29 Julio 2020 04:10:00

Nuevo dueño

El señor presidente López Obrador ya dio por hecho que AHMSA tiene nuevo dueño.



Lo dijo en su conferencia mañanera cuando tocó el tema de Emilio Lozoya.



AMLO declaró que el nuevo dueño de Altos Hornos, o sea, Julio Villarreal, había ofrecido pagar los 200 millones de dólares que se pagaron de más por la planta chatarra que le vendieron a Pemex.



Pero al interior de la empresa parece que no lo saben o no quieren reconocerlo.



Altos Hornos tiene nuevo dueño y si lo dice el señor presidente debe ser cierto.



A SU CASA



Lozoya no pisará la cárcel, es más, está cada vez más cerca de que lo manden a su casa.



Tan bueno le salió el tiro al ex director de Pemex que ni siquiera gastó en boletos de avión para regresar a México.



Lo trajeron en vuelo privado y ahorita lo atienden como jeque árabe.



Pero Alonso Ancira no tendrá el mismo trato. El gobierno de la 4T le quiere echar el guante.



Lozoya fue vinculado a proceso y también los involucrados en lavado de dinero, entre los que va Alonso Ancira.



CIERRA NASA



Después de Micare viene el cierre de Nasa, otra empresa de Altos Hornos de México.



Se sabe que desde la oficina de Jorge Ancira habría salido la orden para empezar la liquidación del personal.



Nasa estaba dedicada a la comercialización del acero.



A los empleados, a los de mayor rango, ya les comunicaron del cierre de la empresa y además que el pago de su finiquito será en abonos.



SIN LIDERAZGO



Entre los diputados federales del PRI no hay liderazgo.



Los legisladores votan a como mejor les convenga pasando por encima lo que digan los altos mandos del Revolucionario Instititucional.



Y se notó cuando sometieron a votación ir a un periodo extraordinario, propuesto por Morena, para aprobar las iniciativas del señor presidente López Obrador.



Rubén Moreira votó a favor y después del ex gobernador, Claudia Ruiz Massieu votó en contra.



MARRULERÍAS



Que es plan con maña de Rodrigo Rivas calentar a Cutberto Solís para que busque la candidatura a la alcaldía de Ciudad Frontera.



En el supuesto de que le permitan registrarse dividiría el voto entre Ramiro Liñán y Javier Liñán.



Entre los panistas se dan todo tipo de marrullerías políticas.



En febrero de este año, Ramiro Liñán y Laura Moreno traían como candidato a diputado local a “Cuty”.



Decían que era la mejor opción, que ganaban fácil una interna.



Ahora que quiere la alcaldía y que le hace competencia a Ramiro, le sacan sus trapitos y le recuerdan que ya está expulsado del partido.



‘SOBERANA’ PLUMA



La competencia siempre es buena y obliga a mejorar.



Por eso a través de este espacio hemos tratado de llevar la mejor información, lo que confiesan los políticos.



Y más comprometidos ahora porque ya hay más competencia.



La diputada federal Melba Farías también es columnista de un impreso que se llama El Soberano.



Y no es cualquier colaboración, está considerada como una “pluma patriótica”.



Ahora sí, a temblar columnistas. (Sarcasmo).