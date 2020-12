10 Diciembre 2020 04:10:00

Nuevo dueño

No hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla.



Julio Villarreal y la familia Autrey harán hoy el anuncio oficial de la compra de las acciones de Alonso Ancira, suficiente para tener el control de Altos Hornos de México.



Alianza Minerometalúrgica Internacional, que lidera el dueño del Grupo Villacero tendrán el 55 por ciento de las acciones del Grupo Acerero del Norte.



El grupo que compró las acciones de Ancira está integrada a empresarios de la Ciudad de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Yucatán y Texas.



Y debe usted saber que algunos no están relacionados directamente hasta ahora con la siderurgia.



Como le adelantamos hace algunas semanas, para la compra de las acciones y tener el control de AHMSA, los empresarios constituyeron un fideicomiso de inversión.



Lo que ayer sucedió fue lo ya le había anunciado Darío Celis y que después desmintió Francisco Orduña.



RENUNCIAS



Hasta anoche todo era incertidumbre al interior de Altos Hornos de México, principalmente con los direcivos.



Lo más probable es que tengan que salir quienes manejaron la empresa durante la era Ancira.



La mayoría ya tenían lista su renuncia desde que iniciaron las negociaciones.



Se dice que lo más probable es que Armando Lozano, director de Villacero, tome la dirección de AHMSA.



Mientras tanto saldrían de la acerera Luis Zamudio y el resto de funcionarios más allegados a Ancira.



MEJORES TIEMPOS



Les volvió el alma al cuerpo a los empresarios de Monclova.



Tras el anuncio de la compra-venta de AHMSA, los ipecos tuvieron una encerrona con Jaime Guerra y Jorge Williamson.



Ahí estuvieron todos los presidentes de las cámaras, hasta Gerardo Bortoni que fue desconocido por la Canacar pero que sigue liderando la Unión de Organismos Empresariales.



Los empresarios está con la fe renovada, con la esperanza de que vienen tiempos mejores para Monclova.



De hecho, Guerra y Williamson hablaron de que están puerta nuevos proyectos de inversión pero que se guardaron para cuando los tengan bien amarrados.



Después de la encerrona, a los ipecos se les vio en la residencia de Jorge donde ya más relajados reconocieron que vienen tiempos mejores.



INFORME



El anuncio de la compra-venta de AHMSA llega justo cuando Alfredo Paredes rinde su Informe de Gobierno.



A pesar de la pandemia que sacudió a la capital del acero y a la crisis económica generada por los conflictos de la acerera, el alcalde de Monclova tiene mucho que presumir.



Obras importantes como la remodelación de la Plaza Principal, el río Monclova, el Cristo de la Bartola, el Eco Parque y el drenaje pluvial de la colonia Las Flores.



Paredes tuvo un gran aliado con Miguel Ángel Riquelme.



SIN FECHA PARA REGRESO



Aunque existe optimismo por la llegada de la vacuna contra el Covid-19 a Coahuila, aun no existe una fecha tentativa para el regreso a clases de manera presencial.



Pegado al tema y coordinado con el Secretario de Salud, Roberto Bernal, se encuentra Higinio González Calderón, titular de la Secretaría de Educación, quienes están planeando la forma escalonada en la que volverían los alumnos a las aulas. Pero por lo pronto, no hay fecha definida para ello y hay que mantener las precauciones.



EN CIÉNEGAS



Gerardo Oyervides no pierde pisada ni desaprovecha oportunidades para acercarse con los que mandan.



El empresario y aspirante a la alcaldía de Frontera anduvo ayer por Ciénegas, aprovechando la gira del gobernador Miguel Ángel Riquelme.



A decir de los que saben, Oyervides está cerca de la candidatura, sería muy aventurado presumir que ya la tiene en la bolsa.