAMENTABLE LO OCURRIDO en San Juan de Sabinas, ahí sobre la carretera 57 a un costado del autódromo de esa región, cuando elementos policiacos de todas las corporaciones acudieron al reporte de una persona sin vida…



COMO ES NORMAL, TAMBIÉN acudieron una docena de reporteros, facebookeros y bloggeros para informar sobre el hecho…



MINUTOS DESPUÉS DE QUE VARIOS de los representantes de medios impresos, televisión, radio y digitales habían comenzado sus trasmisiones en vivo, uno de los que llegaron un poco más tarde levantó un dron para fotografiar el área y tomar aspectos sin que se obstruyera o contaminara la zona donde se localizó la persona sin vida, lo cual por alguna razón molestó al jefe policiaco de Nueva Rosita, Noé Fernández Martínez, quien hizo al menos un disparo al aire, no sabemos si con intención de tumbar el dron, por accidente o de forma intencional para “alejar” a los reporteros…



LO PEOR PARA EL jefe policiaco fue que no razonó que varios de los medios hacían transmisiones en vivo, que tomaban fotografías en el lugar y quedó grabado el hecho e incluso cuando el mando policiaco tomaba a broma y sonreía tras hacer el disparo…



EL ASUNTO YA LO investiga José Luis Pliego Corona, secretario de Seguridad del estado y lo toma con la seriedad que se debe, pues nunca ha permitido que se amedrente y abuse así contra los representantes de los medios de comunicación…



III

EN LA SECRETARíA DE EDUCACIÓN allá en Saltillo, los colaboradores cercanos del doctor Higinio González, titular de la dependencia, analizan la conveniencia de las “pruebas de valor” de la escuela militarizada del Cecytec de Piedras Negras…



Y ES QUE NO ven nada adecuado el que los aspirantes a pertenecer a esa institución, cerca de 300 para ocupar poco más de 100 lugares, tengan que lanzarse de pie en una fosa de clavados para ver si son aptos o no para ingresar…



MUY SEGURAMENTE ESA ES una medida que bien se puede aplicar en el Ejército para entrenamientos de personal de alta escuela, pero no a jovencitos de 15 y 16 años, recién egresados de secundaria…



POR MUCHO QUE WALTER MARQUES, director del Cecytec, diga que los padres de los alumnos lo autorizaron, él debe tener mucho más razonamiento sobre los riesgos de una caída de tres, cinco o 10 metros hacia la fosa de clavados…



ESOS EJERCICIOS NO LOS REALIZAn ni los aspirantes a ingresar a Fuerza Coahuila, allá en su campamento del sureste, donde los entrenan muy duro para pertenecer a ese cuerpo élite de seguridad…



III

LUEGO DE LAS AFIRMACIONES encontradas entre la Comisión Reguladora de Energía y el Ejecutivo federal sobre el fracking, el que habló claro y fuerte sobre los efectos para Coahuila fue el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Marcelo Torres Cofiño…



EL LEGISLADOR PANISTA advirtió que si no se aprovecha el gas shale en Coahuila, se estarían perdiendo más de 7 mil millones de dólares de inversión para la entidad y la generación de un aproximado de 150 mil empleos directos bien remunerados, más los empleos indirectos que se pudieran crear…



VARIAS UNIVERSIDADES FUERON CREADAS con perfiles de estudiantes encaminados a generar profesionistas para dicha actividad que se vislumbra de gran generación de empleos y que ahora está en el aire…